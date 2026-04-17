Amazfit ha costruito negli ultimi anni un ecosistema di smartwatch estremamente articolato, con serie dedicate a livelli diversi di preparazione atletica e approcci differenti all’attività fisica. La filosofia “Beyond the Edge” dell’azienda si traduce in prodotti specializzati che vanno ben oltre la semplice competizione sulle specifiche tecniche: ogni famiglia ha una propria identità ben definita, rivolta a un pubblico specifico con esigenze precise.

Ma quale serie scegliere? La risposta dipende dal vostro rapporto con lo sport, dalle vostre ambizioni e dal tipo di attività che praticate o intendete praticare. In occasione del lancio del nuovissimo Amazfit Cheetah 2 Pro, il produttore asiatico ha voluto ricordare una volta di più quali siano le caratteristiche di ciascuna linea di prodotto. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche distintive di ogni famiglia, con i modelli di punta attualmente disponibili.

Active Series: per chi vuole iniziare a muoversi regolarmente

La serie Active è pensata per chi desidera cambiare le proprie abitudini e iniziare a muoversi con regolarità, correndo, allenandosi in palestra o semplicemente aumentando l’attività quotidiana per migliorare salute e benessere. Non si tratta di prodotti entry-level nel senso tecnico del termine, ma di smartwatch completi ottimizzati per accompagnare il passaggio da uno stile di vita sedentario a uno più attivo.

Amazfit Active 3 Premium rappresenta l’evoluzione più recente della serie, con un focus specifico sulla corsa. Dotato di cassa in acciaio inossidabile da 45mm, display AMOLED da 1,32 pollici con vetro zaffiro e luminosità di picco di 3.000 nit, introduce funzionalità avanzate come la stima della soglia del lattato, il calcolo del VO₂ max e zone di intensità personalizzate. La batteria da 365 mAh garantisce fino a 12 giorni di autonomia, mentre i 4GB di memoria interna permettono di caricare mappe offline e podcast. Il supporto NFC con Zepp Pay consente pagamenti contactless direttamente dal polso. Perfetto per runner principianti che cercano una guida strutturata senza sentirsi sopraffatti dalla tecnologia.

Amazfit Active Max, dall’altro lato, punta su display generoso (1,5 pollici AMOLED a 3.000 nit), batteria monstre da 658 mAh (fino a 25 giorni di autonomia) e semplicità d’uso (qui la nostra recensione). Con i suoi 48,5mm di diametro ma solo 39,5 grammi di peso, è ideale per chi non ha un focus sportivo specifico ma vuole monitorare salute e attività quotidiana con uno strumento completo e dall’autonomia eccezionale.

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Balance Series: l’equilibrio perfetto per sport ibridi

Destinata agli appassionati di sport ibridi come HYROX, la serie Balance si rivolge anche a chi pratica principalmente sport di resistenza integrando regolarmente allenamento della forza e funzionale. È la scelta per atleti che vogliono un dispositivo versatile capace di eccellere in discipline diverse.

Amazfit Balance 2 (qui la nostra recensione) porta questa filosofia al livello successivo con display AMOLED da 1,5 pollici, batteria da 658 mAh (fino a 21 giorni di autonomia), doppio altoparlante per chiamate più chiare, resistenza all’acqua fino a 10 ATM e supporto a oltre 170 modalità sportive. Il vetro zaffiro, la cassa in lega di alluminio e il sensore BioTracker PPG 6.0 garantiscono precisione e durabilità. Particolarmente interessante il supporto nativo al golf con mappatura dei campi e tracking dei colpi, oltre alle mappe offline gratuite.

Per chi cerca le stesse funzionalità a un prezzo più accessibile, Amazfit Balance 2 XT (qui la nostra recensione) offre un compromesso intelligente: stesso display e batteria, ma vetro temperato invece di zaffiro, resistenza a 5 ATM invece di 10, singolo altoparlante e 4GB di memoria invece di 32GB. Il risparmio di 100 euro rende questa versione ideale per chi non pratica immersioni subacquee e non necessita di storage esteso.

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T-Rex Series: outdoor estremo e allenamenti ibridi

La famiglia T-Rex è progettata per gli appassionati di sport all’aria aperta, dalle gare ultramaratona tipo UTMB all’alpinismo, ma anche per atleti HYROX che cercano la massima robustezza. Sono dispositivi certificati per resistere a condizioni estreme.

Amazfit T-Rex 3 Pro, con cassa da 44mm, display AMOLED da 1,5 pollici a 2.000 nit, batteria da 700 mAh (fino a 27 giorni), certificazione militare MIL-STD-810G e resistenza da 30°C a 70°C, è il compagno ideale per avventure in ambienti ostili. Supporta GPS dual-band, mappe offline con nomi delle strade e piste da sci, navigazione turn-by-turn e oltre 170 modalità sportive inclusa HYROX. Qui trovate la nostra recensione

Il fratello maggiore T-Rex Ultra 2 spinge ancora più in là con specifiche da smartwatch premium in corpo rugged, pensato per chi non scende a compromessi né sulle prestazioni né sulla resistenza.

