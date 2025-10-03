Disney+ si prepara a una trasformazione significativa, destinata a cambiare in maniera sostanziale l’esperienza degli utenti a livello internazionale, a partire dall’8 ottobre infatti Hulu diventerà ufficialmente il nuovo marchio globale di intrattenimento generale all’interno della piattaforma, andando a sostituire Star nei mercati non statunitensi. Si tratta di un passaggio importante, che segna l’inizio di un processo di integrazione sempre più stretto tra Hulu e Disney+, in vista di un’app completamente unificata che dovrebbe vedere la luce nel prossimo anno. Ma le novità non finiscono qui.

Hulu prende il posto di Star su Disney+

Per molti utenti fuori dagli Stati Uniti, Hulu rappresenterà una novità assoluta, mentre per altri sarà semplicemente un nome diverso dietro cui trovare contenuti già conosciuti. La differenza principale sta però nel posizionamento del brand, Disney punta chiaramente a sfruttare la forza e la riconoscibilità di Hulu, che negli USA raccoglie da tempo produzioni come ABC, FX e contenuti più maturi rispetto al catalogo tipicamente family friendly del colosso dell’intrattenimento.

Dall’8 ottobre dunque, chi accede a Disney+ in Europa e in altri mercati internazionali non troverà più il logo Star, bensì quello di Hulu, con tutto ciò che comporta a livello di comunicazione, percezione del marchio e, soprattutto, coerenza strategica in vista dell’integrazione totale.

Novità di design e navigazione con la nuova scheda Per te

Parallelamente al rebranding, Disney+ sta introducendo una serie di novità pensate per rendere l’app più moderna, intuitiva e personalizzata; la novità più evidente riguarda la nuova barra di navigazione orizzontale nella parte superiore della homepage: al centro dell’esperienza c’è la scheda Pet te, che diventa la schermata predefinita al primo accesso. Qui gli utenti troveranno suggerimenti personalizzati basati su un algoritmo aggiornato, capace di imparare nel tempo le abitudini di visione e di proporre contenuti sempre più in linea con le preferenze individuali.

Accanto alla scheda Per te sono disponibili le aree dedicate a Disney+, Hulu ed ESPN (quest’ultima solo dove inclusa nell’abbonamento), così da facilitare l’esplorazione dei diversi cataloghi senza confusione.

Non mancano anche nuove etichette per evidenziare i contenuti più attuali, come Finale di stagione, Nuova serie o Nuovo film, e un hub live nella navigazione verticale che permetterà di accedere rapidamente a notizie in diretta, eventi sportivi e streaming.

Raccomandazioni e profili più visibile

Un altro aspetto centrale della riorganizzazione riguarda la personalizzazione, Disney ha lavorato a un nuovo motore di raccomandazioni che diventerà il cuore della scheda Per te; inoltre i profili utente saranno resi più visibili e centrali nell’esperienza, garantendo che i contenuti proposti siano realmente legati alle abitudini di visione del singolo spettatore e non mescolati con quelli degli altri membri della famiglia.

Homepage più dinamica e attenzione al mobile

La homepage stessa guadagna un aspetto più visivo e cinematografico: caroselli video, poster in evidenza e una presentazione dei brand più dinamica mettono i personaggi e le storie al centro, con un design che richiama più da vicino l’impatto delle sale cinematografiche.

Sul fronte mobile, Disney+ si prepara a introdurre novità dedicate, già nelle prossime settimane arriveranno widget per iOS che consentiranno l’accesso diretto ai contenuti preferiti con un solo tocco; in prospettiva, l’azienda ha anticipato di voler introdurre esperienze mobile first ed esclusive per dispositivi mobili, con l’obbiettivo di attrarre e fidelizzare un pubblico ancora più ampio.

Le novità arrivano in un momento delicato per Disney+, che di recente ha perso circa 1,7 milioni di abbonati a seguito del caso legato alla sospensione di Jimmy Kemmel Live!, episodio che ha suscitato polemiche e persino inviti al boicottaggio. L’azienda punta dunque non solo a consolidare il proprio ecosistema, ma anche a rafforzare l’identità del servizio, mettendo in primo piano marchi forti e un’esperienza utente più accattivante.

Bisognerà dunque attendere ancora un po’ per l’arrivo della piattaforma unificata, ma l’integrazione di Hulu rappresenta già un primo passo concreto verso una Disney+ più globale, personalizzata e competitiva; sarà interessante capire come reagirà il pubblico internazionale a questo cambiamento e se l’operazione riuscirà a invertire il trend negativo degli ultimi mesi.