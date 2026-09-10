Come ogni anno, anche in seguito al lancio della gamma iPhone 2026, Apple ha riorganizzato la propria line-up che mantiene alcuni modelli già in commercio salutandone altri per far spazio ai nuovissimi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, in attesa che arrivi sul mercato anche iPhone Duo.

La stessa sorte tocca alla gamma Apple Watch che saluta i modelli 2025 per far posto ai nuovi arrivati, eccezion fatta per il modello più economico dello scorso anno che rimane a listino. Andiamo quindi a vedere cosa cambia su Apple Store, quali modelli compongono il listino ufficiale (e quali stanno arrivando) e le eventuali modifiche di prezzo per i modelli che continuano a essere disponibili.

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Apple ha riorganizzato la gamma iPhone

Nella serata di ieri, in occasione dell’evento L’alba di nuove sorprese, Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, oltre al primo pieghevole della Mela Morsicata, ovvero iPhone Duo.

Rispetto allo scorso anno, il colosso di Cupertino ha quindi proposto un attacco “a tre punte”, rinunciando a lanciare (almeno per il momento) un sequel per iPhone 17 e per iPhone Air.

Come anticipato in apertura, il lancio dei nuovi modelli 2026 ha spinto il colosso di Cupertino a riorganizzare il listino, nonché gli iPhone ufficialmente acquistabili dall’Apple Store. Come ogni anno, i modelli che salutano la compagnia sono i Pro della precedente generazione.

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max non sono più venduti ufficialmente da Apple, escono di scena per far posto ai nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, due smartphone molto simili esteticamente ai predecessori ma profondamente diversi, soprattutto sotto al cofano e per quanto concerne le fotocamere.

I modelli di punta del 2025 sono comunque ancora acquistabili in rete ma dovrete sbrigarvi, specie nel caso vogliate risparmiare qualcosina sui prezzi varati dal colosso di Cupertino per i modelli 2026: ad esempio, i due modelli risultano ancora disponibili (seppur con disponibilità limitata) su Amazon.

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Quali sono i “vecchi” iPhone ancora acquistabili su Apple Store?

Tornando al presente, la gamma iPhone ufficialmente venduta su Apple Store include un totale di sette modelli, con una line-up che spazia da iPhone 16 a iPhone Duo. Partiamo con i vecchi modelli rimasti a listino, proponendo colorazioni, tagli di memoria e prezzi per ciascun modello.

iPhone 16 – colorazioni Blu oltremare, Verde acqua, Rosa, Bianco, Nero Taglio da 128 GB al prezzo di 1.029 eur

– colorazioni Blu oltremare, Verde acqua, Rosa, Bianco, Nero iPhone 17e – colorazioni Bianco, Nero e Rosa chiaro Taglio da 256 GB al prezzo di 879 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.129 euro

– colorazioni Bianco, Nero e Rosa chiaro iPhone 17 – colorazioni Lavanda, Salvia, Azzurro nebbia, Bianco e Nero Taglio da 256 GB al prezzo di 1.129 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.379 euro

– colorazioni Lavanda, Salvia, Azzurro nebbia, Bianco e Nero iPhone Air – colorazioni Celeste, Oro chiaro, Bianco nuvola e Nero siderale Taglio da 256 GB al prezzo di 1.339 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.589 euro Taglio da 1 TB al prezzo di 2.089 euro

– colorazioni Celeste, Oro chiaro, Bianco nuvola e Nero siderale

Mentre su iPhone 16, iPhone 17e e iPhone 17 i listini hanno subito un aumento di 150 euro a prescindere dal taglio di memoria, per quanto concerne iPhone Air la situazione è un po’ diversa: abbiamo 100 euro di aumento nei tagli da 256 e 512 GB e addirittura 350 euro di aumento nel taglio da 1 TB. Fortunatamente su Amazon è decisamente più conveniente.

iPhone 18 Pro pre-ordinabili dal 12 settembre, iPhone Duo si farà attendere

Per quanto riguarda gli iPhone “Pro” della gamma 2026, Apple ha già fatto sapere che i pre-ordini partiranno (anche in Italia) alle ore 14:00 di sabato 12 settembre 2026, mentre la disponibilità effettiva è fissata per venerdì 18 settembre 2026. Ecco il listino prezzi:

iPhone 18 Pro – colorazioni Borgogna, Ghiacciaio, Argento e Nero Taglio da 256 GB al prezzo di 1.489 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.739 euro Taglio da 1 TB al prezzo di 2.239 euro Taglio da 2 TB al prezzo di 2.989 euro

