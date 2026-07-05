Dalla Germania arriva la notizia del lancio da parte di Revolut per i suoi clienti tedeschi di una nuova carta di debito che si può illuminare.

In particolare, la carta di debito in questione è dotata di due piccoli LED integrati che hanno il compito di illuminare gli occhi di quello che sembra un cane o un lupo nel momento in cui si effettua un pagamento presso un terminale contactless con tecnologia EMV.

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La nuova carta di debito luminosa di Revolut

La nuova carta di Revolut è integrata nella sua app ufficiale come una carta di debito Mastercard e viene venduta principalmente come carta per criptovalute sul circuito Mastercard (al momento dell’ordine deve essere collegata a una o più criptovalute), sebbene sia anche possibile collegarla alla sezione contanti.

L’alimentazione contactless tramite il protocollo EMV di solito alimenta soltanto il chip e l’antenna della carta ma, a quanto pare, è in grado di fornire anche l’energia necessaria al funzionamento dei LED.

La nuova carta di debito di Revolut costa circa 30 euro, somma alla quale potrebbero doversi aggiunere le spese di spedizione.

Al momento non vi sono informazioni sull’eventuale lancio di questa nuova carta anche in altri mercati e non si sa se Revolut abbia in programma di introdurre altre carte con LED (la banca ha già rilasciato in passato diverse carte di pagamento in edizione speciale, alcune delle quali anche piuttosto costose).

Potete scaricare l’app di Revolut per iOS dall’App Store seguendo questo link mentre quella per Android può essere scaricata dal Google Play Store seguendo questo link.