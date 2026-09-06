Sony Alpha 7 III torna protagonista con un calo di prezzo che vale la pena analizzare: il bundle con doppio corpo batteria scende di ben 1.000€ rispetto al listino originale, un taglio che sfiora quasi la metà del prezzo di partenza. Nonostante il lancio risalga al 2018, il sensore full-frame da 24,2 MP e l’autofocus ibrido a 693 punti restano soluzioni solide anche oggi, merito anche di una costruzione in lega di magnesio pensata per durare nel tempo. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questa mirrorless e perché il nuovo prezzo la rende un’opzione da tenere d’occhio.

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Sony Alpha 7 III, il full frame che unisce velocità e affidabilità

Sony Alpha 7 III si basa su un sensore CMOS Exmor R full-frame retroilluminato da 24,2 MP, abbinato al processore BIONZ X, capace di gestire sensibilità fino a ISO 51.200 (espandibile fino a 204.800 in modalità estesa). Una combinazione pensata per chi scatta spesso in condizioni di luce difficile, senza rinunciare alla nitidezza del dettaglio.

Il vero punto di forza resta però il sistema di autofocus ibrido, che unisce 693 punti a rilevamento di fase e 425 punti a rilevamento di contrasto, con sensibilità operativa da -3 a +20 EV. Grazie al Real Time Eye AF e al Real Time Tracking, la fotocamera riconosce e segue soggetti umani e animali anche in movimento, mantenendo il fuoco costante durante lo scatto continuo a 10 fps.

Sul fronte video, Alpha 7 III registra in 4K con supporto HDR, mentre la stabilizzazione ottica a 5 assi integrata nel corpo permette riprese fluide anche senza gimbal esterni, un dettaglio che fa la differenza per chi lavora su set improvvisati o reportage.

Tra le altre caratteristiche degne di nota:

corpo in lega di magnesio con tenuta stagna contro polvere e umidità

con tenuta stagna contro polvere e umidità doppio slot per schede SD (uno UHS-II, l’altro UHS-I)

(uno UHS-II, l’altro UHS-I) connettività completa con Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C e HDMI

batteria NP-FZ100 , con autonomia nettamente superiore rispetto ai modelli precedenti della serie A7

, con autonomia nettamente superiore rispetto ai modelli precedenti della serie A7 bundle che include due batterie, utile per sessioni di lavoro prolungate senza interruzioni

Va detto che la risoluzione di 24,2 MP risulta inferiore rispetto a competitor pensati per l’alta definizione, come la sorella A7R III o la Nikon D850, ma per un uso versatile tra foto e video resta più che sufficiente.

Prezzo in calo per il bundle con doppia batteria

Il bundle Sony Alpha 7 III con due batterie, normalmente proposto a 2.299€, si trova ora disponibile su Amazon a 1.299€, con uno sconto del 44% che corrisponde a un risparmio di 1.000€ rispetto al prezzo originale. Un livello di prezzo interessante se paragonato all’andamento recente del prodotto, complice anche l’arrivo sul mercato della più recente A7 IV che ha spinto verso il basso le quotazioni di questo modello.

La disponibilità è legata allo stock del venditore, quindi conviene verificare la pagina prodotto prima di procedere con l’acquisto. Per altre offerte su prodotti tech, puoi consultare la nostra sezione dedicata o seguire il tag Sony per restare aggiornato sulle ultime novità del brand.

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