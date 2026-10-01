Nel volantino Lidl valido dal 1° al 7 ottobre 2026 non tutte le offerte partono lo stesso giorno, e per il fai da te la data che conta è lunedì 5 ottobre. Da quel giorno arriva in negozio la tornata più ricca di utensili Parkside Performance, con trapani, avvitatori, levigatrici, una livella laser, le batterie della serie da 12V e alcuni accessori per la casa e il garage. Al giovedì, invece, erano partite soprattutto le offerte per il giardino, come il soffiatore a benzina e la serra. Chi ha in mente un acquisto in particolare farà bene a controllare la data di inizio della singola offerta.

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Trapani, avvitatori e livella laser

Il pezzo forte è il trapano battente ricaricabile Parkside Performance, a 27,99€. Monta un motore brushless e offre tre funzioni impostabili, perforare a percussione, avvitare o perforare e scalpellare, con un’energia di percussione di 1,1 Joule, fino a 6.575 colpi al minuto e fino a 900 giri al minuto a vuoto. Gli accessori sono inclusi, ma batteria e caricabatterie no.

Per chi cerca una dotazione completa c’è il set trapano avvitatore ricaricabile Parkside Performance, a 49€: due velocità, da 0 a 460 e da 0 a 1.750 giri al minuto, coppia massima di 35 Nm e in dotazione due batterie da 12V e 2Ah, il caricabatterie e un set di punte e bit.

Più potente l’avvitatore a percussione ricaricabile Parkside Performance da 170 Nm, a 19,99€, con motore brushless, fino a 4.000 colpi e 3.600 giri al minuto nominali, sempre senza batteria né caricabatterie. A 49€ c’è poi la livella laser ricaricabile Parkside Performance, con un raggio di lavoro di 25 metri e proiezione verticale e orizzontale.

Levigatura, taglio e multiuso

Per chi lavora il legno e le superfici, la smerigliatrice orbitale o eccentrica ricaricabile Parkside Performance costa 39,99€: ha un sistema di aspirazione integrato con contenitore per le polveri, da 6.000 a 10.000 giri al minuto e da 12.000 a 20.000 oscillazioni, con accessori inclusi. La smerigliatrice angolare ricaricabile a 29,99€ monta un motore brushless, dischi da taglio da 76 mm e permette una profondità di taglio fino a 16,3 mm, mentre l’elettroutensile multiuso ricaricabile a 24,99€ ha sei livelli di velocità, da 10.000 a 20.000 oscillazioni al minuto, con un angolo di oscillazione di 3,6°.

Per tutti e tre servono batterie e caricabatterie a marchio Parkside della serie X12V Team, non inclusi. Tra gli accessori ci sono un set per l’elettroutensile multiuso da 4 o 8 pezzi a 9,99€ e quelli per la smerigliatrice angolare, da 1, 2 o 5 pezzi, a 3,99€.

Batterie, punte e accessori

Chi non ha ancora batterie compatibili trova una serie di soluzioni a 19,99€: la batteria 2 Ah con caricabatterie, la batteria 4 Ah e la batteria Performance da 2,5 Ah con caricabatterie da 100 W. Sul fronte delle punte, i set di punte da trapano costano 4,99€ nella versione da 3, 4, 5 o 8 pezzi e 3,99€ in quella da 5 o 9 pezzi, a scelta tra punte per legno, pietra, SDS o multifunzione.

Scala, mini soffiatore, lampada e borraccia

Tra le proposte più pratiche c’è la scala pieghevole multifunzione Parkside a 99€: una soluzione 3 in 1 con portata massima di 150 kg, utilizzabile come scala a libro, scala d’appoggio o scaletto, con altezze di lavoro massime di 2,80, 4,10 e 3,60 metri nelle tre configurazioni. Il mini soffiatore ricaricabile 3 in 1, a 14,99€, aspira, soffia e gonfia, con tre livelli di potenza e una velocità dell’aria di 80, 90 o 95 metri al secondo.

La lampada LED ricaricabile da tavolo, a 12,99€, ha due sorgenti luminose direzionabili in un raggio di 0-250° e due livelli di luminosità, fino a 700 lumen. Anche qui, come per gli utensili, batteria e caricabatterie non sono inclusi e si usano quelli della serie X12V Team. Chiude la selezione la borraccia Parkside con beccuccio-cannuccia pieghevole, da 0,75 o 0,6 litri, a 3,99€.

Prezzo e disponibilità

Le offerte Parkside di questa seconda tornata sono disponibili nei punti vendita Lidl da lunedì 5 ottobre 2026, fino a esaurimento scorte, all’interno del volantino nazionale valido fino a mercoledì 7 ottobre. Per la gran parte degli attrezzi a batteria la confezione non comprende batteria e caricabatterie, e funzionano solo con quelli a marchio Parkside: conviene metterli in conto prima di decidere, soprattutto se non si possiedono già altri utensili della serie da 12V.

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