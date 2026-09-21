Dopo la settimana dedicata a tagliasiepi e attrezzi da giardino, il volantino Lidl valido da giovedì 24 a mercoledì 30 settembre 2026 sposta l’attenzione su un’altra area molto seguita dagli appassionati di fai da te: auto e garage. Tornano gli attrezzi Parkside, affiancati questa volta anche da una selezione di accessori a marchio Ultimate Speed, pensati per chi vuole occuparsi in autonomia della manutenzione della propria auto e organizzare al meglio lo spazio di lavoro in garage.

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Avvitatori e chiavi, gli attrezzi principali della settimana

Il protagonista di questa tornata di offerte è l’avvitatore a percussione ricaricabile Parkside con batteria da 20V e 4Ah, proposto a 69€. Con una coppia regolabile su quattro livelli, da 100 fino a 300 Nm (con un picco massimo di 400 Nm) e una velocità di rotazione fino a 2.300 giri al minuto, è pensato soprattutto per il montaggio delle ruote e per gli interventi che richiedono più forza. Nella confezione sono incluse quattro chiavi a bussola da 17, 19, 21 e 23 mm.

Per chi cerca qualcosa di più compatto, c’è l’avvitatore ricaricabile a cricco Parkside Performance, con coppia da 75 Nm e batteria da 2Ah inclusa, proposto a 59€. Completano la selezione le chiavi a bussola per avvitatore a percussione, con adattatore e 10 bit inclusi nelle misure 17, 19 e 21 mm, a 8,99€.

Aria compressa e organizzazione del garage

Per chi lavora con l’aria compressa, il compressore Parkside da 24 litri, con motore a due cilindri senza olio e pressione regolabile da 0 a 8 bar, è proposto a 99€. In abbinamento si trovano il tubo per aria compressa da 10 metri a 9,99€ e la pistola per il gonfiaggio dei pneumatici, con tubo flessibile a spirale e tre ugelli, a 14,99€.

Per organizzare lo spazio di lavoro, il set banco da lavoro multifunzione Parkside Performance, con piano in alluminio, portata fino a 120 kg e accessori inclusi come morsetti e connettori angolari, è disponibile a 139€.

Kit cambio gomme e accessori per l’auto

Chi preferisce cambiare le gomme da solo troverà utile il kit cambio pneumatici Parkside da 6 pezzi, con chiave a croce e cricchetto/manometro, a 14,99€, oppure il cricchetto telescopico con set di chiavi a bussola da 19 pezzi, con coppia fino a 512 Nm, a 7,99€. La chiave dinamometrica Parkside, con coppia regolabile da 40 a 210 Nm in un set da 5 pezzi, è proposta a 14,99€.

Completano la selezione gli attrezzi di smontaggio con clip di fissaggio per auto (14 attrezzi, 620 clip e 10 fascette incluse) a 9,99€ e il pratico contenitore magnetico a 2,99€, utile per non perdere viti e bulloni durante gli interventi.

Ultimate Speed, tra emergenza e manutenzione

Il marchio Ultimate Speed porta invece soluzioni pensate per l’emergenza e la manutenzione ordinaria. Il power bank con compressore e ausilio per l’avviamento auto, capacità 8.400 mAh, con compressore regolabile da 0,3 a 5,5 bar e funzione USB, è proposto a 44€. Il mini compressore con collegamento a 12V e pressione massima di 10,3 bar, completo di tre adattatori, costa 14,99€, mentre il caricabatterie per auto e moto, compatibile con batterie da 6V o 12V, è a 12,99€.

Per la manutenzione più tecnica, il set pompa di aspirazione olio, alimentato dalla batteria dell’auto a 12V, è proposto a 14,99€. Chiude la selezione il tappeto catturasporco per garage, utile per proteggere il pavimento durante gli interventi più impegnativi, a 6,99€.

Prezzo e disponibilità

Le offerte Parkside e Ultimate Speed – Auto & Garage saranno disponibili nei punti vendita Lidl da giovedì 24 settembre 2026, fino a esaurimento scorte. Come sempre per questo tipo di prodotti, conviene non aspettare troppo prima di recarsi in negozio, data la disponibilità solitamente limitata.

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