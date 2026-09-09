Come da tradizione, con l’arrivo dei nuovi modelli di punta, Apple ha salutato la generazione precedente. Dopo l’annuncio di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, i due smartphone sono ufficialmente usciti di scena. L’azienda di Cupertino ha rimosso iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max dal proprio store, facendo spazio ai successori.

Introdotti a settembre 2025 durante l’evento “Awe dropping”, i due modelli hanno segnato un punto di svolta per la gamma Pro. Per la prima volta, Apple ha abbandonato il telaio in titanio ereditato da iPhone 16 Pro, adottando un innovativo design monoblocco in alluminio con una camera di vapore sviluppata internamente per migliorare le prestazioni termiche. Le dimensioni dei display sono rimaste invariate: 6,3 pollici per il Pro e 6,9 pollici per il Pro Max.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

L’addio ai Pro del 2025 e il nuovo pieghevole di Apple

Il processore A19 Pro, il sistema a tripla camera posteriore con tutti i sensori da 48 megapixel e la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel hanno reso iPhone 17 Pro e Pro Max dei veri gioielli tecnologici. Il teleobiettivo offriva zoom ottico 4x e zoom di qualità ottica fino a 8x, un salto significativo rispetto alla generazione precedente.

Con la loro uscita di scena, il testimone passa ora a iPhone 18 Pro (a partire da 1.489 euro) e iPhone 18 Pro Max (da 1.639 euro). Per la prima volta, il taglio da 2TB di storage è disponibile anche sul modello più compatto.

L’evento di oggi ha portato con sé anche altre novità. Apple ha svelato iPhone Duo, il primo foldable dell’azienda, con un prezzo di partenza di 2.369 euro per la versione da 256GB, con opzioni di storage fino a 2TB. Contemporaneamente, l’azienda ha aumentato i prezzi di iPhone 16, iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17e sul suo store online.

Con questa mossa, Apple rinnova la sua gamma di punta, spostando l’attenzione sui nuovi modelli e lasciando il passato alle spalle. L’addio a iPhone 17 Pro e Pro Max segna la fine di un’era, ma anche l’inizio di una nuova stagione per gli smartphone del marchio di Cupertino.