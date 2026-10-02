70mai amplia la propria offerta di dashcam di fascia alta con due proposte orientate alla qualità video e alla protezione dell’auto: 70mai A900 Ultra e A900. I due dispositivi condividono diverse caratteristiche tecniche, a partire dalla registrazione in doppio 4K HDR e dai sensori Sony STARVIS 2, ma si rivolgono a esigenze in parte differenti.
La A900 rappresenta la proposta compatta della coppia, pensata per integrarsi dietro allo specchietto retrovisore senza occupare eccessivamente il parabrezza. La A900 Ultra si posiziona invece un gradino più in alto grazie a una piattaforma più articolata, incentrata sulla trasmissione posteriore senza compressione, sulle funzioni di sorveglianza da parcheggio e sull’accesso remoto tramite rete mobile.
Indice:
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Doppia registrazione in vero 4K HDR
Il punto di partenza comune è la registrazione su due canali. Sia 70mai A900 Ultra sia 70mai A900 utilizzano un sistema formato da videocamera anteriore e posteriore, entrambe in grado di registrare in vera risoluzione 4K HDR.
L’azienda parla di “True 4K” per sottolineare l’assenza di upscaling o interpolazione software: il filmato viene acquisito con oltre otto milioni di pixel effettivi per fotogramma. L’obiettivo è conservare maggiori informazioni visive nei filmati, in particolare per elementi come segnaletica, corsie, veicoli e targhe.
I due modelli utilizzano sensori Sony STARVIS 2 IMX678 sia frontalmente sia posteriormente. Si tratta di una piattaforma pensata per lavorare anche in condizioni di illuminazione meno favorevoli, con una gestione dell’HDR studiata per le scene con forte contrasto: sole basso all’orizzonte, ingresso e uscita dalle gallerie, fari delle auto in arrivo o aree urbane illuminate in modo irregolare.
La registrazione avviene fino a 30 fps e viene accompagnata da sistemi di elaborazione dell’immagine dedicati. 70mai integra infatti le proprie tecnologie MaiColor Vivid Solution, Night Owl Vision e Lumi Vision, sviluppate per intervenire su esposizione, rumore, riflessi e leggibilità dell’immagine.
La A900 punta sul formato compatto
70mai A900 è il modello più orientato alla semplicità di installazione e alla discrezione. Il corpo misura 91 x 46 x 24,9 mm, dimensioni che permettono di collocarla dietro allo specchietto retrovisore e di limitare l’ingombro nella parte alta del parabrezza.
Sul piano ottico, il dispositivo utilizza un obiettivo con apertura f/1.55, una caratteristica rilevante per aumentare la quantità di luce catturata durante le ore serali o in ambienti poco illuminati. Alla lente si affianca la tecnologia Night Owl Vision, che interviene per contenere il rumore digitale e preservare i dettagli nelle riprese notturne.
La A900 integra inoltre Lumi Vision per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e MaiColor Vivid Solution per la regolazione selettiva di elementi come esposizione, contrasto, trasparenza del parabrezza e riflessi. L’elaborazione lavora per mantenere una scena più bilanciata anche quando il passaggio tra aree scure e luminose è improvviso.
Anche la A900 supporta la registrazione in time-lapse durante il parcheggio. In questa modalità vengono acquisiti fotogrammi a 1 fps, con 15 minuti di registrazione condensati in circa un minuto di video, così da limitare lo spazio occupato sulla memoria e facilitare la consultazione dei filmati.
|Caratteristica
|70mai A900 Ultra
|70mai A900
|Registrazione
|Doppio canale in vero 4K HDR
|Doppio canale in vero 4K HDR
|Frame rate
|Fino a 30 fps
|Fino a 30 fps
|Sensori
|2x Sony STARVIS 2 IMX678
|2x Sony STARVIS 2 IMX678
|Camera posteriore
|Collegamento LVDS digitale non compresso, latenza dichiarata di circa 20 ms
|Camera posteriore 4K HDR
|HDR e immagine
|HDR personalizzabile, esposizione e contrasto regolabili, MaiColor Vivid Solution 2.0
|HDR intelligente, MaiColor Vivid Solution
|Visione notturna
|Night Owl Vision 2.0 e Lumi Vision
|Night Owl Vision e Lumi Vision
|Apertura obiettivo
|Non specificata
|f/1.55
|Modalità parcheggio
|Smart Parking Guardian Mode 2.0, rilevamento urti, AI Motion Detection, time-lapse dual-channel
|Time-lapse a 1 fps
|Pre-registrazione incidente
|Fino a 190 secondi prima e 30 secondi dopo l’evento
|Registrazione d’emergenza con protezione dei file
|Assorbimento standby
|5 mA dichiarati
|Non specificato
|Cloud e rete mobile
|Compatibile con 4G Cloud 2.0 tramite kit opzionale
|Compatibile con 4G Cloud 2.0 tramite kit opzionale
|Connessioni
|Wi-Fi 6, GPS a cinque sistemi
|Wi-Fi 6, GPS a cinque sistemi
|Download video
|Fino a 45 MB/s dichiarati
|Fino a 45 MB/s dichiarati
|Memoria
|MicroSD fino a 512 GB
|MicroSD fino a 512 GB
|Funzioni aggiuntive
|Controllo vocale, loop recording, supercondensatore
|Controllo vocale, loop recording, supercondensatore
|Dimensioni
|Non specificate
|91 x 46 x 24,9 mm
A900 Ultra introduce il collegamento LVDS
La vera differenza tecnica tra i due modelli è rappresentata dalla modalità di connessione della videocamera posteriore. La 70mai A900 Ultra utilizza un sistema LVDS, acronimo di Low-Voltage Differential Signaling, per trasmettere il flusso video posteriore alla dashcam principale.
