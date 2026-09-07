Quali sono le novità Disney+ di settembre 2026 tra film, serie TV e produzioni Original? La piattaforma di streaming continua ad arricchire il suo catalogo con un’offerta sempre più vasta, e anche questo mese di fine estate porta con sé tantissimi titoli da non perdere. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Hulu.

Se siete in cerca di consigli su cosa vedere su Disney+ a settembre 2026, siete nel posto giusto: qui sotto trovate la nostra selezione delle uscite più attese, ordinate partendo come sempre dai film. Se non avete ancora un account, potete abbonarvi qui per non perdervi nulla.

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Cosa guardare su Disney+ a settembre 2026

Film in uscita su Disney Plus

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (original)

Apriamo le novità Disney+ da non perdere a settembre 2026 con Star Wars: The Mandalorian and Grogu, atteso sequel diretto di The Mandalorian e della serie animata Star Wars Rebels, nonché terzo spin-off della serie cinematografica. L’Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre cerca di proteggere tutto ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto, la nascente Nuova Repubblica arruola il leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e il suo giovane apprendista Grogu, un misterioso baby alieno della stessa specie di Yoda dotato di una potente connessione con la Forza. Mentre Grogu prosegue il suo percorso per imparare a controllare le proprie abilità, Din Djarin è incaricato di una nuova e pericolosa missione che lo porterà a confrontarsi con minacce sconosciute. Nel cast anche Sigourney Weaver, con le voci di Martin Scorsese e Jeremy Allen White nella versione originale. Il film è diretto da Jon Favreau e scritto da Jon Favreau, Dave Filoni e Noah Kloor.

Disponibile in streaming dal 2 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

Benvenuti in campagna (original)

Proseguiamo cambiando completamente genere con Benvenuti in campagna, commedia italiana con Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua. Gerry, ricercatore universitario precario, sua moglie Ilaria, vigilessa sempre in strada nel caos cittadino, e il loro figlio adolescente Giulio, sono ad un punto di svolta nelle loro esistenze. Sarà il bilocale in cui sono costretti a vivere, sarà che la loro libido è scivolata tre metri sottoterra, sarà che la città li sta lentamente strangolando nei suoi grigi tentacoli, ma la famiglia Fontana ha preso una decisione radicale: è necessario un ritorno alla natura. Trasferirsi in aperta campagna sognando di rendere una fattoria diroccata una moderna azienda agricola sembra l’unica scelta in grado di rasserenare la coppia, aiutandola a sconfiggere l’ansia urbana e l’incertezza verso il futuro. Se non fosse che se c’è qualcosa che è proprio l’opposto della serenità… è la natura. Attraversando una serie di disavventure, dall’affabile vicino milionario che gioca a fare il coltivatore, alla scoperta del primo amore da parte del giovane Giulio, passando per punture d’insetto, trivellazioni sbagliate e miseri raccolti, tutte le loro speranze green appassiranno miseramente.

Disponibile in streaming dal 7 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Benvenuti in campagna.

Psycho Killer (original)

Da vedere su Disney+ a settembre 2026 troviamo Psycho Killer, thriller horror diretto da Gavin Polone con Georgina Campbell e Malcolm McDowell. In seguito al brutale omicidio di suo marito, un’agente della pattuglia autostradale del Kansas intraprende un viaggio per rintracciare il responsabile. Con il progredire delle indagini, si rende conto che l’uomo responsabile (James Preston Rogers) è un sadico serial killer e che la sua perversione mentale e il suo oscuro piano sono ancora più contorti di quanto potesse immaginare. Il film viene proposto in versione originale con sottotitoli (almeno per ora).

Disponibile in streaming dal 9 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Psycho Killer.

King Marracash (documentario, original)

I fan di Marracash non possono perdersi questo mese in streaming King Marracash, il primo docufilm dedicato al celebre rapper italiano. Segue un anno di sogni e trionfi del King del rap italiano, attraverso un racconto intimo lungo un anno passato in prossimità con l’artista dove vengono mostrati la quotidianità, gli amici, i collaboratori, i riconoscimenti, le canzoni e l’amore. Un docufilm che intreccia la dimensione artistica e personale dell’artista, arricchito dalle testimonianze di chi ha condiviso con lui questo percorso: Deleterio, Elodie, Guè, Jacopo Pesce, Matteo Mancuso, Marz, Mirko Rizzo, Paola Zukar, Rame e Massimo Recalcati.

