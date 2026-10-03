La rivoluzione tariffaria di DAZN per la nuova stagione sportiva passa da una mossa strategica pensata per chi consuma contenuti in mobilità: debutta ufficialmente DAZN Full Mobile, una formula che abbatte drasticamente il costo d’ingresso alla piattaforma portandolo a 19,99€ al mese. Rispetto ai 46,99€ del piano Full mensile standard, il risparmio supera i 27 euro ogni mese (oltre 320 euro su base annua), rendendo finalmente accessibile l’intero catalogo sportivo a chi non è interessato alla visione su grande schermo o cerca una soluzione flessibile e priva di vincoli contrattuali a lungo termine.
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Cosa comprende DAZN Full Mobile: palinsesto al 100%, ma con vincolo di dispositivo
La vera novità di questa formula non riguarda i contenuti, bensì il supporto su cui riprodurli. Sotto il profilo dell’offerta sportiva, infatti, DAZN Full Mobile include esattamente gli stessi eventi del piano Full tradizionale. Questo significa accesso completo a tutte le 10 partite per turno della Serie A Enilive (di cui 7 in esclusiva assoluta), a tutta la Serie BKT, alla LALIGA EA SPORTS, al basket italiano ed europeo, oltre ai canali Eurosport con i tornei del Grande Slam di tennis e i Grandi Giri di ciclismo.
Il compromesso da accettare per pagare meno della metà risiede nelle modalità di fruizione: il servizio è concepito e abilitato esclusivamente per smartphone (con 1 flusso streaming attivo per volta). Non è possibile accedere da Smart TV, decoder, chiavette multimediali o tablet, e sono bloccate le funzionalità di trasmissione via casting o mirroring (come Chromecast o AirPlay). Si tratta dunque di un piano su misura per studenti, pendolari o appassionati che seguono le partite comodamente dal proprio telefono, in viaggio o fuori casa.
I punti fermi del piano DAZN Full Mobile:
- Contenuti inclusi: Tutta la Serie A, Serie B, calcio internazionale, basket, tennis e canali Eurosport
- Dispositivo abilitato: Esclusivamente smartphone (app DAZN su iOS e Android)
- Limitazioni: Nessun supporto per Smart TV, tablet, PC o mirroring/casting verso schermi esterni
- Flussi simultanei: 1 streaming in contemporanea
- Condizioni economiche: 19,99€ al mese con rinnovo mensile e disdetta con 30 giorni di preavviso
Perché è una formula che mancava sul mercato
Negli ultimi anni i continui rincari dei listini per i diritti TV hanno allontanato una fetta consistente di pubblico che non intendeva legarsi ad abbonamenti annuali vincolanti da oltre 350-400 euro l’anno. Con l’introduzione di Full Mobile, DAZN risponde a un’esigenza specifica: intercettare gli utenti che vogliono seguire la propria squadra del cuore in diretta spendendo meno di venti euro al mese, senza anticipi annuali e con la libertà di interrompere la sottoscrizione in qualunque momento.
Come attivare la nuova tariffa
L’abbonamento DAZN Full Mobile a 19,99€ al mese è sottoscrivibile direttamente online senza costi di attivazione. Una volta completata la registrazione del profilo, basta scaricare l’app ufficiale DAZN sul proprio smartphone e accedere per sbloccare immediatamente tutte le dirette e i contenuti on demand del palinsesto.
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