La soluzione opera con una trasmissione digitale su coppie differenziali e consente di inviare il segnale 4K posteriore senza una nuova compressione lungo il collegamento. In questo modo, la registrazione della telecamera posteriore mantiene la qualità acquisita dal sensore fino al modulo principale.
Il collegamento LVDS viene associato a una latenza dichiarata di circa 20 ms end-to-end. 70mai confronta questo dato con gli oltre 100 ms delle soluzioni AHD convenzionali. Il vantaggio riguarda la maggiore immediatezza della visualizzazione live del canale posteriore e la capacità di restituire movimenti più sincronizzati con quanto avviene attorno all’auto.
Il cavo LVDS è inoltre progettato per essere sottile e più facile da far passare nelle guarnizioni, nei rivestimenti interni e nel cielo dell’abitacolo. In una configurazione con telecamera posteriore, questo elemento può semplificare il montaggio e contribuire a mantenere più ordinato il cablaggio.
Elaborazione HDR e funzioni notturne
La A900 Ultra integra una gestione dell’immagine ulteriormente personalizzabile. Oltre alla registrazione in 4K HDR, consente di modificare parametri come tonalità cromatica, contrasto ed esposizione, oltre a pianificare l’attivazione automatica dell’HDR in base a fasce orarie o scenari di guida.
La regolazione manuale dell’esposizione permette, ad esempio, di intervenire quando fari molto intensi o lampioni particolarmente luminosi rischiano di sovraesporre alcuni punti del fotogramma. Per le immagini notturne entra in gioco Night Owl Vision 2.0, un sistema che lavora sulla riduzione del rumore, sul controllo dei riflessi e sul bilanciamento dell’esposizione.
La A900 Ultra introduce anche 70mai Lumi Vision, tecnologia rivolta soprattutto alla sorveglianza durante il parcheggio. In condizioni di illuminazione estremamente ridotta, il sistema può aumentare il tempo di esposizione e la sensibilità ISO, applicando al tempo stesso un’elaborazione per ridurre il rumore. Secondo 70mai, Lumi Vision può lavorare fino a condizioni di illuminazione pari a 0,1 lux.
Modalità parcheggio e pre-registrazione
Uno dei settori su cui A900 Ultra concentra maggiormente le proprie funzioni è la protezione dell’auto da ferma. Il dispositivo supporta Smart Parking Guardian Mode 2.0, un pacchetto che comprende rilevamento degli urti, rilevamento del movimento con AI e registrazione time-lapse a doppio canale.
La modalità Collision Detection sfrutta il G-sensor per riconoscere un impatto e risvegliare automaticamente la dashcam. In caso di evento, il sistema può salvare una porzione di video precedente e successiva all’urto. La funzione Buffered Emergency Recording consente di arrivare fino a 190 secondi di pre-registrazione e 30 secondi successivi all’incidente.
La durata effettiva dei contenuti acquisiti dipende dalla posizione dell’evento nel ciclo di registrazione e dalla durata scelta per i loop, configurabili su intervalli di 1, 2 o 3 minuti. Il principio è quello di mantenere una sequenza più completa dell’accaduto, senza limitarsi al singolo momento dell’impatto.
La A900 Ultra include anche Dual-Channel AI Motion Detection 2.0. Quando il sistema identifica una presenza o un’attività potenzialmente rilevante davanti o dietro l’auto, può avviare una registrazione sincronizzata sui due canali e archiviare una clip di 30 secondi. È presente anche il time-lapse dual-channel, che registra continuamente a 1 fps e permette di comprimere circa 15 minuti di attività in un minuto di video.
Per l’uso delle funzioni di parcheggio, 70mai richiede il proprio Hardwire Kit oppure il 4G Hardwire Kit, disponibili separatamente.
Consumi e Battery Pack
A900 Ultra utilizza un’architettura a basso consumo per la sorveglianza dell’auto da ferma, con assorbimento in standby dichiarato di 5 mA. Il valore riguarda la modalità di attesa prima che la dashcam venga attivata da un urto o da un evento rilevato.
L’azienda comunica fino a 30 giorni di sorveglianza in abbinamento al Battery Pack Mini, in condizioni di test che prevedono la modalità collision detection e circa cinque attivazioni giornaliere. L’autonomia effettiva può variare in base a temperatura esterna, numero di eventi, durata delle registrazioni, qualità della rete e modalità selezionata.
Per chi desidera evitare di attingere alla batteria di avviamento dell’auto, 70mai propone anche un Battery Pack da 7.500 mAh, con capacità dichiarata di 96 Wh a 12,8 V. L’accessorio utilizza celle LiFePO4 ed è pensato per alimentare la dashcam durante la sosta senza incidere direttamente sulla batteria del veicolo.
Il battery pack può essere caricato tramite presa accendisigari o tramite collegamento diretto. La ricarica via presa 12 V richiede circa 90 minuti, mentre il cablaggio diretto può ridurre il tempo a circa un’ora. La batteria misura 11,95 x 21,94 x 3,45 cm e pesa circa 1,4 kg; per l’installazione è quindi necessario individuare una posizione stabile e protetta, come un vano dedicato o lo spazio sotto un sedile.
4G Cloud 2.0, GPS e Wi-Fi 6
Entrambi i modelli sono compatibili con 4G Cloud 2.0, piattaforma disponibile con il relativo 4G Hardwire Kit. Il sistema abilita l’accesso remoto al veicolo tramite live view, riproduzione a distanza dei filmati e comunicazione vocale bidirezionale.
La componente connessa consente di controllare la dashcam anche quando smartphone e auto non si trovano nelle vicinanze, purché siano presenti copertura mobile e connessione dati attiva. Le funzioni cloud sono quindi pensate soprattutto per il monitoraggio dell’auto durante soste prolungate o in parcheggi distanti.
A900 Ultra e A900 dispongono inoltre di GPS a cinque sistemi, utile per associare al filmato dati di posizione e percorso, di controllo vocale per alcune operazioni senza mani e di Wi-Fi 6. Quest’ultimo permette di trasferire i filmati allo smartphone con velocità dichiarate fino a 45 MB/s, una funzione particolarmente utile considerata la dimensione dei file in 4K.
La memoria può essere espansa tramite microSD fino a 512 GB. È presente la registrazione ciclica, che sovrascrive automaticamente i video meno recenti quando lo spazio disponibile termina, preservando i file associati agli eventi rilevati dalla dashcam o bloccati manualmente dall’utente.
Sicurezza e affidabilità nel tempo
Entrambe le dashcam adottano un supercondensatore al posto di una tradizionale batteria interna agli ioni di litio. Questa scelta punta a migliorare l’affidabilità in auto, un ambiente soggetto a sbalzi termici marcati e temperature elevate durante l’estate.
La A900 Ultra viene indicata come idonea a operare anche con temperature fino a 85 gradi Celsius in fase di parcheggio. L’assenza di una batteria interna al litio riduce inoltre i rischi legati al deterioramento delle celle causato da calore e cicli continui di carica e scarica.
70mai A900 Ultra e A900 si collocano quindi nella fascia alta delle dashcam con doppia ripresa 4K. Il modello Ultra concentra le principali novità su trasmissione del segnale posteriore, modalità di parcheggio e gestione evoluta dell’immagine, mentre A900 mantiene una struttura più compatta pur conservando il doppio 4K HDR, la connettività avanzata e le tecnologie proprietarie dedicate alle registrazioni con poca luce.
Prezzi e disponibilità
70mai A900 è già disponibile su Amazon con il kit con telecamera posteriore RC44H e scheda microSD da 64 GB, al prezzo consigliato di 199,99 euro ma con uno sconto al prezzo quotidiano fissato a 169,99 euro.
La più completa 70mai A900 Ultra viene invece proposta nel Premium Kit, che include dashcam, telecamera posteriore RC43S, microSD da 128 GB, kit 4G UP11, Mini Battery Pack e filtro CPL: il listino è di 539,99 euro, mentre la prevendita sullo store ufficiale 70mai la porta a 432,99 euro. Il lancio ufficiale sullo store e sul sito è programmato per il 1° novembre.
- 70mai A900 Ultra + telecamera posteriore RC43S al prezzo di 242,99€
- 70mai A900 Ultra + telecamera posteriore RC43S + microSD 128GB al prezzo di 269,99€
- 70mai A900 Ultra + telecamera posteriore RC43S + microSD 128GB + kit 4G UP11 al prezzo di 389,99€
- 70mai A900 Ultra + telecamera posteriore RC43S + microSD 128GB + kit 4G UP11 +Mini Battery Pack al prezzo di 432,99€
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