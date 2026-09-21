Ad appena quattro giorni dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima che hanno inaugurato il ciclo di sviluppo e non sono mai state rilasciate come “beta pubblica”, Apple ha già portato avanti il primo ciclo di sviluppo intermedio degli OS 27, un percorso che dovrebbe durare per circa un mese e che storicamente si è rivelato molto interessante sul fronte delle novità.

Il colosso di Cupertino ha appena rilasciato le Beta 2 di iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2, per il momento ai soli sviluppatori registrati, su tutti i dispositivi compatibili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Apple porta avanti il primo ciclo di sviluppo intermedio con sorpresa per gli “OS 27”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio (come di consueto in questi casi) ai soli sviluppatori registrati delle Beta 2 di iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2, versioni in anteprima che rappresentano il secondo passo nel primo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2026-27.

Come abbiamo già avuto modo di vedere la scorsa settimana, Apple ha scelto di proposito di saltare direttamente alle versioni 27.2 per “lasciare” iOS 27.1 ad iPhone Duo ed evitare che potesse trapelare del codice facendo in modo che il suo sviluppo procedesse solo “internamente”.

Andiamo a scoprire i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che a giorni dovrebbe essere esteso anche ai beta tester pubblici e che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso entro la fine di ottobre (guardando alla precedente generazione, iOS 26.1 e soci vennero rilasciati il 3 novembre 2025).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per le due versioni di macOS precedenti alla 27:

Release Candidate 2 di macOS 26.7.1 Tahoe tramite la build 25G313 (che sostituisce la 25G309 rilasciata come RC1 di macOS 26.7.1 Tahoe lo scorso 16 settembre)

tramite la build (che sostituisce la 25G309 rilasciata come RC1 di macOS 26.7.1 Tahoe lo scorso 16 settembre) Release Candidate 2 di macOS 15.8.1 Sequoia tramite la build 24H212 (sostituisce la 24H208 rilasciata come RC1 di macOS 15.8.1 Sequoia lo scorso 16 settembre).

Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27.2 e iPadOS 27.2

La seconda build in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio della più recente generazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 24B5089g (sostituisce la 24B5084k rilasciata come Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27.2 e iPadOS 27.2 il 16 settembre scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile di iOS 27: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2019 in avanti.

Nello specifico di iOS 27.2, la build che porta con sé la Beta 2 “per lo sviluppo” ha un peso di 16,85 GB su iPhone 17 (provenendo dalla versione stabile di iOS 27.0). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), passiamo da una classificazione “k” a una classificazione “g” che denota ancora un alto livello di instabilità (è molto probabile che non sia così solo sulla carta).

Beta 2 “per lo sviluppo” di macOS 27.2 Golden Gate

La seconda build in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio per la nuova generazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 26B5091g (sostituisce la 26B5086k rilasciata come Beta 1 “per lo sviluppo” di macOS 27.2 Golden Gate lo scorso 16 settembre).

Per quanto riguarda la compatibilità, macOS 27.2 Golden Gate sarà compatibile con tutti i computer Mac dotati di un SoC Apple Silicon alla stregua della prima versione stabile. Stando alla classificazione della stabilità della build, passiamo anche in questo caso da una classificazione “k” a una classificazione “g” (restiamo comunque lontani dalla piena stabilità, sulla carta e non).

Beta 2 “per lo sviluppo” di watchOS 27.2

La seconda build in anteprima nel primo ciclo di sviluppo intermedio per la più recente iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 9 in poi) è la 24S5091f (e sostituisce la 24S5086l rilasciata come Beta 1 “per lo sviluppo” di watchOS 27.2 lo scorso 16 settembre).

Questo ciclo di sviluppo potrebbe rivelarsi piuttosto interessante per il sistema operativo (lato novità) dato che cambia la prima lettera nel codice della build. Dal punto di vista della stabilità, la build è classificata come “f”, denotando alcuni passi in avanti sul fronte della stabilità (la precedente era classificata come “l”) e risultando la più stabile tra le build distribuite.

Beta 2 “per lo sviluppo” di tvOS 27.2

La seconda build in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio per la nuovissima generazione di tvOS è la 24K5093g (sostituisce la 24K5088l rilasciata come Beta 1 “per lo sviluppo” di tvOS 27.2 e audioOS 27.2 il 16 settembre).

Alla stregua di quanto detto poco sopra per watchOS, anche in questo potrebbero arrivare interessanti novità (cambia la prima lettera nel codice della build). Dal punto di vista della stabilità, in questo caso passiamo da una classificazione “l” a una classificazione “g” compiendo piccoli passi sul fronte della stabilità (siamo ancora piuttosto lontani).

Beta 2 “per lo sviluppo” di visionOS 27.2

Il team di sviluppo porta avanti anche il ciclo di sviluppo principale della più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 2 “per lo sviluppo” di visionOS 27.2 tramite la build 24N5093f (sostituisce la 24N5088l rilasciata come Beta 1 “per lo sviluppo” di visionOS 27.2 lo scorso 16 settembre). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), in questo caso passiamo da una build “l” a una build “f” (compiamo sensibili passi in avanti sul fronte della stabilità).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Come anticipato in apertura, il primo ciclo di sviluppo intermedio è storicamente molto interessante perché il colosso di Cupertino lo sfrutta per integrare buona parte di quelle funzionalità annunciate/mostrate alla WWDC26 ma effettivamente non presenti nelle build rilasciate come “prime versioni stabili” (due anni fa, ad esempio, arrivò Apple Intelligence).

In attesa di scoprire le novità delle Beta 2 (pubblicheremo presto un articolo dedicato con tutte le novità emerse), andiamo a riepilogare cosa è emerso dalla precedente Beta 1:

Novità emerse dalla beta 1 di iOS 27.2 (e iPadOS 27.2) Nuova app Salute Modifiche ad app di sistema (Apple Music, Apple Podcasts, Apple TV) Novità per il sistema di tracciamento nell’UE Novità di Apple Intelligence (Contesto di chiamata) e Siri AI (supporto a più lingue) Altre novità minori



Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove Beta 2 dei sistemi operativi iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2, sono disponibili unicamente per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (il “nuovo” meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: per provare le novità, però, ci sarà da attendere; con il primo ciclo di sviluppo, infatti, il colosso di Cupertino aprirà le porte ai beta tester soltanto nel mese di luglio.