Apple rilancia sul fronte salute e fitness con una serie di novità che coinvolgono Apple Watch, iPhone e la nuova app Salute. Tra rilevamento della frequenza cardiaca più frequente, punteggio di prontezza e nuove funzioni basate su Apple Intelligence, l’obbiettivo è trasformare i dati raccolti dai dispositivi in informazioni più semplici da interpretare.

Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 introducono il nuovo Health Sensing System, mentre l’app Salute viene completamente riprogettata per offrire una visione più ampia della salute a lungo termine e nuove informazioni personalizzate.

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Apple Watch misura più spesso frequenza cardiaca e HRV

Il nuovo sistema di rilevamento della salute introduce nuovi sensori cardiaci ottici ed elettrici su Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4. Secondo Apple, uno studio condotto su oltre 1.000 partecipanti ha mostrato che il nuovo sensore offre la maggiore precisione nella rilevazione della frequenza cardiaca tra i dispositivi indossabili messi a confronto.

Una delle novità più interessanti riguarda proprio la frequenza delle misurazioni, grazie a LED verdi più grandi ed efficienti, i due nuovi smartwatch rilevano ora la frequenza cardiaca ogni cinque secondi durante tutta la giornata. I dati possono essere consultati in tempo reale dall’app Frequenza cardiaca aggiornata e attraverso nuove complicazioni del quadrante.

Anche la variabilità della frequenza cardiaca, o HRV, viene rilevata molto più frequentemente: la misurazione avviene ogni cinque minuti, 24 volte più spesso. Apple introduce inoltre due modalità differenti per interpretare questo parametro. L’HRV di recupero è pensata per individuare segnali quotidiani legati a stress e recupero, mentre l’HRV generale è destinata a fornire indicazioni più ampie sullo stato di salute, compresa quella cardiovascolare.

I parametri vitali notturni vengono inoltre arricchiti con l’HRV di recupero confrontata con la linea di base personale dell’utente, mentre una nuova visualizzazione permette di controllare anche i parametri vitali durante il giorno; in questo modo Apple Watch può offrire un quadro più completo delle variazioni personali nel corso della giornata.

Arriva il nuovo punteggio Prontezza

Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 introducono anche “Prontezza“, una funzione pensata per fornire ogni giorno una lettura immediata dello stato del corpo.

Il sistema analizza attività recente, parametri vitali e qualità del sonno e restituisce un punteggio compreso tra 0 e 10, accompagnato da un’indicazione pratica come Recupera, Gestisci le tue energie, Pronto o Dai il massimo. L’idea è aiutare l’utente a decidere come affrontare la giornata lavorativa oppure il proprio programma di allenamento.

Il punteggio non rimane necessariamente invariato per tuta la giornata, si aggiorna quando arrivano nuovi dati, per esempio dopo un allenamento intenso oppure quando vengono rilevate variazioni nei parametri vitali diurni. Apple specifica inoltre che l’algoritmo è stato sviluppato utilizzando i dati dell’Apple Heart and Movement Study, con il contributo di scienziati dello sport e medici dell’azienda.

L’utente può quindi capire quali fattori hanno contribuito al risultato e accedere a maggiori dettagli, trasformando il semplice punteggio in una lettura più contestualizzata del proprio stato di forma.

La nuova app salute sfrutta Apple Intelligence

La seconda grande novità riguarda l’app Salute, che con iOS 27 e iPadOS 27 viene riprogettata e integra Apple Intelligence. L’app offrirà una panoramica più ampia della salute a lungo termine dell’utente, adattandosi dinamicamente ai suoi dati personali di salute e fitness.

La nuova scheda Approfondimenti raccoglie informazioni aggiornate durante la giornata relative a cuore, sonno, prontezza, forma fisica, parametri vitali e monitoraggio del ciclo. La sezione Per Te aggiunge invece consigli personalizzati e contenuti pertinenti sulla base dei dati disponibili, come suggerimenti per migliorare la routine di rilassamento dopo diverse notti caratterizzate da poco sonno.

Ancora più interessante è la nuova scheda Longevità, che analizza i dati sanitari raccolti nel corso del tempo e offre informazioni su diversi ambiti, tra cui salute cardiaca, sonno, benessere mentale, salute motoria, salute metabolica, udito e alimentazione.

