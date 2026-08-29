Siete pronti a scoprire tutte le novità Netflix di settembre 2026? Tra attesissimi film, nuove serie TV e produzioni originali, anche questo mese la piattaforma streaming arricchisce il suo catalogo con tanti titoli imperdibili per le vostre serate di fine estate.

Se vi state chiedendo cosa vedere su Netflix a settembre 2026, siete nel posto giusto: abbiamo selezionato per voi le migliori uscite del mese, tra grandi ritorni e attesissime prime visioni. Ecco la nostra guida completa ai titoli da non perdere, organizzati in ordine cronologico d’uscita. Partiamo come sempre con i film.

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Cosa guardare su Netflix a settembre 2026

Film in uscita su Netflix

Why Did I Get Married Again? (original)

Apriamo le novità Netflix di settembre 2026 da non perdere con Why Did I Get Married Again?, terzo capitolo della saga cinematografica di Tyler Perry (segue “Why Did I Get Married?” e “Why Did I Get Married Too?”). Le coppie si riuniscono dopo diverso tempo per festeggiare l’imminente matrimonio della figlia di Marcus e Angela e scoprono ben presto che, per quanto le cose possano cambiare, in realtà restano sempre le stesse. Quando si accorgono che i loro figli sono cresciuti diventando molto simili a loro, devono riflettere sugli esempi che hanno dato e porsi l’eterna domanda: perché in fondo si sono sposati?

Disponibile in streaming dal 9 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Why Did I Get Married Again?.

Chiami il mio agente! Il film (original)

Da vedere questo mese anche Chiami il mio agente! Il film, lungometraggio che riprende a distanza di anni le vicende della serie francese “Chiami il mio agente!“. Cinque anni dopo la chiusura dell’agenzia, Andréa è finalmente pronta a dirigere il suo primo film. Ma quando litiga con il produttore e l’attore protagonista si licenzia, decide di unire le forze con Noémie, ora produttrice di un reality, credendo di poterla manipolare facilmente. Tuttavia tra il recasting del film, disastri sul set e una battaglia legale per l’affidamento della figlia, tutto comincia a sgretolarsi. Uno dopo l’altro, gli ex colleghi della ASK si ritrovano su un set cinematografico dove la tensione è alle stelle e tutti hanno un ruolo, un ego e una serie di vecchi rancori, ignari di ciò che questa reunion ha in serbo per loro.

Disponibile in streaming dal 10 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Chiami il mio agente! Il film.

UNABOMBER (original)

Chiudiamo la selezione delle principali novità Netflix di questo mese lato film con UNABOMBER, pellicola ispirata a eventi reali che segue la trasformazione di Ted Kaczynski (Jacob Tremblay) da sedicenne prodigio di Harvard a famigerato Unabomber. Dopo i controversi esperimenti psicologici del professor Henry Murray (Russell Crowe), il passato tormentato di Kaczynski riaffiora decenni più tardi quando la caccia all’uomo condotta dall’agente dell’FBI Joanne Miller (Shailene Woodley) porta alla luce le conseguenze agghiaccianti dell’ambizione e dell’isolamento.

Disponibile in streaming dal 25 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di UNABOMBER.

Serie TV da vedere su Netflix

The Gentlemen – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Netflix lato serie TV con l’attesa seconda stagione di The Gentlemen, serie TV ispirata all’omonimo lungometraggio di Guy Ritchie e che include un ricco cast nel quale spiccano Theo James, Kaya Scodelario e Vinnie Jones. Gli episodi seguono le vicende di Eddie Halstead, un uomo che ha ereditato vasti terreni di campagna proprietà di suo padre solo per scoprire che dietro c’è un un impero costruito sul traffico di marijuana e di proprietà del leggendario Mickey Pearson. In questa seconda stagione, composta da otto episodi, è passato un anno da quando Eddie e Susie hanno iniziato a lavorare insieme per l’impero criminale di Bobby all’estero. Mentre puntano a sviluppare la loro attività, Bobby sembra prendere decisioni sempre più sbagliate. Ora i due devono decidere se agire oppure rischiare di perdere tutto, ma l’ambizione sfrenata non porta mai a nulla di buono. È già stato confermato ufficialmente che la serie tornerà anche con una terza stagione, che vedrà Guy Ritchie nuovamente alla regia.