– colorazioni Borgogna, Ghiacciaio, Argento e Nero iPhone 18 Pro Max – colorazioni Borgogna, Ghiacciaio, Argento e Nero Taglio da 256 GB al prezzo di 1.639 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.889 euro Taglio da 1 TB al prezzo di 2.389 euro Taglio da 2 TB al prezzo di 3.139 euro

– colorazioni Borgogna, Ghiacciaio, Argento e Nero

Sostanzialmente, rispetto ai modelli 2025, Apple ha aumentato il prezzo dei modelli Pro di 150 euro nei tagli da 256 e 512 GB e di 400 euro nei tagli da 1 TB e 2 TB (al debutto sul Pro compatto).

Capitolo iPhone Duo, i pre-ordini del pieghevole apriranno alle 14:00 del 16 ottobre 2026, con disponibilità effettiva a partire dal 23 ottobre seguente. Il dispositivo arriva nelle due colorazioni Bianco stellare e Cielo notturno ai seguenti prezzi di listino:

Taglio da 256 GB al prezzo di 2.369 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 2.619 euro

al prezzo di Taglio da 1 TB al prezzo di 3.119 euro

al prezzo di Taglio da 2 TB al prezzo di 3.869 euro

Viene riorganizzata anche la gamma Apple Watch

Apple ha presentato anche un sacco di novità per quanto concerne la gamma di dispositivi indossabili: i nuovi AirPods 5 prendono il posto del modello di precedente generazione, proponendo prezzi in linea o, addirittura, più competitivi (la versione con custodia di ricarica wireless costa 30 euro in meno).

I nuovi Watch Series 12 e Watch Ultra 4, invece, rinnovano il catalogo Apple Watch con due proposte che alzano l’asticella rispetto ai predecessori in termini di materiali, monitoraggio della salute, performance e funzionalità.

L’arrivo dei nuovi modelli ha spinto Apple a far fuori dal proprio catalogo ufficiale due dei modelli 2025, Watch Series 11 e Watch Ultra 3, ancora acquistabili su Amazon con un po’ di sconto rispetto ai listini ufficiali.

Resta invece a listino (e senza aumenti di prezzo) l’economico Apple Watch SE 3, ancora venduto ufficialmente nelle due colorazioni Mezzanotte e Galassia e nelle due varianti da 40 mm o 44 mm:

Versione da 40 mm solo GPS al prezzo di 279 euro

solo al prezzo di Versione da 44 mm solo GPS al prezzo di 309 euro

solo al prezzo di Versione da 40 mm con GPS+Cellular al prezzo di 329 euro

con al prezzo di Versione da 44 mm con GPS+Cellular al prezzo di 329 euro

I nuovi modelli sono già pre-ordinabili su Apple Store

Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4 sono già disponibili al pre-ordine in Italia con disponibilità effettiva a partire dal 18 settembre 2026 (come per gli iPhone 18 Pro). Ecco il listino prezzi.

Watch Series 12:

Cassa in alluminio – colorazioni Grigio siderale, Nero, Oro chiaro e Bronzo scuro 42 mm a partire da 459 euro (GPS) o 579 euro (GPS+Cellular) 46 mm a partire da 509 euro (GPS) o 629 euro (GPS+Cellular)

Cassa in titanio – colorazioni Naturale, Oro brillante 42 mm (GPS + Cellular) a partire da 809 euro 46 mm (GPS + Cellular) a partire da 859 euro

Cassa in ceramica – colorazioni Bianco perla e Blu notturno 42 mm (GPS + Cellular) a partire da 1.059 euro 46 mm (GPS + Cellular) a partire da 1.109 euro



Watch Ultra 4:

Con cinturino Alpine Loop al prezzo di 909 euro

al prezzo di Con cinturino Trail Loop al prezzo di 909 euro

al prezzo di Con cinturino Ocean al prezzo di 909 euro

al prezzo di Con cinturino Loop in maglia milanese in titanio al prezzo di 1.029 euro

Mentre per il modello Ultra i prezzi rimangono gli stessi del modello 2025, per il nuovo modello della “Series” ci sono aumenti di 20 euro per le versioni in alluminio da 46 mm, oltre all’ingresso della nuova versione con cassa in ceramica che ha un prezzo di listino addirittura superiore a quello del modello Ultra.