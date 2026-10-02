Da quando Sony ha annunciato la collaborazione con Rockstar Games durante lo State of Play, i fan di Grand Theft Auto VI non hanno fatto altro che parlare dei nuovi controller wireless DualSense a tema Vice City. La versione bianca, ispirata alle albe sulla costa e al glamour rilassato della città, è già disponibile in preordine e la richiesta sta superando ogni aspettativa, al punto che gli store hanno dovuto attivare sale d’attesa virtuali per gestire il traffico. Su Unieuro.it è possibile prenotare il controller a 84,99€, lo stesso prezzo fissato su tutti i principali canali italiani, ma con scorte che potrebbero esaurirsi in pochi minuti. Vediamo come funziona questa edizione limitata e perché conviene muoversi in fretta.

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Dualsense GTA VI bianco: quando Vice City incontra l’alba

Il controller wireless DualSense Edizione Limitata dedicato a Grand Theft Auto VI rappresenta Vice City nella sua veste più luminosa: spiagge bianche, cieli pastello e un’atmosfera rilassata che si riflette in una finitura luccicante cangiante, capace di combinare le sfumature di un tramonto con il bagliore delle luci al neon. I dettagli non sono casuali: motivi a palma sono plasmati direttamente nella scocca, aggiungendo un elemento tattile unico, mentre il touchpad sfoggia una serigrafia con il logo ufficiale di GTA VI. Tasti rosa, impugnature bianche e accenti blu e viola completano un design che punta chiaramente alla collezione più che al mimetismo.

Sotto la scocca personalizzata, Sony non ha toccato nulla rispetto al DualSense standard, e questo è un bene: restano infatti feedback aptico con attuatori doppi, grilletti adattivi dinamici capaci di simulare resistenze diverse (dalla corda di un arco alla frenata di un’auto), microfono integrato con tasto MUTE dedicato, ingresso cuffie da 3,5mm e sensori di movimento con accelerometro e giroscopio. Sony specifica che proprio il feedback aptico e i grilletti adattivi sono stati pensati per rispondere istantaneamente alle sensazioni della storia di Jason e Lucia. Il controller è compatibile con PS5, PC, Mac e dispositivi mobili, ampliando le possibilità d’uso oltre la console.

Preordine disponibile ma scorte ridottissime

Il controller Grand Theft Auto VI White Limited Edition arriverà sugli scaffali il 19 novembre 2026, in contemporanea con il lancio del gioco, ma i preordini sono già partiti dal 10 settembre. Su Unieuro.it il prezzo è fissato a 84,99€ IVA inclusa, identico a quello proposto da MediaWorld, PlayStation Direct e Amazon per la versione bianca (quella nera resta invece esclusiva di PlayStation Direct). Non essendo un prodotto con sconto rispetto a un listino precedente, il valore dell’offerta sta tutto nella possibilità di assicurarsi un pezzo da collezione in quantità limitata, prima che vada esaurito come già temuto dagli addetti ai lavori. Chi preordina su PlayStation Direct riceve anche la spedizione gratuita per il giorno del lancio, un dettaglio che su Unieuro si traduce comunque in un acquisto sicuro e tracciabile con largo anticipo rispetto all’uscita.

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