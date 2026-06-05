Apple ha annunciato l’apertura del primo Apple Developer Center in Europa entro la fine del 2026 e nelle scorse ore il colosso di Cupertino ha offerto un’anteprima della sua nuova struttura.

Sito nel quartiere Mitte di Berlino, questo sarà sarà il quinto centro per gli sviluppatori dell’azienda statunitense, dopo quelli di Cupertino, Shanghai, Singapore e Bengaluru.

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Il nuovo Apple Developer Center in Europa

Ricordiamo che questi centri sono progettati per offrire agli sviluppatori programmi di formazione e supporto pratico da parte di esperti del colosso di Cupertino.

Negli ultimi anni abbiamo imparato quanto importante sia per il successo di un sistema operativo poter contare su un’ampia gamma di applicazioni ottimizzate e di grande qualità e, pertanto, non c’è da stupirsi se il colosso statunitense ci tenga in modo particolare ad offrire agli sviluppatori il supporto di cui potrebbero avere bisogno.

A dire del colosso statunitense, questo nuovo Apple Developer Center offrirà agli sviluppatori di tutta Europa un accesso ancora maggiore agli esperti e agli eventi dell’azienda, oltre che un modo più diretto per conoscere gli strumenti, le tecnologie e le risorse più recenti che offre.

Susan Prescott di Apple si è detta consapevole del fatto che i Paesi europei ospitano una grande comunità di sviluppatori, capaci di creare applicazioni in grado di generare connessioni, incoraggiare la creatività e promuovere l’innovazione, aggiungendo che l’azienda statunitense ha sempre creduto che, quando gli sviluppatori dispongono degli strumenti e delle risorse giuste per dare il meglio di sé, ne conseguono risultati straordinari ed è proprio questa la convinzione alla base del nuovo centro di Berlino.

Al momento non si sa ancora quando l’Apple Developer Center di Berlino sarà ufficialmente aperto, dando il via alle sue attività, tra le quali vi saranno anche workshop e sessioni individuali.