Il conto alla rovescia per l’attesissimo keynote Apple del 9 settembre è entrato nella sua fase finale, e con esso cresce la consueta preoccupazione per i possibili aumenti di listino che potrebbero colpire la nuova generazione di smartphone. Storicamente, i giorni immediatamente precedenti alla presentazione ufficiale rappresentano il momento perfetto per fare l’affare della stagione: eBay e Amazon hanno fatto scattare sconti pesantissimi su tutta la gamma iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Con ribassi che arrivano a tagliare fino a 270 euro rispetto ai prezzi ufficiali, mettersi in tasca un top di gamma in titanio prima dell’evento di Cupertino è una mossa strategica per chi cerca massime prestazioni senza subire rincari. Analizziamo i dettagli delle offerte attive su entrambi gli store.

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Perché Conviene Acquistare iPhone 17 Pro e Pro Max Adesso

Le indiscrezioni sui costi di produzione dei nuovi semiconduttori e dei moduli periscopici suggeriscono un possibile ritocco verso l’alto per la prossima generazione di smartphone della mela. Puntare sulla serie 17 Pro garantisce vantaggi concreti sia in termini economici sia sul fronte dell’esperienza d’uso:

Chipset A19 Pro e Apple Intelligence: Il processore a 3 nanometri offre riserve di potenza enormi per il gaming su titoli AAA, editing video in ProRes e tutte le funzioni di intelligenza artificiale on-device garantite per molti anni.

Il processore a 3 nanometri offre riserve di potenza enormi per il gaming su titoli AAA, editing video in ProRes e tutte le funzioni di intelligenza artificiale on-device garantite per molti anni. Scocca in Titanio e Display ProMotion a 3.000 nit: Finiture resistenti e ultraleggere abbinate ai pannelli Super Retina XDR OLED con refresh rate dinamico da 1 a 120Hz per una leggibilità perfetta sotto la luce solare diretta.

Finiture resistenti e ultraleggere abbinate ai pannelli Super Retina XDR OLED con refresh rate dinamico da 1 a 120Hz per una leggibilità perfetta sotto la luce solare diretta. Comparto Fotografico d’Élite: Triplo sensore da 48MP con zoom teleobiettivo a tetraprisma avanzato, modalità ritratto di nuova generazione e supporto completo a log video professionali.

iPhone 17 Pro Max a 1.218€ su eBay contro iPhone 17 Pro a 1.149€ su Amazon

La differenziazione delle offerte odierne consente di scegliere il formato più congeniale risparmiando sensibilmente:

1. iPhone 17 Pro Max: Risparmio netto di 270€ su eBay (1.218,40€)

Il colosso multimediale da 6,9 pollici scende dal listino di 1.489,00€ alla quota record di 1.218,40€ su eBay, disponibile sia nella spettacolare colorazione Arancione sia nella classica ed elegante finitura Argento. Una scelta obbligata per chi necessita di uno schermo monumentale e della batteria più capiente dell’intero catalogo iOS.

2. iPhone 17 Pro: Compattezza e potenza a 1.149€ su Amazon

Per chi cerca l’ergonomia del formato da 6,3 pollici senza rinunciare a nessuna delle caratteristiche Pro, iPhone 17 Pro Arancione crolla da 1.339,00€ a 1.149,00€ direttamente su Amazon, con garanzia ufficiale, reso facilitato e spedizione celere Prime.

Avviso sui prezzi e scorte: In prossimità degli eventi ufficiali Apple, le scorte promozionali a prezzo ribassato tendono a volatilizzarsi nel giro di poche ore. Qualora i prezzi non corrispondessero alle cifre indicate, le unità promozionali potrebbero essere temporaneamente terminate: monitorate i nostri canali Telegram per cogliere tempestivamente i restock.

Riepilogo Offerte iPhone 17 Pro e Pro Max

Di seguito trovate i collegamenti diretti per ordinare i dispositivi prima dell’esaurimento delle scorte disponibili:

・iPhone 17 Pro Max – Arancione 💰 Offerta: 1.218,40€ invece di 1.489,00€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bfgh ・iPhone 17 Pro Max – Argento 💰 Offerta: 1.218,40€ invece di 1.489,00€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bfgi ・iPhone 17 Pro – Arancione 💰 Offerta: 1.149,00€ invece di 1.339,00€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/axaq

L’acquisto di iPhone 17 Pro o Pro Max a queste condizioni elimina il rischio di incorrere nei probabili aumenti di listino autunnali e garantisce un dispositivo maturo, longevo e pronto a ricevere supporto software per molti anni a venire. Vi consigliamo di completare l’ordine senza attendere l’evento di mercoledì per non rischiare di trovare i magazzini svuotati.

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