Zepp Health ha da poche ore diffuso una tabella di marcia ufficiale relativa all’implementazione della funzione HybridCharge, attualmente esclusiva dei più recenti Amazfit Balance 3 e Balance Ultra, su altri modelli della gamma di smartwatch a marchio Amazfit.

Svariati modelli, soprattutto i più recenti (ma non solo), riceveranno la funzionalità (tramite aggiornamento) già nel mese di giugno, mentre altri modelli la riceveranno più avanti nel corso del 2026. Un po’ a sorpresa, un po’ vengono esclusi alcuni modelli, anche recenti. Andiamo a fare un breve riepilogo sulla funzionalità e a dare uno sguardo alla tabella di marcia.

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Cosa è HybridCharge

A fine maggio, tramite un aggiornamento dell’app Zepp, Zepp Health ha di fatto “sostituito” la funzione BioCharge, che ha debuttato lo scorso anno (più o meno in questo periodo) per sostituire la vecchia metrica Prontezza, con una sua evoluzione chiamata HybridCharge.

Il passaggio da BioCharge a HybridCharge non è solo a livello di denominazione della funzione: la nuova arrivata, infatti, aggiunge qualcosa in più e non si limita più a proporre i risultati basandosi sui dati raccolti automaticamente dallo smartwatch.

Zepp Health ha voluto dare “centralità” all’utente, aggiungendo gli strumenti LifeLoad (consente di annotare i fattori che potrebbero influenzare recupero e prestazioni) e RPE (consente di registrare la percezione soggettiva dello sforzo dopo ogni sessione, con registrazione vocale o manuale).

Come avrete intuito, questi strumenti sono pensati proprio per permettere agli utente di inserire input soggettivi che influenzano l’analisi complessiva: in soldoni, il “numero” mostrato all’utente avrà un carattere più soggettivo e cucito attorno all’utente stesso.

La funzione è in arrivo su molti altri smartwatch Amazfit

Tramite una discussione sul subReddit ufficiale di Amazfit, Zepp Health ha condiviso alcune tempistiche generali su quando la funzione HybricdCharge possa essere messa a disposizione di altri smartwatch a marchio Amazfit, ovviamente tramite aggiornamento software. Ecco i modelli compatibili (in ordine di immissione sul mercato) e quando riceveranno la funzionalità:

Alcuni modelli rimangono esclusi

Prima dell’elenco abbiamo parlato di “modelli compatibili” e, come avrete notato, nell’elenco sono presenti dispositivi anche datati (come Amazfit Balance) ma mancano all’appello alcuni modelli, anche recenti (seppur economici), come Amazfit Active 2.

Questo perché, come spiegato nello stesso post sopra-citato: “Se il tuo dispositivo non è presente nell’elenco sopra, al momento non abbiamo piani o date da condividere in merito alla tecnologia HybridCharge. Queste date e i dispositivi supportati sono ancora soggetti a modifiche“.

Di conseguenza, le cose potrebbero cambiare. Gli aggiornamenti software che porteranno HybridCharge a bordo dei modelli compatibili verranno distribuiti già a partire da questo mese ma, come di consueto, verranno rilasciati in forma graduale: alcuni utenti potrebbero ricevere l’aggiornamento con alcune settimane di ritardo rispetto ad altri. Non è, infine, chiaro se questa funzione sia strettamente legata alla distribuzione di Zepp OS 6 o se le cose siano scollegate tra loro.