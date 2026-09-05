Pronti per le novità Amazon Prime Video di settembre 2026? Anche questo mese, il servizio di streaming compreso nell’abbonamento Prime arricchisce la propria offerta con una selezione imperdibile di film, serie TV e produzioni Original. Scopriamo insieme cosa guardare su Prime Video durante questo mese di fine estate, tra grandi ritorni e attesissime novità (anche con la prova gratuita).

Se volete rimanere aggiornati sui migliori film, serie TV e contenuti Original di settembre 2026 su Prime Video, siete capitati nel posto giusto. Qui sotto trovate la nostra selezione con i titoli da non perdere in arrivo sul catalogo della piattaforma. Mettetevi comodi e iniziamo subito, partendo come sempre dai film.

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Cosa guardare su Amazon Prime Video a settembre 2026

Film in uscita su Amazon Prime Video

The Runner (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di settembre 2026 da non perdere con The Runner, thriller psicologico con protagonista Gal Gadot. Maia Marten ha costruito la propria vita sull’essere sempre un passo avanti: avvocatessa brillante, intraprendente e di grande successo, è ai vertici del mondo legale londinese. Durante la sua consueta corsa mattutina, una telefonata le sconvolge la vita: suo figlio è stato rapito. Le istruzioni per riaverlo sono semplici e spietate: continuare a muoversi, seguire ogni indicazione che le verrà impartita e non parlarne con nessuno. Se si ferma, lui muore. Costretta a correre senza sosta per la città e a obbedire a una serie di ordini sempre più sinistri, Maia dovrà porsi una domanda terribile: fino a dove è disposta a spingersi pur di riportare a casa suo figlio? Sullo sfondo del labirinto di strade di Londra, un’appassionante corsa contro il tempo, ricca di colpi di scena, in cui ogni secondo conta, ogni scelta ha un prezzo e l’amore incrollabile di una madre può trasformarsi nell’arma più pericolosa di tutte.

Disponibile in streaming dal 2 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Runner.

Marfil – Gli opposti (original)

Proseguiamo con Marfil – Gli opposti, film basato sulla dilogia di successo Enfrentados (Marfil ed Ébano), firmata da Mercedes Ron. Marfil Cortés, figlia di un magnate spagnolo, vede la sua vita perfetta a New York andare in frantumi quando viene improvvisamente rapita e poi misteriosamente rilasciata. Dopo l’accaduto, suo padre le affida come guardia del corpo l’enigmatico Sebastian Moore. Nonostante la fortissima indipendenza di Marfil e il distacco professionale di Sebastian, i due si ritrovano attratti l’uno dall’altra. La natura misteriosa e riservata di lui e lo spirito indomito e il cuore nobile di lei inizieranno a scalfire le loro difese, accuratamente costruite negli anni. Mentre tornano in Spagna ed emergono pericolose minacce, i due dovranno destreggiarsi in un mondo in cui nulla – e nessuno – è ciò che sembra.

Disponibile in streaming dal 9 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Marfil – Gli opposti.

Non senza speranza

Da vedere su Prime Video a settembre c’è anche Non senza speranza, thriller di sopravvivenza diretto da Joe Carnahan con Zachary Levi, Josh Duhamel e Quentin Plair. Quattro amici stanno pescando a 70 miglia dalla Costa della Florida quando una tempesta di violenza inaudita si abbatte sulla loro imbarcazione, scaraventandoli nell’acqua gelida. Dopo aver tentato invano di salvarli via aerea, la guardia costiera proverà una pericolosa missione via mare mentre il gruppo combatte onde enormi, disidratazione, grave ipotermia e squali. Basato sulla vera storia del naufragio avvenuto nel febbraio del 2009 nel Golfo del Messico, che coinvolse i giocatori della NFL Marquis Cooper e Corey Smith, insieme a Will Bleakley e Nick Schuyler.

Disponibile in streaming dall’11 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Non senza speranza.

Signal One – Primo contatto

Passiamo alla fantascienza con Signal One – Primo contatto, film diretto da Jonathan Sobol con Isabelle Fuhrman, Dennis Quaid e Josh Hutcherson. Una brillante scienziata informatica viene assunta da un miliardario della tecnologia per lavorare in una struttura isolata a un progetto straordinario: una macchina chiamata “Littlemouth”, creata da un inventore nichilista e capace di comunicare con un’intelligenza extraterrestre. Il progetto potrebbe cambiare il posto dell’umanità nell’universo. Il contatto avviene, ma presto la situazione sfugge di mano.

Disponibile in streaming dal 21 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Signal One – Primo contatto.

