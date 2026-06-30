A oltre un mese dal rilascio del quinto aggiornamento intermedio e a poco meno di un mese dall’aggiornamento minore che ha risolto alcuni bug sui dispositivi più recenti, Apple ha avviato il rollout di iOS 26.5.2, di iPadOS 26.5.2 e di macOS 26.5.1 su tutti i dispositivi supportati.

Si tratta di una ulteriore patch correttiva che serve al colosso di Cupertino per due motivi: risolvere alcuni bug presenti nel quinto aggiornamento intermedio (e nella prima patch correttiva) e soprattutto implementare importanti correzioni in ottica sicurezza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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iOS 26.5.2 e iPadOS 26.5.2 sono in rollout per tutti

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 26.5.2 e iPadOS 26.5.2 su tutti gli iPhone compatibili (dagli iPhone 11 del 2019) e gli iPad compatibili (modelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019).

Il nuovo aggiornamento si configura come la seconda patch correttiva per la versione stabile del quinto aggiornamento intermedio della più recente generazione di iOS e iPadOS e arriva a quasi un mese dalla precedente patch, utile soltanto per gli iPhone di ultima generazione.

La build che porta con sé iOS 26.5.2 e iPadOS 26.5.2 è la 23F84 (sostituisce la 23F81 rilasciata come iOS 26.5.1 sugli iPhone più recenti e la 23F77 rilasciata come versione stabile di iOS 26.5 e iPadOS 26.5 lo scorso 11 maggio su tutti gli altri iPhone). L’aggiornamento a iOS 26.5.2 ha un peso di 721,4 MB su iPhone 17 (provenendo da iOS 26.5.1).

Le novità dell’aggiornamento

Il breve changelog suggerisce che l’aggiornamento a iOS 26.5.2 (e iPadOS 26.5.2) “risolve problemi di sicurezza per iPhone (o per iPad)” senza maggiori precisazioni. Consultando il bollettino dedicato legato alla sicurezza, scopriamo però che l’aggiornamento serve a risolvere ben 37 vulnerabilità che hanno impatto su vari ambiti del sistema operativo.

Apple ha rilasciato anche macOS 26.5.2 Tahoe

Oltre all’aggiornamento per gli iPhone, Apple ha rilasciato anche macOS 26.5.2 Tahoe, su tutti i computer Mac compatibili. La nuova patch correttiva giunge a circa un mese dalla precedente, utile perché risolveva un problema dei computer con chip Silicon M5.

La build che porta con sé questa seconda patch per il quinto aggiornamento intermedio del più recente macOS è la 25F84 (sostituisce la 25F80 rilasciata come versione stabile di macOS 26.5.1 Tahoe lo scorso 1 giugno).

Le novità dell’aggiornamento

Il breve changelog suggerisce che l’aggiornamento a macOS 26.5.2 Tahoe “rivolve problemi di sicurezza per il Mac” senza maggiori precisazioni. Consultando il bollettino dedicato legato alla sicurezza, scopriamo però che l’aggiornamento serve a risolvere (anche in questo caso) ben 37 vulnerabilità che hanno impatto su vari ambiti del sistema operativo.

Come installare iOS 26.5.2 e le altre patch correttive

Giunti alla fine, è bene ripassare la procedura utile per installare un nuovo aggiornamento su smartphone, tablet e computer della Mela morsicata compatibili con la più recente versione del sistema operativo.