Al suo interno trova spazio anche Età Salute, una funzione che mostra come i parametri dell’utente si stanno evolvendo rispetto alla sua età anagrafica. L’algoritmo può utilizzare dati provenienti da Apple Watch come VO2 max, frequenza cardiaca a riposo, sonno e HRV, mentre l’utente può aggiungere anche risultati di laboratorio, tra cui HbA1c e LDL, per arricchire l’analisi.

Contenuti personalizzati per la salute

La nuova app Salute non si limiterà però a raccogliere e organizzare i dati sanitari dell’utente, Apple sta introducendo anche contenuti personalizzati che combinano le informazioni registrate dal dispositivo con approfondimenti realizzati da esperti clinici di Apple Health.

L’app potrà quindi mostrare video e articoli relativi a diverse aree della salute, selezionandoli in base alle informazioni disponibili. Tanto per fare un esempio, dopo aver ricevuto i risultati delle analisi annuali l’utente potrebbe visualizzare un video nel quale un esperto spiega il significato dei livelli di colesterolo LDL, chiarendo cosa indicano quei valori e come intervenire per migliorarli se necessario.

Lo stesso approccio viene applicato all’attività fisica, se una valutazione del movimento evidenzia, ad esempio, la necessità di lavorare maggiormente sull’equilibrio, l’app Salute potrà proporre un video di un esperto con indicazioni pratiche e un programma di esercizi pensato proprio per migliorare quell’aspetto, con movimenti selezionati in base alle capacità e alle esigenze dell’utente.

In questo modo Apple punta a trasformare l’app Salute da semplice archivio di dati a uno strumento capace di contestualizzare le informazioni raccolte e proporre contenuti pertinenti alla situazione della singola persona.

Valutazione del movimento direttamente a casa

Tra le nuove funzioni c’è anche la possibilità di effettuare direttamente a casa valutazioni fisiche approfondite. Utilizzando la fotocamera dell’iPhone e Apple Watch, gli utenti potranno misurare flessibilità, forza, equilibrio, meccanica del movimento e VO2 max.

L’esperienza viene elaborata internamente sul dispositivo e, secondo Apple, nessun video viene registrato, archiviato o condiviso. Le valutazioni utilizzano modelli di intelligenza artificiale basati sulla visione e sono state sviluppate con il contributo di esperti clinici.

Analisi di laboratorio direttamente dall’app

L’app salute permetterà inoltre agli utenti statunitensi di prenotare e acquistare nuove analisi di laboratorio direttamente dall’app, i test includeranno oltre 50 biomarcatori chiave e avranno un costo di 119 dollari presso circa 2.000 centri Quest Diagnostics negli Stati Uniti.

Apple amplia infine il monitoraggio del ciclo con il supporto a perimenopausa e menopausa, introducendo nuove notifiche e contenuti informativi. Le utenti con almeno 40 anni potranno anche ricevere una notifica quando le variazioni nei dati registrati suggeriscono una possibile perimenopausa, così da poterne parlare con il proprio medico.

Le altre novità per salute e fitness

Apple non si ferma alle nuove funzioni dell’app Salute e di Apple Watch, con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27 arrivano anche ulteriori strumenti dedicati all’attività fisica.

Workout Buddy su Apple Watch può ora funzionare anche quando l’iPhone non si trova nelle vicinanze e integra più dati sull’attività fisica per offrire spunti motivazionali. Le funzionalità GymKit vengono inoltre ampliate, permettendo agli utenti di AirPods Pro 3 di sincronizzare tramite iPhone i dati sulla frequenza cardiaca con attrezzature da palestra compatibili, come tapis roulant e cyclette.

Nuovi modelli di apprendimento automatico migliorano infine le misurazioni del tapis roulant, rendendo più preciso il calcolo della distanza fin dal primo passo di una camminata o di una corsa.

watchOS 27 sarà disponibile dal 14 settembre per Apple Watch Series 9 o successivi, Apple Watch SE 3 e Apple Watch Ultra 2 o successivi. Sarà necessario un iPhone 11 o successivo oppure un iPhone SE 3 con iOS 27. Non tutte le funzionalità saranno disponibili su tutti i dispositivi o in tutte le aree geografiche.

La nuova app Salute sarà invece disponibile entro la fine dell’anno sui modelli di iPhone e iPad compatibili con Apple Intelligence e con il software più recente. Il debutto avverrà inizialmente in inglese americano, mentre altre lingue saranno aggiunte successivamente.