The Love Hypothesis – Il teorema dell’amore (original)

Cambiamo completamente genere perché da guardare questo mese in streaming c’è The Love Hypothesis – Il teorema dell’amore, film tratto dal romanzo best seller del New York Times scritto da Ali Hazelwood. Racconta la storia di Olive (Lili Reinhart), una brillante dottoranda concentrata sul suo futuro nel mondo accademico. Quando si rende conto che la sua migliore amica Ahn (Rachel Marsh) si è innamorata di Jeremy (Nicholas Duvernay), il ragazzo con cui usciva un tempo, Olive bacia impulsivamente il temuto professore Adam Carlsen (Tom Bateman) per dimostrare di aver definitivamente voltato pagina. Quello che inizia come un gesto disperato fatto per amicizia si trasforma in una finta relazione basata su regole, limiti e un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Tuttavia, nel momento in cui i confini tra finzione e realtà iniziano a fondersi, Olive è costretta a testare il teorema più difficile che abbia mai formulato: che l’amore possa davvero valere la pena di correre qualche rischio.

Disponibile in streaming dal 23 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Love Hypothesis – Il teorema dell’amore.

The Rush – Corsa contro il tempo

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di settembre 2026 lato film con The Rush – Corsa contro il tempo, action diretto da Scott Waugh con Alan Ritchson e Owen Wilson. Mentre sono impegnati in una corsa contro il tempo per portare a termine la consegna dell’unica speranza per salvare la vita di una bambina in pericolo, un ex soldato e il suo improbabile partner diventano il bersaglio di uno spietato cartello che tenta di ucciderli in tutti i modi. Da non perdere per gli amanti dell’azione, tra inseguimenti, sparatorie e situazioni ad alta tensione.

Disponibile in streaming dal 26 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Rush – Corsa contro il tempo.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Grand Tour (original)

Passiamo alle novità Prime Video di settembre da non perdere lato serie con The Grand Tour, che riparte con una nuova edizione dopo l’addio del trio composto da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May. Lo show torna sullo schermo con Francis Bourgeois, famoso appassionato di treni e segreto amante delle auto, affiancato da James Engelsman e Thomas Holland, gli acclamati creatori del fenomeno YouTube al volante “Throttle House”. Insieme, il trio affronterà le questioni più calde – e deliziosamente assurde – del mondo dell’automobilismo, attraversando alcuni dei terreni più impervi del pianeta. Dall’attraversamento del deserto angolano a bordo di auto da pista all’esplorazione della vivace cultura automobilistica della Malesia, fino alla tappa in California per testare auto sportive all’avanguardia, Francis, James e Thomas condurranno la nuova serie verso una nuova era.

Disponibile in streaming dal 4 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Grand Tour.

A Love Other Than Yours (original)

Proseguiamo con A Love Other Than Yours, serie sudcoreana che racconta la storia di Namgung Ho e Lee Mi-do, una coppia che sta insieme da dieci anni, la cui passione, un tempo ardente, si è trasformata in tranquilla fiducia reciproca. Ho è un uomo socievole, capace di conquistare le persone in pochi minuti, e ritiene che il matrimonio sia il naturale passo successivo nella loro relazione. Mi-do, una regista cinematografica dedita al proprio lavoro, si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo durante un periodo difficile della sua carriera. Mentre la loro relazione comincia a vacillare, i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l’uno per l’altra?

Disponibile in streaming dal 12 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Love Other Than Yours.

Neagley (original)

Uno dei pezzi forti di questo mese di settembre su Amazon Prime Video è senza dubbio Neagley, serie ambientata nel mondo di Reacher che vede protagonista Frances Neagley, interpretata da Maria Sten. Neagley fa l’investigatrice privata a Chicago, ed è un’ex compagna d’armi di Jack Reacher (Alan Ritchson) nella 110ª Unità Investigativa Speciale dell’Esercito. Quando viene a sapere che un caro amico del suo passato è rimasto ucciso in un incidente sospetto, decide di fare di tutto per ottenere giustizia. Sfruttando tutto ciò che ha imparato da Jack Reacher e dalla sua esperienza nella 110ª Unità Investigativa Speciale, si incammina su un sentiero pericoloso per smascherare un’oscura minaccia. Nel cast Greyston Holt, Adeline Rudolph, Jasper Jones, Matthew Del Negro e Damon Herriman, con la partecipazione di Alan Ritchson come guest star. La stagione è composta da otto episodi, tutti proposti nello stesso momento.

Disponibile in streaming dal 16 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Neagley.

Roast in Peace – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di settembre con la seconda stagione di Roast in Peace, comedy show di successo con il più esilarante e spietato funerale guidato dall’officiante per eccellenza Michela Giraud. Cinque nuove celebrità, cinque “defunti” d’eccezione sono pronti a farsi seppellire dalle risate: Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento. A “onorare” la loro memoria con ironia e sarcasmo saranno quattro spietati comici: le due new entry Max Angioni, Martina Catuzzi, il vincitore della passata stagione Stefano Rapone ed Eleazaro Rossi. Ad unirsi a loro nel ricordo di ogni defunto ci sarà anche un Inconsolabile speciale, una persona molto vicina in vita al Vip “roastato” che interverrà – a sorpresa – per un ultimo saluto. Chi sarà il più cattivo? Tutti e sei gli episodi arrivano contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 18 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Roast in Peace.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo il ritorno di grandi classici come Il Gladiatore, Il silenzio degli innocenti e L’Ultimo Samurai, due capitoli della serie di Arma Letale, grandi produzioni come Matrix, Dune, Hunger Games e Tenet, lungometraggi di ogni genere (tra thriller, action e commedie) e tante nuove stagioni di diverse serie. Vi ricordiamo inoltre che questo mese riparte la UEFA Champions League: su Prime Video vengono trasmesse anche quest’anno le migliori partite del mercoledì (la prima è Napoli-Arsenal del 9 settembre 2026).

