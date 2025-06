Dopo le tante indiscrezioni che si sono rincorse nelle ultime settimane, e a poco più di un mese dal lancio della versione cinese, arriva anche sui mercati internazionali Amazfit Balance 2, il nuovo smartwatch di punta di Zepp Health. E lo fa con una compagnia di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi, ovvero Helio Strap, una smartband priva di schermo pensata per raccogliere dati senza disturbare.

Wayne Huang, CEO di Zepp Health, ha così commentato il lancio dei due nuovi dispositivi indossabili:

“Attraverso un’unica app, questi due dispositivi lavorano insieme senza interruzioni, sia durante l’allenamento che nel monitoraggio del recupero. Ognuno di essi integra e completa le conoscenze dell’altro, consentendo di ottenere dati più precisi e incrociati. Questo si traduce in informazioni più precise per l’utente, il tutto in un sistema semplice e integrato. Con l’assenza di abbonamenti, il tracciamento avanzato e la sincronizzazione senza sforzo, questo duo ridefinisce ciò che gli indossabili possono fare, sia che siate atleti competitivi o semplicemente impegnati a dare il meglio di voi stessi.“

Entrambi i dispositivi sono in vendita da oggi, sia sullo store ufficiale Amazfit che presso i partner selezionati in tutta Europa. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio le caratteristiche e i prezzi dei nuovi indossabili di Zepp Health.

Amazfit Balance 2

L’attesissimo top di gamma del produttore asiatico è finalmente arrivato anche in Italia dunque, senza sorprese rispetto alla versione presentata qualche settimana fa in patria. Amazfit Balance 2 è uno smartwatch penato per chi vuole vivere lo sport a 360 gradi, grazie al supporto a ben 170 modalità sportive, tra cui HYROX, la nuova disciplina che unisce fitness e corsa, golf e sport acquatici. Balance 2 abbandona quindi la via tracciata con Balance, eliminano il sensore BIA che evidentemente non ha riscosso il successo sperato.

Il nuovo display AMOLED, con una luminosità di picco di 2000 nits, è perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole e il vetro zaffiro garantisce la massima resistenza ai graffi che potrebbero rovinare l’esperienza d’uso. Ottima l’autonomia, che grazie alla nuova batteria può raggiungere i 21 giorni, risultando ideale sia per gli allenamenti prolungati che per il monitoraggio delle condizioni fisiche nei giorni di recupero.

A bordo di Amazfit Balance 2 troviamo ovviamente Zepp OS 5, la versione più recente del sistema operativo Zepp, con una interfaccia ancora più semplice da utilizzare. Il sensore principale e il collaudatissimo BioTracker 6.0 PPG, in grado di misurare in maniera precisa e accurata numerosi parametri vitali. Ecco quindi un rapido riepilogo delle specifiche del nuovo smartwatch Amazfit:

schermo AMOLED da 1,5 pollici (480 x 480 pixel) con vetro zaffiro 2,5D e luminosità massima di 2000 nits con cornice in lega di alluminio

BioTracker 6.0 PPG con analisi del battito cardiaco, saturazione, HRV, VO2Max, stress, fatica e molto altro

accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, sensore di temperatura e di luce ambientale

2 pulsanti fisici

32 GB di spazio di archiviazione per musica e mappe

resistenza alle immersioni fino a 10 ATM, 6 certificazioni militari

connettività Bluetooth 52 e WiFi a 2.4 GHz

batteria da 668 mAh

oltre 170 modalità sportive, tra cui HYROX, golf (con le mappe dei campi da golf) e 1 modalità per port acquatici

mappe cittadine, topografiche, sci e golf, completamente gratuite

tracciamento dei passi e della velocità grazie al sistema satellitare a doppia banda con supporto a sei sistemi, tra cui GPS e Galileo

mini app per ulteriori dati e integrazioni con le principali piattaforme di terze parti (Strava, komoot, Apple Health, Health Connect, Google Fit e altre)

Zepp OS 5, con notifiche migliorate, controllo vocale e alert durante gli allenamenti

Zepp Pay per i pagamenti contacless con Curve e alcune carte di credito Mastercard

dimensioni 47,4 x 47,4 x 12,3 mm e 42 grammi di peso senza cinturino (59 grammi con cinturino)

Amazfit Helio Strap

Completamente nuova invece è Amazfit Helio Strap, una smartband che ha debuttato ai recenti campionati mondiali di HYROX a Chicago. È un dispositivo pensato appositamente per tracciare allenamenti specifici, gare e fase di recupero, il tutto senza uno schermo che per molti rappresenta una distrazione dai propri obiettivi.

Per soddisfare le esigenze di chi non può indossare uno smartwatch durante lo sport (come nel tennis) e per chi vuole pianificare il recupero al termine degli allenamenti, nasce quindi la prima smartband Amazfit senza display, con un peso di appena 20 grammi e la capacità di rilevare in maniera molto precisa i dati dell’allenamento, del post-allenamento e della fase di recupero.

Helio Strap introduce BioCharge Energy Score (presente anche su Amazfit Balance 2), una nuova funzione che rappresenta una evoluzione di Prontezza, che mostrava la stanchezza fisica e mentale del giorno precedente, sostituendola con informazioni in tempo reale sul livello di energia attuale. In questo modo il nuovo indossabile diventa il complemento perfetto per Balance 2, andando a integrare i dati e a fornire ulteriori informazioni. Queste le caratteristiche principali:

fino a 10 giorni di autonomia e 25 giorni in modalità di risparmio energetico

monitoraggio continuo e accurato della frequenza cardiaca (anche a riposo), HRV (Heart Rate Variability), qualità del sonno, livello di stress e saturazione di ossigeno nel sangue

punteggio energetico BioCharge che monitora la condizione fisica in tempo reale, tenendo conto di allenamento, stress e pisolini diurni

27 diverse modalità di allenamento tra cui corsa, camminata, ciclismo, allenamento di forza, HIIT, yoga e HYROX

Prezzi e disponibilità

Entrambi i dispositivi sono già in vendita sullo store ufficiale Amazfit e presso i partner selezionati in tutta Europa. Amazfit Balance 2 è in vendita a 299 euro, con due cinturini (uno nero e uno rosso) sportivi inclusi nella confezione di vendita. Amazfit Helio Strap è in vendita a 99 euro, inizialmente nella colorazione nera sullo store ufficiale. Nel corso delle prossime settimane sarà disponibile anche in altre colorazioni.