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Cheetah Series: per corridori ambiziosi ed esperti

Gli orologi della serie Cheetah sono dedicati a runner esperti che vantano ottime prestazioni agonistiche su diverse distanze. Non sono prodotti per principianti, ma strumenti di allenamento seri per atleti con obiettivi di performance specifici.

Amazfit Cheetah 2 Pro offre metriche avanzate per la corsa, analisi biomeccanica, piani di allenamento scientificamente validati e integrazione con piattaforme di training professionali. È lo smartwatch per chi corre seriamente e vuole dati precisi per migliorare tempi e resistenza.

Bip Series: salute e benessere per chi è occasionalmente attivo

Per chi è attivo solo occasionalmente e non fa dell’esercizio fisico regolare una priorità, la serie Bip offre smartwatch essenziali focalizzati sul monitoraggio della salute e sul benessere generale piuttosto che sulla performance sportiva.

Amazfit Bip 6 (qui la nostra recensione) rappresenta il miglior rapporto qualità-prezzo della lineup. Display AMOLED da 1,97 pollici a 2.000 nit, batteria da 340 mAh (fino a 14 giorni), forma rettangolare distintiva, sensore BioTracker 6.0 e oltre 140 modalità sportive. A circa 80 euro di listino (spesso in offerta sotto i 70), include anche supporto HYROX, mappe offline gratuite e il sistema RipristinaIQ per monitorare il recupero. L’unico vero compromesso è l’assenza di NFC per i pagamenti.

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Accessori: Helio Ring e Helio Strap completano l’ecosistema

Amazfit ha sviluppato due accessori compatibili che amplificano le capacità degli smartwatch, pensati per utenti che vogliono dati ancora più precisi o un monitoraggio discreto.

Amazfit Helio Ring (qui la nostra recensione) è un anello smart in lega di titanio da 4 grammi, resistente fino a 100 metri di profondità, con sensore BioTracker PPG, sensore di temperatura, sensore EDA per lo stress e batteria da 18-20 mAh (4 giorni di autonomia). Monitora sonno in fasi, HRV, frequenza cardiaca a riposo, qualità della respirazione, temperatura cutanea e livelli di stress. Funziona standalone ma dà il meglio abbinato a uno smartwatch Amazfit, combinando i dati per analisi ancora più accurate. Ideale per chi non vuole indossare lo smartwatch di notte ma desidera il monitoraggio continuo del sonno.

Amazfit Helio Strap (qui la nostra recensione) è un fitness tracker senza display, essenziale e discreto, con batteria da 232 mAh (circa 10 giorni), sensore BioTracker 6.0 e la funzione esclusiva BioCharge Energy Score. A differenza del tradizionale punteggio Readiness che mostra l’affaticamento del giorno precedente, BioCharge fornisce informazioni in tempo reale sul livello di energia attuale, tracciando il consumo durante le attività quotidiane. Perfetto per atleti HYROX della Elite 15 o per chi cerca il massimo della leggerezza e discrezione senza rinunciare a dati precisi.

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Come scegliere: la matrice delle esigenze

Scegliete Active Series se: volete iniziare a correre regolarmente, cercate uno smartwatch completo ma non intimidatorio, apprezzate autonomia eccellente (Active Max) o funzioni running avanzate a prezzo accessibile (Active 3 Premium).

Scegliete Balance Series se: praticate HYROX o sport ibridi, alternate resistenza e forza, voleteil golf tracking, necessitate di doppio speaker per chiamate, cercate il flagship Amazfit con tutte le funzioni.

Scegliete T-Rex Series se: fate trail running estremo, alpinismo, gare ultra, vi allenate in condizioni climatiche difficili, siete un atleta HYROX che privilegia robustezza assoluta.

Scegliete Cheetah Series se: siete runner esperti con obiettivi agonistici, volete metriche biomeccaniche avanzate, avete esperienza nell’interpretare dati complessi di performance.

Scegliete Bip Series se: l’esercizio fisico non è una priorità quotidiana, volete il monitoraggio salute affidabile, preferite un display rettangolare, cercate il miglior prezzo assoluto, non vi servono NFC e funzioni premium.

Aggiungete Helio Ring se: non volete indossare lo smartwatch di notte, cercate un doppio sensore per dati più precisi, volete un monitoraggio discreto H24, avete appuntamenti eleganti dove lo smartwatch stonerebbe.

Aggiungete Helio Strap se: siete atleti seri, che vogliono misurare la propria energia in tempo reale con BioCharge, cercate il massimo della leggerezza e discrezione, non vi servono funzioni smart (niente display, notifiche, chiamate).

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