Disponibile in streaming dal 3 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Gentlemen.

Crew Girl (original)

Cambiamo genere con Crew Girl, nuova serie originale che segue la storia della sedicenne Teagan Tao. Quest’ultima era una stella nascente del canottaggio singolo, ma uno scandalo familiare ha mandato all’aria il suo futuro. Costretta a trasferirsi sulla costa orientale, Teagan ricomincia da capo alla prestigiosa Easton Prep, dove non solo è un’emarginata, ma è anche limitata dalla mancanza di un team femminile di canottaggio. L’unico modo per tornare in acqua è diventare la timoniera della disfunzionale squadra maschile della scuola. Catapultata in un mondo di famiglie benestanti e concorrenza spietata, la ragazza deve trovare il modo di guidare un gruppo che non la vuole e riuscire a unirlo in qualche modo. Mentre cerca di destreggiarsi tra le sue ambizioni nel canottaggio, le richieste dell’equipaggio maschile e le crescenti complicazioni familiari, si ritrova anche inaspettatamente nell’orbita dei due rivali più agguerriti della squadra: l’arrogante capitano Josh Regis e il tranquillo ma decisamente determinato ragazzo del posto, Cam Dillinger.

Disponibile in streaming dal 10 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Crew Girl.

Physical Italia: da 100 a 1 (reality, original)

Netflix lancia l’edizione italiana di Physical, reality show che vede cento concorrenti sfidarsi in una serie di estenuanti sfide. In Physical Italia: da 100 a 1, cento concorrenti si sfidano in prove fisiche pensate per mettere a dura prova la resistenza fisica e mentale. Campioni olimpici e content creator, rugbisti e celebrità: nell’arena del Lingotto, la gerarchia non conta. Per sopravvivere servono solo forza, agilità e nervi d’acciaio. Nella “Sala dei busti”, le medaglie conquistate in passato sono inutili: l’importante è la determinazione. Perché alla fine, solo uno di loro porterà a casa la vittoria. Tra i partecipanti troviamo campioni olimpici, ex atleti professionisti, volti televisivi e creator, tra cui Tania Cagnotto, Elisabetta Canalis, Federica Pellegrini, Jury Chechi, Mirco Bergamasco, Alvise Rigo, Raffaele Del Piano e Luis Sal. Il programma è composto da un totale di otto episodi: i primi tre arrivano insieme l’11 settembre, i successivi a due a due con cadenza settimanale fino ad arrivare al gran finale del 2 ottobre 2026.

Disponibile in streaming dall’11 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Physical Italia: da 100 a 1.

Monster: La storia di Lizzie Borden (original)

Cambiamo nuovamente genere con l’atteso Monster: La storia di Lizzie Borden, nuovo capitolo della serie antologica di Ryan Murphy e Ian Brennan premiata agli Emmy. Quando la figlia repressa di una ricca famiglia del New England e la sua cameriera ribelle si ritrovano intrappolate in una casa costruita sull’umiliazione e sulla crudeltà, si rifugiano in una fantasia di sesso, potere e vendetta. I raccapriccianti omicidi irrisolti che ne conseguono non solo sconvolgono il mondo, ma danno vita a un’icona che si rifiuta di vivere imprigionata in una gabbia, scegliendo invece di forgiare la propria leggenda: scioccante, mostruosa e gloriosamente libera. La serie racconta il primo vero caso mediatico americano: Lizzie Borden fu accusata nel 1892 di aver ucciso a colpi d’ascia il padre Andrew e la matrigna Abby; il processo si concluse con la sua assoluzione, ma il caso rimase avvolto nel mistero e trasformò Lizzie in una delle figure più celebri della storia del true crime. Nel cast Ella Beatty, Charlie Hunnam, Rebecca Hall e Vicky Krieps.

