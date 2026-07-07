iPhone 17 Pro Max ha fatto parlare di sé fin dal primo giorno: telaio in alluminio unibody inedito per la linea Pro, sistema di raffreddamento a camera di vapore mai visto prima su un iPhone e un comparto fotografico completamente ridisegnato con tre sensori da 48 MP. Ora, per la prima volta da quando è disponibile, il modello da 256 GB tocca uno dei prezzi più bassi mai registrati su Amazon, con un risparmio che vale la pena cogliere al volo. Analizziamo insieme tutti i dettagli.

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Apple iPhone 17 Pro Max: potenza, fotografia e autonomia ai massimi livelli

iPhone 17 Pro Max rappresenta il vertice assoluto della gamma Apple attuale, e lo dimostra già a partire dal design. Il nuovo telaio unibody in alluminio sostituisce il titanio dei predecessori e, abbinato al sistema di raffreddamento a camera di vapore, garantisce prestazioni sostenute senza cedimenti termici. Una svolta ingegneristica che, unita al chip A19 Pro, porta fino al 40% in più di prestazioni sostenute rispetto alla generazione precedente, un vantaggio concreto per chi usa lo smartphone in modo intensivo o per il gaming.

Il display è un Super Retina XDR OLED da 6,9 pollici con risoluzione 2868×1320 pixel, luminosità di picco a 3.000 nit e frequenza adattiva ProMotion fino a 120Hz con Always-On Display attivo: guardarlo è una di quelle esperienze difficili da descrivere a parole.

La RAM portata a 12 GB (rispetto agli 8 GB dell’iPhone 16 Pro) garantisce fluidità elevata anche con Apple Intelligence attiva, il sistema di intelligenza artificiale generativa on-device integrato in iOS 26.

Sul fronte fotografico, il sistema Pro Fusion è una vera rivoluzione:

Fotocamera principale Fusion 48 MP , apertura f/1.78, stabilizzazione ottica di seconda generazione

, apertura f/1.78, stabilizzazione ottica di seconda generazione Ultra Wide 48 MP per angoli ampi con dettaglio eccezionale

per angoli ampi con dettaglio eccezionale Telephoto 48 MP a tetraprism 4x, con zoom ottico emulato fino a 8x di qualità ottica

a tetraprism 4x, con zoom ottico emulato fino a di qualità ottica Fotocamera frontale Center Stage 18 MP, video 4K HDR ultra-stabilizzati, doppia registrazione frontale e posteriore contemporanea

Per la batteria, i numeri parlano chiaro: iPhone 17 Pro Max offre fino a 9 ore in più di riproduzione video rispetto a iPhone 17 standard, la durata più lunga mai registrata su un iPhone. La ricarica raggiunge il 50% in soli 20 minuti con l’adattatore compatibile, con supporto MagSafe e Qi2.2 fino a 25W.

A livello di connettività, il nuovo chip di rete N1 progettato internamente da Apple abilita Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, migliorando efficienza energetica, affidabilità di AirDrop e Personal Hotspot. Disponibile nelle colorazioni Arancione Cosmico e Blu Profondo (stessa promozione per entrambe).

Prezzo ai minimi: ecco quanto si risparmia su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale di Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB in Italia è di € 1.489, ma su Amazon è ora disponibile a € 1.349, con un risparmio netto di 140 euro e uno sconto di circa il 9%. Si tratta di uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo modello, un’occasione concreta per chi aspettava il momento giusto per acquistarlo. Se sei alla ricerca del miglior iPhone da acquistare, questa offerta merita sicuramente attenzione.

L’offerta riguarda sia la colorazione Arancione Cosmico che quella Blu Profondo, entrambe allo stesso prezzo scontato. La disponibilità su Amazon può variare rapidamente, quindi conviene non attendere troppo.

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