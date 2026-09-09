Apple ha annunciato oggi un’estensione della connessione satellitare gratuita per gli utenti di iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16. La novità, emersa nel comunicato stampa relativo ai nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, riguarda tutti i dispositivi attivati in un paese che supporta le funzionalità satellitari di Apple prima della mezzanotte di oggi, 9 settembre 2026.

Si tratta della terza estensione per gli utenti di iPhone 14, il cui periodo di prova gratuito era originariamente previsto per due anni dal lancio di novembre 2022, prima che Apple lo spingesse oltre nel 2025 e poi di nuovo quest’anno. Anche gli utenti di iPhone 15, la cui finestra gratuita sarebbe scaduta quest’anno, beneficiano della stessa estensione. Per gli utenti di iPhone 16, invece, è la prima volta che vengono inclusi in questo meccanismo di rinnovo automatico.

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Cosa include la connessione satellitare di Apple

Le funzionalità satellitari di Apple, rese possibili dalla partnership con Globalstar, includono Emergency SOS via satellite per contattare i servizi di emergenza anche in assenza di segnale cellulare o Wi-Fi, Messages via satellite per inviare messaggi di testo ai contatti di fiducia quando non si ha copertura, Find My via satellite per condividere la propria posizione anche in aree remote e Roadside Assistance via satellite per richiedere assistenza stradale in zone senza copertura, disponibile solo in alcuni paesi. La disponibilità delle funzionalità varia a seconda del paese, ma l’estensione garantisce agli utenti di poter continuare a utilizzare questi strumenti senza costi aggiuntivi almeno fino al 2027.

L’estensione si applica automaticamente a tutti gli iPhone 14, 15 e 16 attivati prima della data di scadenza. Non è necessario effettuare alcuna operazione: i servizi rimarranno attivi per un altro anno. Apple non ha ancora comunicato ufficialmente se e quando introdurrà un abbonamento a pagamento per queste funzionalità. Per ora, gli utenti possono continuare a utilizzarle a costo zero.

Dall’introduzione della connettività satellitare con iPhone 14, il servizio ha già dimostrato la sua utilità in numerosi casi di emergenza, consentendo a escursionisti, viaggiatori e automobilisti in difficoltà di ricevere soccorso in aree senza copertura cellulare. L’estensione rappresenta una garanzia in più per chi si avventura in zone remote o per chi semplicemente vuole avere un piano B in caso di emergenza.