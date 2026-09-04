Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo e corposo aggiornamento software per quelli che rappresentano ancora oggi gli smartwatch di punta a marchio Amazfit, ovvero Amazfit T-Rex 3 (annunciato a settembre 2024), T-Rex 3 Pro (annunciato a settembre 2025 durante IFA) e T-Rex Ultra 2 (annunciato a febbraio 2026).

Tutti e tre i modelli ricevono parecchie novità come l’analisi HYROX ampliata, il supporto per il ciclismo indoor FTMS, la gestione delle playlist tramite app e miglioramenti alla navigazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Amazfit T-Rex 3, T-Rex 3 Pro e T-Rex Ultra 2 si aggiornano

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3, T-Rex 3 Pro e T-Rex Ultra 2 tornano ad aggiornarsi e lo fanno a un paio di settimane dal precedente aggiornamento (alla versione 6.3.13.15 del software), utile perché aveva risolto alcuni bug, migliorato l’esperienza utente durante e l’integrazione con Helio Strap ed Helio Strap Pro.

I tre smartwatch per le attività outdoor stanno ora ricevendo la nuova versione 6.3.25.7 del software che porta a bordo di tutti e tre le medesime novità e ottimizzazioni, raccontate da un changelog abbastanza ricco.

In prima battuta abbiamo un’analisi più dettagliata degli allenamenti HYROX quando gli smartwatch sono abbinati a Helio Strap Pro. Andando oltre, c’è il supporto allo standard FTMS per il ciclismo indoor che consente agli smartwatch di connettersi a rulli smart e cyclette compatibili per ottenere parametri come potenza, cadenza, velocità e distanza.

Andando oltre, migliora la gestione della musica dato che le playlist possono essere gestite direttamente tramite l’app Zepp, senza bisogno di dover fare tutto dal piccolo schermo dello smartwatch. C’è poi spazio per la nuova impostazione Predefinite atleta (applica impostazioni specifiche all’avvio di un allenamento) e per svariate ottimizzazioni all’esperienza utente con la navigazione.

Il changelog completo dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.3.25.7, tradotto in italiano dagli screenshot che trovate poco sotto, che è già in distribuzione su Amazfit T-Rex 3, T-Rex 3 Pro (via 4PDA) e T-Rex Ultra 2 (via 4PDA), almeno in Russia, tramite il solito pacchetto OTA (in questo caso da circa 16,5 MB).

Cari utenti, Benvenuti all’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3 Pro. Di seguito i dettagli: [Novità] Aggiunta l’analisi HYROX. Dopo aver collegato e indossato l’Helio Strap Pro, avvia una gara o una simulazione HYROX sull’orologio per registrare il numero di movimenti, la frequenza dei movimenti e l’andamento della frequenza cardiaca. Dopo la gara, puoi visualizzare le variazioni di ritmo e i suggerimenti di allenamento per ogni stazione. Aggiunte le Impostazioni predefinite atleta. Una volta attivate, abilitano automaticamente la modalità Non disturbare durante l’allenamento, disabilitano gli avvisi sportivi, riducono le distrazioni, registrano dati di allenamento precisi e migliorano la durata della batteria. (Percorso: App Zepp > Dispositivo > Impostazioni dispositivo > Impostazioni allenamento > Modalità atleta predefinita). Aggiunta la possibilità di gestire musica e playlist tramite l’app. (Percorso: App Zepp > Dispositivo > Impostazioni applicazione dispositivo > Musica). Il ciclismo indoor supporta la connessione a rulli e cyclette conformi al protocollo standard FTMS. Una volta connesso, può visualizzare dati come potenza, cadenza, velocità e distanza. Inoltre, nella pagina di calibrazione della distanza, è possibile scegliere tra unità metriche o imperiali. La libreria di allenamento ora supporta la navigazione*. [Ottimizzazioni] Abbinamento ottimizzato con Helio Strap Pro. L’orologio ora può abbinarsi automaticamente con Helio Strap Pro collegato allo stesso account. Visualizzazione e leggibilità dei dati ottimizzate per il grafico altimetrico del percorso. Con la visualizzazione avanzata abilitata, la mappa ruota automaticamente per adattarsi alla direzione corrente durante lo zoom. * Disponibile solo per i tipi di allenamento che supportano sia la Libreria allenamenti che la navigazione.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati sfruttando l’app Zepp. direttamente dallo smartphone a cui sono accoppiati lo smartwatch o il fitness tracker.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).