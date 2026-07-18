Anthropic ha annunciato importanti cambiamenti nella disponibilità di Claude Fable 5, il suo modello di intelligenza artificiale più avanzato della classe Mythos. A partire dal 20 luglio 2026, l’accesso al potente modello verrà standardizzato con nuove modalità di utilizzo per i diversi piani di abbonamento.

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Cosa cambia dal 20 luglio

Secondo l’annuncio ufficiale pubblicato su X, Claude Fable 5 sarà incluso in tutti i piani Max e Team Premium con un limite di utilizzo pari al 50% delle capacità standard. Una mossa che mette fine alle estensioni temporanee delle ultime settimane e definisce una struttura più stabile per l’accesso al modello.

Per gli utenti dei piani Pro e Team Standard, invece, l’accesso a Fable 5 continuerà ad essere disponibile tramite crediti di utilizzo. Come gesto di compensazione, Anthropic ha annunciato che questi utenti riceveranno un credito una tantum di 100 dollari.

Beginning July 20, Claude Fable 5 will be included in all Max and Team Premium plans, at 50% of limits. Pro and Team Standard users will continue to have access to Fable via usage credits, and will receive a one-time $100 credit. Demand for Fable has been challenging to… — Claude (@claudeai) July 18, 2026

Un percorso travagliato

La strada verso questa standardizzazione non è stata semplice. Fable 5, lanciato il 9 giugno 2026, ha vissuto settimane turbolente: sospeso dopo soli tre giorni a causa di controlli all’esportazione imposti dal governo statunitense, è stato ripristinato il 1° luglio con nuove misure di sicurezza rafforzate.

Da allora, Anthropic ha esteso più volte l’accesso gratuito incluso negli abbonamenti: prima fino al 7 luglio, poi al 12, e infine al 19 luglio, mentre lavorava per garantire capacità computazionale sufficiente a soddisfare una domanda difficile da prevedere.

“La domanda per Fable è stata difficile da prevedere”, ha ammesso Anthropic nel comunicato, spiegando perché il modello è stato distribuito ai piani di abbonamento in fasi successive. L’azienda ha esteso l’accesso diverse volte man mano che riusciva a garantire capacità aggiuntiva.

Anthropic ha concluso l’annuncio ringraziando gli utenti per la pazienza dimostrata nelle ultime settimane e confermando che continuerà a investire in nuova capacità computazionale, promettendo aggiornamenti costanti sui progressi.

Il modello Fable 5, considerato il più capace mai rilasciato pubblicamente da Anthropic, eccelle in compiti di programmazione complessa, analisi approfondite e progetti a lungo termine che richiedono ragionamento avanzato. Le sue capacità lo rendono particolarmente adatto per lavori autonomi prolungati, migrazioni di codice su larga scala e attività di knowledge work sofisticate.