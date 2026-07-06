Uno sconto di 271€ su MacBook Air 13″ M5 in colorazione Celeste su Amazon non capita tutti i giorni, soprattutto su un modello appena introdotto nel 2026 e progettato esplicitamente per l’intelligenza artificiale. Il prezzo attuale si avvicina sensibilmente al minimo di mercato, con un risparmio netto che supera facilmente quello che si otterrebbe anche dai rivenditori più competitivi. Vale la pena capire cosa si porta a casa e perché questo momento è più favorevole di quanto sembri.



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Apple MacBook Air 13″ M5: chip di terza generazione, connettività di nuova generazione e silenzio assoluto

MacBook Air 13″ M5 è la versione 2026 di uno dei portatili più apprezzati di sempre, e questa generazione segna un salto tecnico significativo rispetto alla precedente. Il chip Apple M5 si basa sull’architettura a 3 nanometri di terza generazione e monta una CPU 10-core (4 super core + 6 core di efficienza), una GPU 8-core e un Neural Engine 16-core progettato specificamente per carichi di lavoro AI. La bandwidth di memoria raggiunge i 153 GB/s, mentre l’hardware dedicato supporta ray tracing accelerato e un Media Engine con decodifica nativa per H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW.

Tra le caratteristiche che rendono questa generazione particolarmente interessante c’è il Wi-Fi 7 (802.11be) con Bluetooth 6, una combinazione che nei modelli M4 non era disponibile e che garantisce una connettività nettamente superiore in termini di velocità e latenza.

Le specifiche complete della configurazione in offerta:

Display : Liquid Retina 13,6″, risoluzione 2560 x 1664 pixel a 224 ppi, True Tone

: Liquid Retina 13,6″, risoluzione 2560 x 1664 pixel a 224 ppi, True Tone Chip : Apple M5, CPU 10-core, GPU 8-core, Neural Engine 16-core

: Apple M5, CPU 10-core, GPU 8-core, Neural Engine 16-core Memoria unificata : 16GB

: 16GB Archiviazione : SSD 512GB (raddoppiata rispetto alla base M4)

: SSD 512GB (raddoppiata rispetto alla base M4) Connettività : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 2x Thunderbolt 4/USB 4, jack 3,5mm

: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 2x Thunderbolt 4/USB 4, jack 3,5mm Webcam : 12MP con Center Stage

: 12MP con Center Stage Autonomia : fino a 18 ore

: fino a 18 ore Peso : 1,24 kg

: 1,24 kg Design: fanless, corpo in alluminio, colorazione Celeste (Sky Blue)

Il design completamente privo di ventole garantisce silenzio assoluto in qualsiasi condizione di utilizzo, aspetto particolarmente apprezzato da chi lavora in ambienti silenziosi o in mobilità. L’autonomia dichiarata fino a 18 ore è tra le più elevate nella categoria dei portatili ultraleggeri. Vale anche la pena evidenziare Apple Intelligence, il sistema AI integrato che sfrutta il Neural Engine 16-core per funzionalità avanzate direttamente sul dispositivo, senza dipendere dal cloud per molte operazioni.

Offerta Amazon: 271€ di sconto sul modello Celeste

Il prezzo ufficiale di listino su Apple Store Italia per questa configurazione è di 1.249,00€, mentre su Amazon MacBook Air 13″ M5 Celeste (16GB / 512GB / GPU 8-core) è attualmente disponibile a 1.178€ rispetto a un prezzo precedente di 1.449€, con un risparmio di 271€ pari a circa il 19% di sconto.

Da considerare: su Trovaprezzi il prezzo più basso rilevato si aggira intorno a 1.173€ per configurazioni analoghe, ma la variante Celeste specifica su altri rivenditori italiani è risultata disponibile anche intorno a 1.456,80€. Il prezzo Amazon attuale è quindi competitivo rispetto all’andamento recente del mercato, e in un contesto di aumenti legati ai rincari sui prodotti Apple, questo calo vale l’attenzione.

La consegna è gestita direttamente da Amazon. Non sono inclusi accessori aggiuntivi oltre a quanto previsto nella confezione standard Apple (adattatore MagSafe 3 da 40W).

Per non perdere cali di prezzo come questo su MacBook, iPad e tutta la tecnologia Apple, iscrivetevi al canale PrezziTech su Telegram: offerte in tempo reale selezionate ogni giorno. E se cercate anche errori di prezzo o sconti fuori dall’ordinario su qualsiasi categoria di prodotto, ErroriBomba è il canale giusto.