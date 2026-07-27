Manca ormai sempre meno alla presentazione ufficiale della nuova lineup di Cupertino, che tra i modelli di smartphone comprenderà rispettivamente iPhone 18 Pro e il “fratello maggiore” iPhone 18 Pro Max. Complice il sempre più crescente costo delle RAM (dovuto al boom dell’intelligenza artificiale e relativi data center), per “economizzare” sembra che Apple potrà risparmiare sul display di iPhone 18 Pro Max: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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iPhone 18 Pro Max: un display che punta al risparmio?

Per compensare i costi ormai spropositati delle RAM al momento, sembra che Apple punterà sul display di iPhone 18 Pro Max: è quello che sarebbe emerso da un nuovo rumor proveniente dalla Corea, che sostiene l’adozione di componenti più economiche orientate al risparmio. Il costo di vendita del display di iPhone 18 Pro Max da parte dei suoi principali fornitori (ovvero Samsung Display e LG) si aggirerebbe all’incirca sui 66,5 dollari, un costo inferiore del 20% a quanto visto recentemente sulla controparte di iPhone 17 Pro Max, il cui display si aggirava sugli 80 dollari circa.

Un “trend” portato avanti da qualche anno, a quanto pare: anche l’anno scorso, infatti, i display di iPhone 17 Pro Max costavano molto meno del precedente iPhone 16 Pro Max, il cui pannello era in vendita a circa 100 dollari. Il risparmio non si tradurrà però in una riduzione della qualità: iPhone 18 Pro Max monterà infatti un pannello M16 con tecnologia OLED, una tra le ultime produzioni del settore, con notevoli benefici in termini di luminosità, contrasto, fedeltà cromatica e ovviamente durata nel tempo.

Se dunque il risparmio sui display permetterà di limitare (almeno in parte) i costi di produzione, il costo previsto per iPhone 18 Pro Max non sarà tra i più economici e popolari: a costo della sopracitata richiesta delle RAM, infatti, potremmo avere a che fare con listini superiori di 200 dollari rispetto all’attuale generazione, almeno stando agli analisti.

Vi ricordiamo come sempre di prendere tali informazioni con le dovute pinze, nell’attesa di una conferma (o smentita che dir si voglia) ufficiale da parte della compagnia di Cupertino. La presentazione ufficiale della nuova lineup di smartphone Apple è prevista nel mese di settembre, con un debutto sul mercato mondiale ad ottobre: ci sarà invece da attendere qualche mese in più per il modello standard, iPhone 18, per il quale bisognerà aspettare invece i primi mesi del 2027.