Disponibile in streaming dal 17 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Monster: La storia di Lizzie Borden.

Stranger Things: Storie dal 1985 – stagione 2 (original)

Tra le novità da vedere su Netflix a settembre 2026 c’è la seconda stagione di Stranger Things: Storie dal 1985, serie animata ambientata a Hawkins. Nell’inverno del 1985 la neve ricopre la città e gli orrori del Sottosopra stanno finalmente svanendo. Undici, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max sono tornati a una vita normale fatta di D&D, battaglie a palle di neve e giornate tranquille. Ma sotto il ghiaccio, qualcosa di terrificante si è risvegliato. Nei nuovi episodi, San Valentino è alle porte e la banda deve scoprire la verità dietro misteriose apparizioni spettrali e uno sciame di strane creature che semina il caos in città.

Disponibile in streaming dal 17 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Stranger Things: Storie dal 1985.

Minerva – La scuola (original)

Da guardare questo mese su Netflix c’è Minerva – La scuola, serie teen drama ambientata in un liceo militare di Napoli, in un mondo che sembra appartenere a un’altra epoca, dove si viene svegliati all’alba per l’alzabandiera, dove non sono consentiti i cellulari o gli abiti civili, dove tra le materie c’è tattica militare e lezioni di scherma. E dove sono proibite le storie d’amore e ogni errore ha un prezzo altissimo. I protagonisti della serie sono Salvo (Ciro Minopoli), un ragazzo di una casa famiglia entrato nella scuola per scoprire la verità sulle sorti del suo migliore amico; Vincenzo (Biagio Venditti), che vuole emulare la carriera militare del padre; e Camilla (Margherita Buoncristiani), viziata ragazza milanese che è stata messa lì dentro dal padre per essere riformata. La serie parla anche di adulti, degli ufficiali e degli insegnanti civili che sono lì per formare i ragazzi, ma che devono fare i conti con la loro coscienza, le loro fragilità e i loro errori. Al liceo militare gli allievi, portati al limite, scoprono cose inaspettate su loro stessi. Ogni ragazzo lì dentro ha delle ambizioni, dei sogni, e la scuola non li aiuterà a realizzarli, ma gli farà capire se erano quelli giusti per loro.

Disponibile in streaming dal 22 settembre 2026.

Wonka’s The Golden Ticket (original)

Proseguiamo con Wonka’s The Golden Ticket, nuovo reality show competitivo che vede dodici fortunati vincitori del biglietto d’oro varcare i cancelli della fabbrica di cioccolato di Wonka accompagnati da una persona di propria scelta. Entreranno in un mondo di pura fantasia, scherzi deliziosi e sfide inaspettate. Una volta all’interno, i concorrenti dovranno affrontare una serie di giochi, prove e tentazioni ideati da Wonka per mettere alla prova la loro forza fisica, mentale e morale. In questo esperimento sociale ad alto rischio, i partecipanti attraverseranno il paesaggio meraviglioso e imprevedibile della fabbrica, adattandosi, elaborando strategie e affrontando l’ignoto, dimostrando al contempo di possedere l’istinto, la resilienza e il carattere necessari per prosperare nel caos. Alla fine, solo uno di loro riuscirà ad aggiudicarsi l’incredibile premio di Wonka. I primi sette episodi arrivano insieme il 23 settembre, mentre gli ultimi due che costituiscono il gran finale vengono proposti la settimana successiva.

Disponibile in streaming dal 23 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wonka’s The Golden Ticket.

