Al culmine di un ciclo di sviluppo durato poco più di due mesi, Garmin ha rilasciato il nuovo major update in forma stabile per tutti gli sportwatch più recenti dedicati ai runner della gamma Forerunner.

Protagonisti di oggi sono i due modelli “di punta”, ovvero Forerunner 970 e Forerunner 570 (presentati nel mese di maggio 2025), che stanno ricevendo tantissime novità, annunciate la scorsa settimana dall’azienda elvetico-statunitense. È un po’ meno corposo, invece, l’aggiornamento per i due modelli economici più recenti, ovvero Forerunner 70 e Forerunner 170 (presentati nel mese di maggio 2026). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo.

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Garmin Forerunner 970 e 570 ricevono il nuovo major update

Come anticipato in apertura, Garmin ha appena avviato il rilascio del nuovo major update per i propri sportwatch di punta dedicati ai runner, ovvero Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570, al culmine di un ciclo di sviluppo durato un paio di mesi.

Per entrambi i modelli arriva la nuova versione 18.29 del software, la stessa rilasciata ai beta tester la scorsa settimana, che introduce alcune novità (supporto all’attività di sci indoor e modalità “hands-free”) e risolve un’infinità di bug: il tutto è raccontato da un changelog ufficiale lunghissimo (qui per Forerunner 970, qui per Forerunner 570) che presenta una sola differenza tra i due modelli.

Changelog – versione 18.29 (dalla 17.39) Abilita la funzione di comando vocale con la parola di attivazione “OK Garmin”.

Aggiunge un allenamento rapido suggerito per la corsa.

Aggiunge l’attività Sci di fondo indoor.

Aggiunge contesto al controllo del volume.

Riduce gli sblocchi involontari quando si utilizza la funzione di blocco touch.

Risolve un problema che poteva causare interruzioni di ritmo/velocità, soprattutto durante l’allenamento a intervalli.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante un allenamento libero di attività di forza. • Risolve il problema per cui

la scorciatoia del giro sullo schermo non veniva più visualizzata negli allenamenti HIIT.

la scorciatoia del giro sullo schermo non veniva più visualizzata negli allenamenti HIIT. Risolve un problema che impediva l’avvio di un allenamento multisport suggerito.

Risolve un problema con la selezione dei giorni di riposo per gli allenamenti giornalieri suggeriti o del piano Garmin Coach.

Risolve un problema per cui i giorni di allenamento visualizzati sull’orologio potevano non corrispondere ai giorni visualizzati nel piano Garmin Coach.

Risolve il problema per cui il livello del volume non tornava all’impostazione corretta dopo l’espulsione dell’acqua.

Risolve un problema che poteva causare l’aumento del volume della musica dopo il suono di una sveglia.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’installazione simultanea del software di comando audio e del software host.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni. Modifiche per il solo Garmin Forerunner 970: Migliora la scorciatoia della torcia per passare tra le modalità acceso, spento e strobo durante un’attività.

C’è il nuovo major update anche per i Forerunner 70 e 170

A un paio di settimane dal precedente aggiornamento, l’azienda elvetico-statunistense ha rilasciato il primo vero major update per i due sportwatch più recenti della gamma dedicata ai runner, ovvero Garmin Forerunner 70 e Forerunner 170.

I modelli delle due gamma stanno ricevendo la nuova versione 18.29 del software (compiendo un salto importante dalla precedente 9.21) e pareggiano i conti (in termini di versione) con i modelli di punta.

Rispetto ai modelli di punta, tuttavia, il changelog ufficiale (qui per Forerunner 170, qui per Forerunner 70) è piuttosto breve e racconta semplicemente della risoluzione di alcuni bug: d’altronde, i due sportwatch godevano già dal lancio di funzioni che i modelli di punta non avevano ancora e, dall’altro lato, non ricevono funzioni che rimangono esclusive (almeno per il momento) dei modelli più costosi.

Changelog – versione 18.29 (dalla 9.21) Risolve un problema per cui l’attivazione dell’avvio silenzioso di un allarme poteva non avere effetto.

Risolve altri problemi minori. Modifiche per il solo Garmin Forerunner 170 Music: Risolve un problema per cui gli avvisi vocali continuavano a suonare in modalità silenziosa.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: