Perché spendere quasi 800€ per un robot lavapavimenti top di gamma quando ECOVACS T90 PRO OMNI crolla a un prezzo mai visto prima? Il robot aspirapolvere con tecnologia OZMO ROLLER 3.0 e 30.000 Pa di aspirazione scende drasticamente di prezzo su Amazon, toccando quello che sembra essere il minimo storico assoluto per questo modello. Una cifra che fino a poche settimane fa sarebbe sembrata impensabile per un dispositivo con queste caratteristiche. Vediamo nel dettaglio cosa rende questa offerta imperdibile.

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Ecovacs t90 pro omni: potenza e pulizia senza compromessi

Lanciato nel 2026 come erede della fortunata serie T80, ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI si presenta come uno dei robot aspirapolvere lavapavimenti più completi della sua fascia. Il cuore pulsante è la tecnologia BLAST, un motore ad alta coppia con pale della ventola maggiorate che genera un flusso d’aria di 16L/s e una potenza di aspirazione fino a 30.000 Pa, sufficiente per rimuovere polvere, briciole e peli di animali anche dai tappeti più spessi.

La vera rivoluzione però riguarda il sistema di lavaggio OZMO ROLLER 3.0, terza generazione della tecnologia proprietaria ECOVACS. Il rullo, allungato del 50% fino a 27 cm, copre molta più superficie a ogni passaggio e gira fino a 200 giri al minuto, prevenendo aloni e contaminazione secondaria. Una pompa pressurizzata alimenta ugelli a 16 getti e 32 vie per sciogliere anche le macchie più ostinate, mentre il lavaggio del rullo avviene direttamente in stazione con acqua calda fino a 75°C.

Non manca nulla sul fronte della navigazione: la tecnologia ZeroTangle 4.0 elimina i grovigli di capelli e peli, il sistema TruePass a 4 ruote motrici permette di superare dislivelli fino a 4mm, mentre AIVI 3D 4.0 garantisce il riconoscimento intelligente degli ostacoli. La stazione OMNI completa l’esperienza con lavaggio automatico del serbatoio, erogazione del detergente e asciugatura ad aria calda, azzerando qualsiasi intervento manuale. Presente anche l’assistente vocale YIKO Agent per il controllo smart delle pulizie.

Tra le specifiche più rilevanti troviamo:

Capacità contenitore polvere: 2,5 litri

Serbatoio acqua pulita: 4 litri / sporca: 2,2 litri

Autonomia: 350 minuti con tecnologia PowerBoost

Tempo di ricarica: 2,5 ore

Sconto bomba su amazon: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di ECOVACS T90 PRO OMNI si attesta sui 799€, ma attualmente su Amazon è disponibile a soli 385€, con uno sconto che sfiora il 52%. Si tratta di un risparmio concreto di oltre 400€ rispetto al prezzo originale, rendendo questo robot lavapavimenti top di gamma accessibile a una fascia di prezzo decisamente più contenuta rispetto al suo reale valore tecnico. L’offerta è a tempo limitato e la disponibilità potrebbe esaurirsi rapidamente, vista la richiesta crescente per questo modello.

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