La gamma HONOR CHOICE continua ad allargarsi con prodotti sempre più lontani dal business degli smartphone, come avevamo già visto con l’AI Note, il registratore tascabile capace di trascrivere e tradurre in tempo reale.

Oggi HONOR, in occasione della kermesse di IFA 2026, annuncia il lancio di HONOR CHOICE Vacuum Cleaner Mini, un aspirapolvere portatile multifunzione pensato per unire pulizia profonda, versatilità e un ingombro ridotto in un unico corpo ultraleggero.

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Design compatto, con rilevamento della polvere a luce verde

Il dispositivo unisce in un corpo unico un motore ad alta velocità e un sistema 5-in-1 capace di aspirare, soffiare, mettere sottovuoto, gonfiare e persino illuminare; grazie a una potenza di aspirazione che raggiunge i 21.000 Pa e un’autonomia fino a 50 minuti, elimina la necessità di strumenti tradizionali ingombranti o di cavi di alimentazione, proponendosi come soluzione per la cura degli interni dell’auto, della casa e anche delle attività all’aperto.

Passando al fronte estetico, l’aspirapolvere si presenta con un design ergonomico e minimale nella colorazione Black; le dimensioni sono di 228 x 174 x 57,5 mm, per un peso di soli 522 g, pensato per garantire un’impugnatura comoda anche durante sessioni di utilizzo prolungate. L’interfaccia utente è affidata a uno schermo LED ad alta definizione che mostra in tempo reale modalità operativa, stato della batteria e funzioni attive, affiancato da un sistema di indicatori luminosi a quattro segmenti per un feedback visivo immediato durante carica e funzionamento.

Per pulire anche gli angoli più bui o i punti ciechi, il dispositivo integra la tecnologia di rilevamento della polvere a luce verde, una proiezione ad alta intensità che rivela istantaneamente micro-polvere, detriti e peli altrimenti invisibili a occhio nudo.

Specifiche tecniche e funzioni smart

Il cuore tecnologico dell’aspirapolvere è un motore brushless di ultima generazione, denominato Snail motor, da 130 W, capace di raggiungere 95.000 giri al minuto su tre diverse velocità operative: la modalità L, a 7,5 kPa, pensata per la rimozione quotidiana di polvere leggera e piccoli detriti con un’autonomia fino a 50 minuti; la modalità H, a 18 kPa, indicata per lo sporco più ostinato su sedili, tappetini e fessure, con oltre 20 minuti di funzionamento continuo; e la modalità Turbo, a 21 kPa, attivabile con una pressione prolungata del tasto di accensione per la massima potenza aspirante contro sporco profondo ed emergenze.

La vera versatilità del dispositivo, però, sta nel sistema multifunzione 5-in-1: oltre all’aspirazione tradizionale, l’apparecchio permette di soffiare via la polvere dalle fessure inaccessibili, svuotare i sacchi salvaspazio tramite la funzione sottovuoto, gonfiare palloni e materassini da campeggio, ed erogare illuminazione supplementare quando serve. In dotazione sono inclusi ben 9 beccucci professionali, adattabili a qualsiasi scenario d’uso.

Per garantire la massima igiene, l’aspirapolvere adotta un sistema di filtrazione ad alta efficienza composto da un filtro in acciaio inossidabile abbinato a un elemento HEPA F9, affiancato da un contenitore per la polvere da 0,18 litri facile da svuotare. La batteria al litio integrata da 2600 mAh supporta il protocollo di ricarica rapida PD3.0 tramite porta USB-C universale (9V 3A), completando una carica piena in circa 2 ore, sufficienti per affrontare più sessioni complete di pulizia dell’auto con una sola ricarica.

Prezzo e disponibilità

HONOR CHOICE Vacuum Cleaner Mini è disponibile all’acquisto sullo store ufficiale HONOR al prezzo di 59,90 euro. La confezione include l’unità principale dell’aspirapolvere, il contenitore per la polvere, il gruppo filtro in acciaio inossidabile e HEPA, i 9 ugelli professionali per ogni funzione, aspirazione, soffio, gonfiaggio e vuoto, e il manuale d’uso.

Fino alla fine di settembre è inoltre disponibile un’offerta combo che permette di acquistare l’aspirapolvere insieme al compressore d’aria al prezzo promozionale di 79,90 euro.