Ecco dunque cos’altro c’è da guardare a settembre 2026 su Amazon Prime Video:

La famiglia Addams – 1° settembre 2026

John Wick 3 – Parabellum – 1° settembre 2026

Tomb Raider – 1° settembre 2026

Il gladiatore – 1° settembre 2026

Carrie – Lo sguardo di Satana – 1° settembre 2026

Il silenzio degli innocenti – 1° settembre 2026

Sing – 1° settembre 2026

Rain Man – L’uomo della pioggia – 1° settembre 2026

Sex and the city (stagioni 1-6) – 1° settembre 2026

The Cleaning Lady (stagioni 1-4) – 1° settembre 2026

E.R. – Medici in prima linea (stagione 2) – 1° settembre 2026

Detective Conan (stagioni 4-5) – 1° settembre 2026

The Patient (stagione 1) – 4 settembre 2026

Una donna promettente – 6 settembre 2026

Io + Te – 11 settembre 2026

– 11 settembre 2026 iZombie (stagioni 1-5) – 15 settembre 2026

Legends of Tomorrow (stagioni 1-7) – 15 settembre 2026

Blindspot (stagioni 1-5) – 15 settembre 2026

Major Crimes (stagioni 1-6) – 15 settembre 2026

Falling Skies (stagioni 1-5) – 15 settembre 2026

Dawson’s Creek (stagione 1) – 15 settembre 2026

Boruto- Naruto Next Generations (stagione 3) – 15 settembre 2026

Robin Hood – Un uomo in calzamaglia – 19 settembre 2026

One Piece (stagione 15) – 25 settembre 2026

Corvo Bianco: Il cecchino del Donbas – 26 settembre 2026

– 26 settembre 2026 Lego Batman – Il film – 30 settembre 2026

Io sono leggenda – 30 settembre 2026

Operazione U.N.C.L.E. – 30 settembre 2026

Una parola può cambiare tutto – Yes Man – 30 settembre 2026

Gran Torino – 30 settembre 2026

Argo – 30 settembre 2026

L’ultimo samurai – 30 settembre 2026

Pokémon: Detective Pikachu – 30 settembre 2026

The Mask – Da zero a mito – 30 settembre 2026

Wonder Woman 1984 – 30 settembre 2026

Arma letale 4 – 30 settembre 2026

Arma letale – 30 settembre 2026

La fabbrica di cioccolato – 30 settembre 2026

Matrix Revolutions – 30 settembre 2026

Tenet – 30 settembre 2026

Hunger Games – 30 settembre 2026

Dune – 30 settembre 2026

Matrix – 30 settembre 2026

True Blood (stagioni 1-7) – 30 settembre 2026

The Pacific (stagione 1) – 30 settembre 2026

Ballers (stagioni 1-5) – 30 settembre 2026

Banshee (stagioni 1-4) – 30 settembre 2026

Band of Brothers (stagione 1) – 30 settembre 2026

Roma (stagioni 1-2) – 30 settembre 2026

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Giovanni Soldini: Il mio giro del mondo – fino al 24 settembre 2026

Come Play – Gioca con me – fino al 26 settembre 2026

65 – Fuga dalla Terra – fino al 30 settembre 2026

Il mistero della casa del tempo – fino al 30 settembre 2026

Licorice Pizza – fino al 30 settembre 2026

I Cavalieri dello Zodiaco – fino al 30 settembre 2026

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo I Cavalieri dello Zodiaco (stagioni 1-3, fino al 30 settembre 2026). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Tra i contenuti in arrivo nei prossimi mesi vi segnaliamo invece Carrie (dal 7 ottobre 2026), Masterplan (dal 16 ottobre 2026), la seconda stagione di The Terminal List (dal 21 ottobre 2026), LOL Halloween Special (dal 23 ottobre 2026), la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (dall’11 novembre 2026) e Blade Runner 2099 (dal 25 novembre 2026).

Vi ricordiamo che da un po’ ormai i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese (non è per ora prevista un’opzione annuale).

Segnaliamo che questo mese viene reso disponibile per l’acquisto e per il noleggio il film La Grazia (dal 13 settembre 2026). Grazie ad un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery, a partire dallo scorso 13 gennaio è possibile abbonarsi anche al Channel di HBO Max, al costo di di 5,99 euro al mese (con pubblicità) o di 11,99 euro al mese (senza annunci).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2026 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di settembre per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.