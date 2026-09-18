DAZN ha lanciato una promozione a tempo limitato pensata per chi non ha ancora un account attivo o vuole riattivare un vecchio abbonamento: il piano Full annuale con pagamento mensile a condizioni decisamente più vantaggiose rispetto al listino standard.

La struttura si divide in due fasi: nei primi tre mesi il canone scende a soli 19,99€ al mese, mentre per i successivi nove mesi si passa a 29,99€ al mese, contro i 36,99€ previsti normalmente dalla formula annuale rateizzata. Facendo i conti, la spesa complessiva per l’intero anno si ferma a 329,88€, rispetto ai circa 443,88€ del piano standard, con un risparmio che supera i 110€ e un costo medio mensile di poco inferiore ai 27,50€.

Il vincolo è quello dell’abbonamento annuale con addebito dilazionato mensilmente, una formula che permette di distribuire la spesa nel tempo senza rinunciare al risparmio complessivo. L’attivazione, riservata ai nuovi account o alle riattivazioni, è disponibile per un periodo limitato tramite il link ufficiale dedicato all’iniziativa.

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I contenuti inclusi: calcio, multisport, Eurosport e limiti dei dispositivi

Il piano Full è il pacchetto più completo offerto dalla piattaforma e copre un’ampia gamma di sport. Per quanto riguarda il calcio italiano, sono incluse tutte le partite della Serie A Enilive tutti e 10 i match per ogni giornata e l’intera programmazione della Serie BKT. Sul fronte internazionale, invece, troviamo la LaLiga EA Sports e le principali coppe e tornei continentali.

L’offerta si estende poi al mondo del multisport grazie all’integrazione dei canali lineari Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, che portano in dote volley italiano e internazionale, basket, tennis e ciclismo. Non mancano gli sport americani, con la stagione regolare e i playoff di NFL, né gli sport da combattimento con boxe e circuito UFC.

Dal punto di vista tecnico, l’abbonamento Full consente di registrare fino a 6 dispositivi sul proprio account, con la possibilità di guardare i contenuti su 2 dispositivi in contemporanea, a patto che siano connessi alla stessa rete internet domestica.