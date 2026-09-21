Suunto Race 3 e Race 3 S non sono ancora stati annunciati ufficialmente, ma il quadro che si sta componendo è già piuttosto dettagliato. Tra testi non pubblicati del sito Suunto, certificazioni normative in mezzo mondo e schede prodotto comparse su un rivenditore europeo, si sa molto di più di quanto una singola indiscrezione lasciasse immaginare.

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Due modelli, un’unica generazione

La prima traccia risale a luglio, quando alcuni contenuti indicizzati di Suunto sono comparsi nei risultati di ricerca di Google prima del tempo. Da quel materiale emergeva l’esistenza di due orologi, il Race 3 e il Race 3 S, che riportano sotto la stessa generazione i modelli di dimensioni grandi e piccole dell’azienda finlandese.

Il Race 3 S dovrebbe montare un display AMOLED da 1,32 pollici, il GPS dual-band e un vetro zaffiro. La diagonale dello schermo ricalca quella del Race S attualmente in commercio, ma il passaggio allo zaffiro rappresenterebbe un miglioramento tutt’altro che banale, visto che il modello attuale si accontenta del vetro minerale. Il Race 3 più grande, invece, dovrebbe mantenere il pannello AMOLED da 1,5 pollici introdotto con la generazione precedente: nella nostra prova del Race 2 quel pannello si è rivelato uno dei punti di forza, insieme a una precisione cardiaca migliorata, a un GPS affidabile e a un’autonomia di tutto rispetto.

Proprio qui si inserisce un dettaglio arrivato da fonti diverse. Secondo un’indiscrezione, il Race 3 standard utilizzerebbe il più economico vetro minerale e concentrerebbe le proprie ambizioni sulla durata della batteria, segnando di fatto un passo indietro rispetto al Race 2 che già adotta lo zaffiro. Una scelta che avrebbe una sua logica se l’obiettivo fosse contenere i costi e spingere sull’autonomia, ma che merita conferma.

Il vero salto di qualità, però, potrebbe non essere nell’hardware. La generazione Race 3 sembra legata a una versione molto più ampia del Suunto AI Coach: il materiale trapelato parla di coaching conversazionale, allenamenti generati automaticamente e suggerimenti di percorso sincronizzabili direttamente con l’orologio. L’assistente sarebbe in grado di rispondere a domande su quando allenarsi, quale sessione sia più efficace o su come variazioni nel sonno e nel recupero possano incidere sul raggiungimento degli obiettivi. Chi acquisterà il Race 3 dovrebbe ricevere tre mesi di AI Coach inclusi, con un piano a pagamento previsto per il 2027. Suunto non ha confermato né i prezzi né quali funzioni resteranno dietro l’abbonamento, e questa resta una delle incognite più pesanti in vista del lancio.

Mancano ancora all’appello diversi tasselli. Non c’è conferma su dimensioni, peso, processore, sensore ottico di frequenza cardiaca e capienza della batteria per entrambi i modelli, e il testo trapelato non chiarisce nemmeno se il Race 3 di formato maggiore userà lo zaffiro, anche se con il Race 2 già dotato di questa protezione sarebbe difficile immaginare il contrario.

Ow265 e Ow266: il percorso normativo

Se a luglio si trattava di indizi, nelle settimane successive la pista burocratica è diventata molto più solida. Due orologi sportivi non identificati di Suunto, OW265 e OW266, sono comparsi presso le autorità di regolamentazione di Corea del Sud, Singapore, Russia, Emirati Arabi Uniti e Indonesia.

La svolta arriva dall’incrocio tra due database. Nel registro IMDA di Singapore è comparso il codice OW266, registrato semplicemente come “Outdoor Watch” con funzionalità radio a bassa potenza e senza nome commerciale. Per sciogliere il nodo, i ricercatori hanno consultato il database regionale della vicina Malaysia, dove un’approvazione SIRIM datata 19 agosto 2026 ha collegato ufficialmente il codice OW265 al nome commerciale “Suunto Race 3S”, con il numero di approvazione RDCX/55N/0826/S. Il secondo codice, OW266, è con ogni probabilità il Race 3 standard, dedotto per esclusione e per il consueto schema di denominazione adottato da Suunto, anche se per questo modello nessun certificato riporta ancora il nome per esteso.

Il dettaglio non è di poco conto: approvazioni come quelle di SIRIM e IMDA arrivano tipicamente nelle fasi finali dello sviluppo di un prodotto, quando l’hardware è ormai definito e manca solo il debutto sul mercato.

Prezzi e tempi di lancio

L’indizio più recente elimina i dubbi sui codici modello. Un rivenditore europeo di articoli outdoor ha pubblicato schede prodotto che citano esplicitamente il nome Suunto Race 3S. Le colorazioni Titanium Black e Titanium Orchid risultano ancora indicizzate a un prezzo di 498,90 euro ciascuna, cifra valida anche per il mercato italiano; nel catalogo del rivenditore è comparsa anche una terza variante, Titanium Feather.

Una data di lancio ufficiale, però, non esiste ancora. L’indizio più affidabile resta la formulazione trapelata dal sito Suunto, secondo cui il Race 3 S arriverà per primo, mentre il Race 3 più grande lo seguirà più avanti nel corso del 2026. Considerando la quantità di attività normativa accumulata, la presentazione ufficiale non dovrebbe essere lontana: settembre o i primi di ottobre appaiono i mesi più probabili per il 3S, con il Race 3 a ruota. Dopo di che si entrerà nel periodo degli acquisti natalizi, quando tradizionalmente le nuove uscite si diradano.

Suunto, in questi mesi, non è rimasta ferma: il recente Suunto Run 2 ha già portato novità nella gamma dedicata alla corsa, e a breve arriverà anche la nostra recensione completa. Un segnale utile per capire dove l’azienda stia spingendo in termini di software, sensori e integrazione con l’ecosistema di coaching, elementi che ritroveremo con ogni probabilità anche sui prossimi Race.