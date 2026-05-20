Esiste una categoria di persone che non vuole diventare un atleta professionista, che non ha voglia di monitorare la variabilità della frequenza cardiaca ogni mattina o di seguire un piano di allenamento da triatleta, che vuole semplicemente muoversi un po’ di più, sentirsi meno a pezzi dopo una giornata seduta e magari, ogni tanto, fare una corsa senza morire a metà strada, e per queste persone Zepp Health ha costruito Amazfit Bip Max, uno smartwatch che arriva sul mercato europeo a 99,90 euro con un’idea precisa in testa: aiutarvi a fare due o tre allenamenti da trenta minuti a settimana senza drammi, senza pressioni, senza il senso di colpa tipico di chi ha speso trecento euro in un orologio che poi rimane sul comodino,

Bip Max è un prodotto pensato per i principianti, per chi sta iniziando il proprio percorso verso uno stile di vita più attivo, ma questo non significa che sia uno smartwatch ridotto all’osso o privo di carattere, anzi, sotto la scocca in lega di alluminio, disponibile al lancio in colorazione Argento, con Blu scuro e Grigio carbonio in arrivo nei mesi successivi, si nasconde un pacchetto hardware e software sorprendentemente ricco per la sua fascia di prezzo,

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Il display è il primo colpo da maestro

Parliamoci chiaramente: il display è la cosa che noterete per prima, e difficilmente rimarrete delusi, perché Amazfit ha montato un pannello AMOLED da 2,07 pollici con una luminosità massima di 3000 nit, un numero che in termini pratici significa che potete guardare il vostro orologio in pieno sole di agosto, in spiaggia, con gli occhiali da sole, senza dover fare ombra con la mano come se steste cercando di leggere un messaggio su un vecchio smartphone, la leggibilità è eccellente, e per un dispositivo pensato per chi si allena all’aperto, camminatori, runner del weekend, ciclisti occasionali, questo è un vantaggio concreto e non un numero sulla scheda tecnica,

L’interfaccia gira su Zepp OS 5.0, il sistema operativo proprietario degli smartwatch Amazfit, che in questa versione appare più fluido e intuitivo rispetto alle iterazioni precedenti, e che include una funzione particolarmente utile per chi non ha occhi da falco: la regolazione della dimensione dei caratteri su sei livelli, così che possiate vedere i vostri dati di allenamento senza avvicinarvi al polso come se steste cercando di leggere le istruzioni di un medicinale,

Una delle funzioni più interessanti di Bip Max è Zepp Coach, il sistema di allenamento personalizzato che analizza il vostro livello di forma fisica attuale e costruisce un piano su misura per voi, senza chiedervi di fare cose per cui non siete ancora pronti, e questa è una differenza sostanziale rispetto a molti smartwatch concorrenti che vi bombardano di obiettivi ambiziosi fin dal primo giorno facendovi sentire inadeguati prima ancora di aver completato il primo allenamento.

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A fianco di Zepp Coach, la libreria di allenamenti Amazfit mette a disposizione piani professionali e consigli di esperti, mentre la compatibilità con piattaforme come Runna e TrainingPeaks permette a chi ha già un allenatore di sincronizzare i propri programmi direttamente sull’orologio, Bip Max supporta anche metriche più avanzate come i parametri relativi alla tecnica di corsa e il tempo di contatto con il suolo, dati che inizialmente possono sembrare oscuri ma che diventano utilissimi nel momento in cui iniziate a voler capire perché correte in un certo modo o perché le ginocchia fanno un certo rumore dopo dieci minuti di jogging,

La batteria che non vi chiede di ricordarvi di caricarla

Uno dei problemi ricorrenti con gli smartwatch è la batteria: la comprate, la indossate, dimenticate di caricarla la sera, e il giorno dopo, proprio durante l’allenamento, l’orologio vi saluta con il dieci percento di carica rimasto e smette di registrare il percorso GPS proprio quando stavate facendo il vostro record personale, con Bip Max questo problema è meno pressante, perché la batteria da 550 mAh garantisce fino a venti giorni di utilizzo normale e fino a dieci giorni con un utilizzo più intensivo che includa GPS e monitoraggio continuo,

In termini pratici, questo significa che potete indossare l’orologio all’inizio della settimana e ricordarvi di caricarlo il weekend successivo, senza ansie e senza quella fastidiosa notifica di batteria scarica che arriva sempre nel momento sbagliato, il GPS con polarizzazione circolare brevettato da Amazfit garantisce inoltre un tracciamento preciso anche durante le sessioni più lunghe all’aperto, che siate in mountain bike per tre ore o stiate esplorando un nuovo percorso a piedi in montagna,

Amazfit Bip Max non monitora solo il momento in cui vi allenate, ma anche tutto il resto, e in questo “tutto il resto” si nasconde forse la funzione più sottovalutata dell’intero dispositivo, ovvero BioCharge, il sistema che aggiorna minuto per minuto i livelli di energia fisica e mentale dell’utente, incrociando dati sul sonno, lo stress e l’affaticamento per dirvi con ragionevole precisione se quel pomeriggio siete pronti per una sessione in palestra o se fareste meglio a rimandare.

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Gli algoritmi avanzati di monitoraggio del sonno analizzano la qualità del riposo e lo stress notturno, incluso l’affaticamento del sistema nervoso autonomo, un parametro che i runner più esperti conoscono bene ma che per i principianti è una rivelazione: non basta dormire otto ore, bisogna dormire bene, e Bip Max vi aiuta a capire la differenza, tutti questi dati vengono poi raccolti in report sulla salute generabili con un solo clic, pensati per chi vuole avere un quadro chiaro della propria condizione senza dover studiare grafici incomprensibili,

Una delle sorprese più piacevoli di Bip Max è la presenza di 4 GB di memoria interna, una dotazione insolita per uno smartwatch da meno di cento euro, che apre la strada a funzionalità normalmente riservate a dispositivi molto più costosi, la musica offline e i podcast possono essere caricati direttamente sull’orologio per ascoltarli durante la corsa senza dover portare lo smartphone, le mappe offline con navigazione passo dopo passo e avvisi in caso di deviazione rendono il dispositivo un compagno affidabile durante le escursioni o le uscite in bicicletta in zone sconosciute,

C’è anche il monitoraggio dell’usura delle scarpe da corsa, una funzione che può sembrare un dettaglio ma che in realtà è molto concreta: le scarpe da running hanno una durata limitata e allenarsi con scarpe consumate è una delle cause più comuni di infortuni per i principianti, Bip Max vi avvisa quando è il momento di sostituirle, risparmiandovi qualche settimana di stop forzato per un dolore al ginocchio evitabile,

Prezzo e disponibilità

Amazfit Bip Max arriva sul mercato il 20 maggio 2026 con un posizionamento chiaro e onesto: è uno smartwatch per chi vuole iniziare a muoversi, non per chi vuole vincere una gara, e in questo ruolo lo svolge con una completezza di funzioni che lascia poca concorrenza nella stessa fascia di prezzo, display AMOLED enorme e luminosissimo, batteria che dura settimane, Zepp Coach che costruisce programmi personalizzati, BioCharge che vi dice quando riposare, musica offline, mappe, GPS preciso e 150 modalità sportive: per meno di cento euro è difficile chiedere di più,

Se siete tra quelli che hanno il vecchio fitness tracker sul cassetto e il desiderio di ricominciare a muoversi, Bip Max è lo strumento che vi mancava, non vi trasformerà in atleti dall’oggi al domani, ma vi darà tutti gli strumenti per provarci senza sentirvi persi, e a questo prezzo, vale davvero la pena tentare.