Disponibile in streaming dal 18 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di King Marracash.

Becoming Her: Prima di diventare grandi (documentario)

Passiamo al mondo dello sport e concludiamo le principali novità Disney+ lato lungometraggi con Becoming Her: Prima di diventare grandi, documentario prodotto dallo Juventus Creator Lab. Segue Sofia Cholovskaya, Samantha Lee e Anna Copelli, rispettivamente appartenenti alle Juventus Academy di Al Khobar (Arabia Saudita), Los Angeles (Stati Uniti) e al settore giovanile bianconero, che si allena presso l’Allianz Training Center di Vinovo (Italia). Tra momenti di vita quotidiana, riflessioni e allenamenti, le tre giovani ragazze unite dalla passione per il calcio restituiscono un racconto di grande ambizione e crescita personale, ma anche una volontà di affermazione di sé stesse. Francesca Michielin, grande sostenitrice della Juventus ed esempio di valorizzazione femminile, è la voce narrante di questo documentario, un intreccio di tre vite che si muovono all’unisono, distinte ma profondamente connesse.

Disponibile in streaming dal 21 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Becoming Her: Prima di diventare grandi.

Serie TV da vedere su Disney+

Chad Powers – stagione 2 (original)

Da vedere tra le novità Disney+ di settembre 2026 c’è la seconda stagione di Chad Powers, divertente serie con protagonista Glen Powell. Basata su un episodio di Eli’s Places, serie di ESPN e Omaha Productions, racconta la storia di un (ex) quarterback di successo, Russ Holliday, che cerca di rivivere i suoi sogni travestendosi da Chad Powers, uno stravagante giocatore di talento che entra a far parte di una squadra in difficoltà, i South Georgia Catfish. In questi nuovi episodi, Chad è ormai una superstar sul campo, ma il suo stravagante comportamento quando non gioca insospettisce tutti, specialmente Coach Hudson e Gerry. La bugia di Russ sta per essere smascherata e, se lui e Danny vogliono che Chad superi indenne la stagione e guidi i Catfish al College Football Playoff, l’unica persona che può aiutarli è proprio quella che meno vorrebbe farlo: Ricky. Nel cast anche Perry Mattfeld, Quentin Plair, Wynn Everett, Frankie A. Rodriguez e Steve Zahn. Tutti gli episodi arrivano contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 3 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Chad Powers.

La vita segreta della mogli mormoni – stagione 5 (original)

Dopo il successo delle precedenti, arriva questo mese anche la quinta stagione di La vita segreta delle mogli mormoni. Il mondo scandaloso di un gruppo di mamme influencer mormoni implode quando si ritrovano in mezzo a uno scandalo sessuale promiscuo che arriva alla ribalta delle cronache internazionali. La loro sorellanza è scossa nel profondo, e fede, amicizia e reputazione sono tutte a rischio. Nella nuova stagione, #MomTok è più esplosivo che mai. Taylor torna da “The Bachelorette” con conti in sospeso, una vecchia tentazione e la pressione della vita sotto i riflettori. Whitney debutta a Broadway, ma le tensioni di casa la raggiungono fino a New York. Nello Utah, la lealtà viene messa a dura prova: fama, segreti e critiche minacciano #MomTok, e ogni scontro finisce in prima pagina. Il loro legame rischia di andare in fumo? Tra indiscrezioni fuori controllo e un pubblico che esige risposte, la sorellanza inizia a sgretolarsi. Niente cadenza settimanale: tutti gli episodi vengono resi disponibili nello stesso momento.

Disponibile in streaming dal 10 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di La vita segreta delle mogli mormoni.

