LG OLED G5 a prezzo minimo storico su Amazon: quasi 500€ di sconto sul TV OLED top di gamma del 2025.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

LG OLED TV: il top di gamma 2025 che ridefinisce luce, colore e gaming

LG OLED65G56LS non è un TV qualunque: è il modello di punta della lineup OLED di LG per il 2025, e si vede in ogni dettaglio tecnico. Parliamo di un pannello OLED evo da 65 pollici con tecnologia Brightness Booster Ultimate, capace di spingersi fino a tre volte la luminosità di un pannello OLED tradizionale LG, mantenendo intatti i neri assoluti e il contrasto infinito che solo la tecnologia OLED sa garantire.

Il cuore pulsante è il nuovo processore α11 Gen2 con AI, il più potente dell’intera gamma LG 2025, condiviso solo con la serie M5. Analizza ogni scena in tempo reale per ottimizzare nitidezza, profondità e resa cromatica, con una fedeltà al 100% certificata da Intertek. Non è un vantaggio da poco: in pratica significa che quello che vedete sullo schermo corrisponde esattamente a come il contenuto è stato pensato e masterizzato.

Le certificazioni parlano chiaro:

TÜV True Visual Experience con punteggio massimo in tutte e cinque le categorie visive

con punteggio massimo in tutte e cinque le categorie visive Reflection Free : nessun riflesso anche in ambienti molto illuminati

: nessun riflesso anche in ambienti molto illuminati UL Perfect Black e UL Perfect Color

e eyesafe Circadian Performance Factor per la protezione degli occhi

per la protezione degli occhi 5 anni di garanzia sul pannello OLED

Sul fronte gaming, OLED65G56LS è una macchina da guerra: 4 porte HDMI 2.1 con supporto a 4K@165Hz in modalità PC, compatibile con NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium e VRR su tutte le uscite. Il tempo di risposta è di 0,1 millisecondi, un valore che rende ogni sessione di gioco reattiva e priva di ghosting. Supporta anche GeForce NOW, ALLM e HGiG per una compatibilità totale con le piattaforme di gaming attuali.

L’audio regge il confronto con un sistema da 60W con supporto Dolby Atmos, mentre il sistema operativo webOS con AI e il nuovo Telecomando Puntatore AI (dotato di tasto dedicato all’AI, comandi vocali e funzione drag & drop) rendono l’esperienza d’uso fluida e moderna.

Il design è quello della serie G: profilo sottilissimo con finitura metallica argento, pensato per il montaggio a parete come un quadro. In questa variante OLED65G56LS è inclusa la base da appoggio per chi preferisce posizionarlo su un mobile, mentre la staffa zero-gap per la parete è venduta separatamente.

Prezzo ai minimi: offerta Amazon imperdibile

Su Amazon, LG OLED65G56LS è disponibile a 1.444,15€, rispetto al prezzo precedente di 1.899€: un risparmio di 454,85€, pari a uno sconto di circa il 24%. Attenzione però: si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, in un momento in cui la concorrenza lo propone ancora tra i 1.671€ e i 1.889€.

Per contestualizzare: MediaWorld lo vende a listino a 3.299€, con promozione a 1.699€. Unieuro si ferma a 1.889€. Su Amazon oggi scende sotto i 1.450€, un gap difficile da ignorare per chi stava aspettando il momento giusto.

L’offerta è attiva su Amazon Italia e la disponibilità potrebbe non durare a lungo, considerando che si tratta di un minimo storico su un prodotto di fascia altissima.

Per non perdere offerte come questa in tempo reale, iscrivetevi al canale PrezziTech, dedicato alle migliori promozioni tech, e a ErroriBomba per gli errori di prezzo e gli sconti più assurdi su qualsiasi categoria di prodotto.