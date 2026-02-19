Dopo mesi di indiscrezioni, alcune delle quali parlavano addirittura di un possibile pannello MicroLED, Zepp Health ha finalmente tolto il velo su Amazfit T-Rex Ultra 2, nuovo smartwatch rugged pensato per chi vive davvero all’aria aperta.

Il posizionamento è chiaro fin da subito, non è un orologio da tutti i giorni, né un modello che cerca di sparire al polso, è uno strumento da spedizione, progettato per ambienti difficili, lunghe escursioni, immersioni e sport invernali. Un prodotto che mette al centro robustezza, autonomia e funzioni offline, accettando compromessi in termini di peso e dimensioni.

Struttura massiccia e display AMOLED da 3.000 nit

Partiamo dallo schermo, uno degli elementi più chiacchierati nelle settimane precedenti al lancio. Amazfit T-Rex Ultra 2 integra un pannello AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480 x 480 pixel e una luminosità massima dichiarata di 3.000 nit.

Numeri che, al netto dell’assenza del MicroLED, puntano chiaramente alla massima visibilità sotto il sole diretto o sulla neve, contesti in cui questo smartwatch dovrebbe trovarsi spesso e volentieri.

La cassa è imponente, 51 mm realizzati in titanio di grado 5 e polimero rinforzato con fibra di vetro, con vetro zaffiro a protezione del display; il peso sfiora i 90 grammi, dettaglio che potrebbe non piacere a chi cerca leggerezza, ma coerente con la filosofia del prodotto.

La cornice spessa attorno allo schermo ne accentua ulteriormente l’aspetto rugged, qui l’estetica passa in secondo piano rispetto alla resistenza.

Batteria da 870 mAh e fino a 30 giorni di autonomia

Uno dei punti di forza di Amazfit T-Rex Ultra 2 è l’autonomia, all’interno troviamo una batteria da 870 mAh che promette fino a 30 giorni di utilizzo standard, e sessioni GPS di più giorni senza ricarica.

Per chi affronta spedizioni o trekking prolungati, questo aspetto conta molto di più di uno smartwatch sottile, l’idea è poter usare GPS, sensori e tracciamento continuo senza l’ansia della percentuale residua.

La ricarica avviene tramite base magnetica con porta USB-C, nella confezione è incluso il disco di ricarica, ma non un cavo aggiuntivo, in linea con la recente politica di Zepp Health di ridurre gli accessori extra.

Mappe offline e 30 GB di memoria interna

Altro elemento chiave è la navigazione offline, Amazfit T-Rex Ultra 2 offre mappe regionali a colori scaricabili tramite app Zepp Health, circa 30 GB di memoria interna, mappe globali di base precaricate, download separato di mappe topografiche e stazioni sciistiche.

È possibile seguire e modificare percorsi direttamente al polso, con reindirizzamento automatico in caso di deviazione dal tracciato. Il GPS dual band con supporto a sei sistemi satellitari migliora la precisione in contesti difficili (vegetazione fitta, vallate profonde, scogliere) dove i modelli a banda singola tendono a soffrire.

Per gli sport invernali, sono integrate mappe delle stazioni sciistiche con dettagli su piste e impianti di risalita, affiancate da altimetro barometrico e dati di pressione atmosferica.

Resistenza a 10 ATM e funzioni da sopravvivenza

La resistenza all’acqua arriva fino a 10 ATM, consentendo immersioni ricreative fino a 45 metri, è possibile monitorare i dati di immersione direttamente dallo smartwatch, senza necessità di un computer subacqueo dedicato per utilizzo occasionale.

Tra le funzioni ambientali troviamo altimetro barometrico, avvisi di tempesta, promemoria di altitudine allegati alla misurazione SpO2 e sensore di luce ambientale.

Interessante anche la torcia integrata a doppio tono, luce bianca per visibilità generale, luce verde per preservare la visibilità notturna, modalità ad alta potenza e modalità SOS lampeggiante. Dettagli che sottolineano come questo smartwatch sia pensato per situazioni reali e non solo per l’allenamento urbano.

Salute, sport e funzioni smart

Sotto la scocca robusta di Amazfit T-Rex Ultra 2 troviamo un pacchetto completo di monitoraggio:

frequenza cardiaca

ossigeno nel sangue

temperatura cutanea

stress

sonno e HRV

VO2 Max e carico di allenamento

Non manca la misurazione one tap, che consente di controllare più parametri vitali in meno di un minuto, utile durante viaggi o cambi di altitudine.

Le modalità sportive sono 187, con sincronizzazione verso Strava e TrainingPeaks; sono presenti anche pagamenti NFC tramite Zepp Pay, chiamate Bluetooth con microfono e speaker integrati, promemoria vocali durante le attività.

Prezzo e disponibilità di Amazfit T-Rex Ultra 2

Amazfit T-Rex Ultra 2 debutta a 549,99 dollari, posizionandosi nella fascia alta della gamma T-Rex; al momento, la disponibilità è limitata agli Stati Uniti e non ci sono ancora informazioni ufficiali su un eventuale lancio in Europa o in Italia.

In definitiva, Amazfit T-Rex Ultra 2 appare come una sorta di evoluzione muscolare dei modelli precedenti, con cassa più grande, batteria più capiente, più memoria per le mappe e materiali più resistenti grazie al titanio.

Per gli utenti che cercano qualcosa di leggero e discreto, probabilmente non è il prodotto giusto, per chi invece necessita di 30 giorni di batteria, mappe offline e resistenza estrema, potrebbe essere uno dei wearable più interessanti del 2026.

Non è una rivoluzione totale, ma un affinamento mirato per chi cerca uno smartwatch outdoor senza compromessi su autonomia e robustezza; resta ora da capire, se e quando, Zepp Health deciderà di portarlo anche nel nostro mercato.