Adults – stagione 2 (original)

Torniamo sulle serie comedy e concludiamo le principali novità Disney+ di questo settembre con la seconda stagione di Adults, serie originale FX che segue un gruppo di ventenni di New York che si ritrovano insieme in una delle loro case d’infanzia, mentre affrontano le sfide dell’amore, del lavoro, dell’amicizia e della famiglia. In questa stagione sono alle prese con una nuova serie di interrogativi legati alla vita quotidiana, escogitano complicati espedienti per evitare problemi che non hanno il coraggio di affrontare direttamente e continuano a trovare sempre nuovi modi per sbagliare. C’è una cosa che, però, riescono a fare sempre: esserci l’uno per l’altro. Ideata da Ben Kronengold e Rebecca Shaw. Tutti gli episodi arrivano contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 30 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Adults.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, diversi finali di stagione e non solo. Abbiamo l’integrazione nel catalogo di diverse stagioni di One Piece (suddivise in tre blocchi), ma anche una nuova stagione di Made in Korea per gli amanti delle serie coreane, il finale di stagione di The Shards, il finale della quarta stagione di Will Trent, e non solo.

Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Amori e incantesimi – 1° settembre 2026

Welcome to the Family: l’Omicidio di Dan Markel – 1° settembre 2026

Dancing with the Stars: The Next Pro (finale di stagione) – 1° settembre 2026

LEGO Star Wars: Mandalorian (speciale, original) – 2 settembre 2026

(speciale, original) – 2 settembre 2026 Tutto quello che ho (stagione 1) – 2 settembre 2026

Locker Diaries: Descendants (stagione 1, original) – 2 settembre 2026

11 Settembre: Uniti. 25 Anni Dopo (speciale) – 2 settembre 2026

20/20 Britain’s Most Notorius: Crime Investigations (stagione 1) – 2 settembre 2026

Sofia la Principessa: Magia Reale (stagione 1) – 2 settembre 2026

Vanina – Un vicequestore a Catania (stagioni 1-2) – 2 settembre 2026

Disney Junior Ariel La Sirenetta (nuovi episodi stagione 2) – 2 settembre 2026

The One Shot (finale di stagione) – 2 settembre 2026

One Piece (stagioni 1-3) – 3 settembre 2026

Lasciarsi un giorno a Roma – 4 settembre 2026

Dragon Striker: Over My Destiny (corto) – 4 settembre 2026

CoComelon Playdates with Sanrio Friends (stagione 1) – 4 settembre 2026

The Girls: a Khloé Kardashian Project (stagione 1) – 9 settembre 2026

(stagione 1) – 9 settembre 2026 Cinque minuti prima (stagione 1) – 9 settembre 2026

Come sopravvivere a una sorella strxxxa (stagione 1) – 9 settembre 2026

Marta & Eva (stagioni 1-2) – 9 settembre 2026

Made in Korea (stagione 2, v.o.) – 9 settembre 2026

(stagione 2, v.o.) – 9 settembre 2026 The Shards (finale di stagione) – 10 settembre 2026

Ma chi ti conosce – 11 settembre 2026

Romantiche – 11 settembre 2026

City of Blood (stagione 1, original) – 16 settembre 2026

(stagione 1, original) – 16 settembre 2026 Minimum Security (stagione 1) – 16 settembre 2026

(stagione 1) – 16 settembre 2026 Spidey e i suoi fantastici amici (nuovi episodi stagione 5) – 16 settembre 2026

Will Trent (finale stagione 4) – 16 settembre 2026

One Piece (stagioni 4-8) – 17 settembre 2026

One Piece (stagioni 9-16) – 24 settembre 2026

Il salvataggio dei minatori cileni: corsa contro il tempo (docuserie National Geographic) – 26 settembre 2026

(docuserie National Geographic) – 26 settembre 2026 Yu-Gi-Oh! (stagione 4) – 28 settembre 2026

Futurama (finale stagione 14) – 28 settembre 2026

Flex X Cop (nuovi episodi stagione 2, v.o.)

Daemons of The Shadow Realm (nuovi episodi)

Bleach: Thousand-Year Blood War (nuovi episodi stagione 4, v.o.)

Though I Am an Inept Villainess (nuovi episodi)

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Da qualche anno Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni, e dal 4 novembre 2025 sono scattati ulteriori aumenti nei prezzi degli abbonamenti: allo stato attuale potete scegliere tra Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, Standard a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno).

Disney+ ha anche avvisato i propri abbonati con una e-mail che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 6,99 euro al mese oppure di 5,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

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Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a settembre 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?