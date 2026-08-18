Nella serata di ieri, a una settimana dal rilascio sul canale beta (come Release Candidate) che è stato piuttosto insolito considerando la natura di “minore” di questi aggiornamenti, Apple ha iniziato a distribuire anche sul canale stabile le nuove patch correttive per le più recenti versioni di iOS, iPadOS e macOS.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato iOS 26.6.1, iPadOS 26.6.1 e macOS 26.6.2 Tahoe, oltre a visionOS 26.6.1 e a una patch correttiva per la generazione precedente di iOS e iPadOS (anch’essa rilasciata in beta sette giorni fa), su tutti i dispositivi compatibili con l’obiettivo di colmare alcune lacune sul fronte della sicurezza. Scopriamo tutti i dettagli.

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iOS 26.6.1 e iPadOS 26.6.1 arrivano su iPhone e iPad

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 26.6.1 e iPadOS 26.6.1 su tutti gli iPhone compatibili (dagli iPhone 11 del 2019) e gli iPad compatibili (modelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019).

Questi nuovi aggiornamenti equivalgono a una patch correttiva per la versione stabile del sesto aggiornamento intermedio della più recente generazione di iOS e iPadOS e arriva a tre settimane esatte da esso.

La build che porta con sé iOS 26.6.1 e iPadOS 26.6.1 è la 23G83 (sostituisce la 23G71 rilasciata come versione stabile di iOS 26.6 e iPadOS 26.6 lo scorso 27 luglio). L’aggiornamento a iOS 26.6.1 ha un peso di 11,21 GB su iPhone 17 (provenendo proprio da iOS 26.6).

Il focus dell’aggiornamento, come suggerito dal breve changelog, è quello di fornire miglioramenti sul fronte della sicurezza sui dispositivi: stando al bollettino diffuso da Apple, vengono risolte 29 vulnerabilità che affliggono svariate parti del sistema operativo.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato una nuova patch correttiva anche per la generazione di iOS e iPadOS precedente a iOS e iPadOS 26: la build 22H373 (sostituisce la 22H355 rilasciata come versione stabile di iOS e iPadOS 18.7.9 lo scorso 11 maggio) ha portato iOS 18.7.10 e iPadOS 18.7.10 sui dispositivi supportati per risolvere 122 vulnerabilità (bollettino dedicato).

Apple ha rilasciato macOS 26.6.2 Tahoe

A una decina di giorni dal rilascio di macOS 26.6.1 Tahoe, prima patch correttiva per il sesto aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS, Apple ha rilasciato una seconda patch correttiva, ovvero macOS 26.6.2 Tahoe, che è disponibile su tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020, arriva tramite la build 25G83 (sostituisce la 25G76 rilasciata come versione stabile di macOS 26.6.1 Tahoe il 6 agosto scorso).

Come per iOS e iPadOS 26.6.1, e alla stregua di quanto fatto con macOS 26.6.1 Tahoe, il focus di questo aggiornamento è interamente sulla sicurezza: stando al bollettino diffuso da Apple, con questa patch vengono risolte ben 28 vulnerabilità relative a svariate componenti del sistema operativo.

Patch correttiva anche per Apple Vision Pro

Apple ha rilasciato il nuovo aggiornamento intermedio anche per la più recente versione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 26.6.1 è la 23O780 (sostituisce la precedente 23O770 rilasciata come versione stabile di visionOS 26.6 lo scorso 27 luglio). Anche in questo caso abbiamo svariati miglioramenti sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino completo). L’aggiornamento supporta entrambe le generazioni del visore della Mela morsicata.

Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Questi nuovi aggiornamenti sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):