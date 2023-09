Dopo Netflix, ora anche Disney ha annunciato che a breve darà il giro di vite promesso alla condivisione delle password del servizio Disney+.

La società ha informato gli abbonati canadesi con un’email spiegando che sta implementando restrizioni sulla condivisione del proprio account o le credenziali di accesso al di fuori della propria famiglia. A partire dal 1° novembre, Disney inizierà a limitare la condivisione delle password Disney+ in Canada.

Disney+ inizia a limitare la condivisione della password al di fuori della famiglia

In una nuova sezione nel contratto di abbonamento canadese si legge che la società può analizzare l’utilizzo dell’account dei suoi utenti e che il mancato rispetto dell’accordo potrebbe portare a limitazioni o alla chiusura dell’account.

L’annuncio arriva più di un mese dopo la riunione sugli utili del terzo trimestre della Disney, durante la quale il CEO Bob Iger ha affermato che la società stava “esplorando attivamente” dei modi per gestire meglio gli account condivisi.

Iger ha affermato che un numero “significativo” di persone condivide le password Disney e ha aggiunto che la società ha la “capacità tecnica” per monitorare gli accessi, anche se non ha specificato in che modo.

Gli account Netflix sono limitati in base all’indirizzo IP dell’utente e a seconda del piano selezionato gli abbonati hanno la possibilità di aggiungere ulteriori membri ai propri account pagando un costo aggiuntivo.

Nella sua conferenza sugli utili del secondo trimestre Netflix ha affermato che la sua politica meno permissiva ha portato più abbonati al servizio.

Tuttavia gli utenti canadesi hanno accesso all’abbonamento Disney+ più economico supportato dalla pubblicità. Con l’occasione ricordiamo che sul sito ufficiale è possibile attivare la prova gratuita Disney+.

