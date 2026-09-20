Pochi smartwatch entry-level di Garmin riescono a offrire funzionalità da runner professionista mantenendo un prezzo accessibile. Garmin vívoactive 6 in colorazione Black ci riesce, e oggi lo fa a un prezzo che segna il minimo storico per questo dispositivo. Il calo è netto e significativo, tanto da rendere questo smartwatch GPS con display AMOLED una delle occasioni Amazon tech più interessanti del momento. Vediamo come questo dispositivo da 42mm riesce a competere con modelli di fascia superiore mantenendo un prezzo così competitivo.

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Garmin vívoactive 6: il fitness tracker che sfida i big della categoria

Garmin vívoactive 6 monta un display AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 390×390 pixel e una luminosità che raggiunge i 2.000 nit, garantendo una leggibilità perfetta anche sotto il sole più intenso. Lo schermo è protetto da vetro Corning Gorilla Glass 3 e supporta la modalità always-on oltre a una particolare modalità red shift che converte i colori in tonalità rosse per preservare la visione notturna.

La cassa in alluminio da 42mm pesa appena 23 grammi, rendendo il dispositivo estremamente confortevole anche durante allenamenti prolungati. Il cinturino quick-release da 20mm permette sostituzioni rapide, mentre i due pulsanti fisici sono stati ridisegnati per un feedback più tattile rispetto al modello precedente.

Tra le funzionalità più interessanti spicca l’introduzione di strumenti avanzati per i runner, prima riservati a smartwatch Garmin ben più costosi:

PacePro per la gestione strategica del ritmo di corsa

per la gestione strategica del ritmo di corsa Running Power per il monitoraggio della potenza durante gli allenamenti

per il monitoraggio della potenza durante gli allenamenti Oltre 50 profili sportivi dedicati a diverse discipline

dedicati a diverse discipline Sleep Coach con rilevamento pisolini e tracciamento HRV notturno

con rilevamento pisolini e tracciamento HRV notturno Sveglia intelligente che analizza le fasi del sonno per un risveglio delicato

che analizza le fasi del sonno per un risveglio delicato Body Battery per monitorare i livelli di energia durante la giornata

L’autonomia raggiunge gli 11 giorni in modalità smartwatch, un valore eccellente per la categoria. Non manca il supporto per Garmin Pay e la riproduzione musicale offline grazie a 8GB di memoria interna, compatibile con Spotify, Amazon Music e Deezer. Il posizionamento satellitare beneficia inoltre del supporto GPS, Glonass, Galileo, QZSS e Beidou, garantendo una localizzazione precisa in ogni condizione.

Sconto record per vívoactive 6: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di Garmin vívoactive 6 si attesta normalmente sui 329,99€, ma l’offerta attuale su Amazon porta il costo a soli 219,99€. Si tratta di uno sconto del 33%, il valore più basso mai registrato per questo smartwatch da quando è disponibile sul mercato italiano.

Un risparmio concreto di 110€ che rende questo dispositivo estremamente competitivo rispetto alla concorrenza nella stessa fascia di prezzo, come dimostrano le offerte sui wearable attualmente disponibili. L’offerta è attiva sullo store Amazon Italia nella colorazione Black/Slate, disponibile per la spedizione immediata.

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