LEGO ONE PIECE (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di settembre 2026 da non perdere con LEGO ONE PIECE, uno speciale animato in due parti che segue la ciurma mentre solca le acque della pericolosa Rotta Maggiore alla ricerca del tesoro One Piece e insegue i propri sogni. Usop, il sempre inaffidabile narratore dei pirati di Cappello di Paglia, intrattiene Chopper raccontandogli le avventure della ciurma attraverso il Mare Orientale e fino alla Rotta Maggiore prima che lui stesso si unisse a loro sull’Isola di Drum. Lungo il cammino dovranno affrontare un folle clown pirata, i Marines, gli uomini pesce e un’organizzazione criminale, esplorando isole piene di pericoli e divertimento. Con il suo stile travolgente e una dose generosa di “licenze poetiche”, Usop racconta solo storie incredibili, e questo speciale carico di azione non fa che confermarlo.

Disponibile in streaming dal 29 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di LEGO ONE PIECE.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre 2026 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Troviamo l’NFL Melbourne Game in diretta alle 00:30 italiane dell’11 settembre 2026: la prima partita della stagione regolare giocata in Australia vede sfidarsi i 49ers e i Rams. Abbiamo poi le quattro stagioni de L’amica geniale, tanti nuovi reality show e documentari originali e diversi contenuti di terze parti. Tra film, serie TV, docuserie, documentari e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a settembre:

Untold Raygun: la storia di Rachael Gunn (documentario, original) – 1° settembre 2026

Turning Point: generazione 11 settembre (documentario, original) – 2 settembre 2026

Fito Paez: il mondo in una canzone (documentario, original) – 3 settembre 2026

Earle Meets World (reality, original) – 4 settembre 2026

The Sixth Sense – Il sesto senso – 5 settembre 2026

Untold Mr. T: Ho pietà per gli stolti (documentario, original) – 8 settembre 2026

Stavros Halkias: Uncle Stav (stand-up, original) – 8 settembre 2026

DANG! (stagione 1, original) – 8 settembre 2026

Fauda (stagione 5, original) – 8 settembre 2026

Il gusto amaro del tradimento (stagione 1, original) – 10 settembre 2026

Grazie team (original) – 11 settembre 2026

NFL Melbourne Game (original) – 11 settembre 2026 (live)

The AI Doc: or how i became an apocaloptimist (documentario) – 12 settembre 2026

Barbie e lo Schiaccianoci – 14 settembre 2026

Jo Koy: Blue in the Face (stand-up, original) – 15 settembre 2026

L’amica geniale (stagioni 1-4) – 15 settembre 2026

Come te nessuno mai – 15 settembre 2026

Col cuore in gola – 15 settembre 2026

Franco Battiato: il lungo viaggio – 15 settembre 2026

Race for Glory: Audi vs. Lancia – 15 settembre 2026

Physical Messico: da 100 a 1 (reality, original) – 16 settembre 2026

La bambola (stagione 1, original) – 16 settembre 2026

Ghiaccio – 16 settembre 2026

Plastic Beauty (stagione 1, original) – 17 settembre 2026

So chi sei (stagione 1, original) – 17 settembre 2026

Best of the Best (original) – 18 settembre 2026

Scandalo e passione (stagione 1, original) – 18 settembre 2026

Mani nude – 19 settembre 2026

Cold as Balls (stagione 1, original) – 20 settembre 2026

Kian’s Bizarre B&B (stagione 2, original) – 22 settembre 2026

Habeas Corpus (stagione 1, original) – 23 settembre 2026

Tutti al college (stagione 1, original) – 24 settembre 2026

Il problema finale (stagione 1, original) – 25 settembre 2026

Steel Ball Run – Le bizzarre avventure di Jojo (stagione 1, original) – 25 settembre 2026

La Mummia – 27 settembre 2026

La Mummia – Il ritorno – 27 settembre 2026

La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone – 27 settembre 2026

Mononoke – Il film 3: la maledizione del serpente (original) – 29 settembre 2026

The Arena (reality, original) – 30 settembre 2026

The Widower: finché morte non ci separi (documentario, original) – 30 settembre 2026

Vi ricordiamo che allo stato attuale sono richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità (1080p), 13,99 euro al mese per quello Standard (1080p) o 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K HDR).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a settembre 2026 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.