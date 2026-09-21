L’ufficio, ormai, non è più un luogo fisso. Può essere il tavolo della cucina, una stanza d’hotel, uno spazio di coworking, una lounge in aeroporto o gli uffici di un cliente. E anche fuori dal lavoro, gaming e intrattenimento video beneficiano di più spazio a schermo. TECLAST ha progettato il nuovo monitor portatile V16H proprio per questo stile di vita sempre più flessibile, offrendo più spazio per lavorare, immagini più fluide e una connettività più adattabile ovunque ci si trovi.

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Un pannello pensato sia per il lavoro sia per l’intrattenimento

V16H monta un display IPS da 16 pollici con risoluzione 1920×1200 e formato 16:10, uno spazio verticale extra particolarmente utile per fogli di calcolo, documenti, timeline e navigazione web, ma che offre anche più margine per giochi e contenuti video. Gli angoli di visione a 178° e il supporto HDR10 completano un pannello pensato per bilanciare le esigenze del lavoro in mobilità con quelle dell’intrattenimento.

Per chi gioca, V16H supporta un refresh rate fino a 144Hz ed è compatibile con FreeSync: con dispositivi di gioco compatibili, la frequenza di aggiornamento più alta restituisce un movimento più fluido, mentre nell’uso quotidiano rende più naturali anche lo scorrimento delle pagine web, lo spostamento delle finestre e le altre interazioni a schermo.

Connettività pensata per ridurre i compromessi tipici dei monitor portatili

V16H integra due porte USB-C full-function per video e alimentazione, capaci di fornire fino a 65W di ricarica inversa verso dispositivi compatibili, oltre a una porta Mini HDMI che estende la compatibilità con computer e console. Quando si utilizza la porta HDMI, il monitor richiede comunque alimentazione tramite USB-C, secondo le specifiche ufficiali TECLAST.

Per semplificare l’utilizzo in mobilità, V16H integra direttamente nella scocca un supporto regolabile, eliminando la necessità di portarne uno separato. Il display supporta diversi angoli di visione e può essere utilizzato sia in orientamento orizzontale sia verticale a seconda della sorgente del segnale. La compatibilità con attacco VESA 75x75mm permette inoltre a V16H di passare da monitor portatile a componente di una postazione fissa o di un setup multi-monitor.

Con uno spessore di circa 9,5mm e un peso di 700 grammi, V16H è pensato per inserirsi facilmente in una configurazione di lavoro o viaggio mobile, con il supporto integrato che aggiunge comodità senza richiedere un ulteriore accessorio da portare con sé. Doppi altoparlanti e un jack per cuffie da 3,5mm riducono inoltre la necessità di equipaggiamento aggiuntivo per un setup di intrattenimento o gaming di base in mobilità.

«Vogliamo che V16H sia più di un semplice accessorio da portare con sé, è una capacità che potete portare ovunque», ha dichiarato TECLAST. «Che stiate estendendo lo schermo di un laptop in un bar, creando un ufficio temporaneo in una stanza d’hotel, o collegando una console per l’intrattenimento, l’obiettivo di V16H è semplice: dare agli utenti più spazio schermo e più libertà, mantenendo la configurazione semplice».

Prezzo e disponibilità

TECLAST V16H è già disponibile su AliExpress, su Amazon sarà disponibile in questi giorni al prezzo di lancio di 94,99 euro invece di 99,99 euro.