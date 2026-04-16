Zepp Health ha appena lanciato un nuovo sportwatch professionale a marchio Amazfit dedicato ai corridori esperti e più esigenti: chiamato Amazfit Cheetah 2 Pro, si pone come erede del dispositivo lanciato dall’azienda nel giugno del 2023.

Il dispositivo è dotato di un sistema a GPS a doppia antenna, maggiore potenza di calcolo, un sistema di monitoraggio di precisione per il ritmo e lo sforzo, incluse le valutazioni della soglia del lattato (metrica fondamentale per i corridori) e altre potenzialità sempre con focus sul mondo della corsa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Andiamo a scoprire Amazfit Cheetah 2 Pro

Amazfit Cheetah 2 Pro era già stato avvistato al polso del mezzofondista tedesco Amanal Petros (che ha stabilito un record nazionale per la mezza maratona) e del mezzofondista e maratoneta italiano Yeman Crippa (che ha vinto la maratona con un nuovo record personale) durante le recenti competizioni a Berlino e Parigi, svelando ancor prima del lancio le sue vocazioni.

D’altronde era stata la stessa Amazfit ad anticipare il lancio del nuovo sportwatch progettato per i corridori più esigenti che è stato appena ufficializzato e ci viene così presentato da Jesús Carrero, Direttore Generale EMEA di Amazfit:

“L’Amazfit Cheetah 2 Pro è stato progettato per affiancare i corridori esperti e più esigenti in ogni fase: dalla pianificazione stagionale, passando per l’esecuzione degli allenamenti e gli aggiornamenti, fino al recupero e al raggiungimento delle massime prestazioni in gare specifiche. I dati precisi forniti dal Cheetah 2 Pro costituiranno un prezioso supporto e un complemento all’esperienza sia dell’atleta che dell’allenatore”.

Design, display e autonomia

Amazfit Cheetah 2 Pro pesa poco meno di 46 grammi (senza cinturino), è spesso 13,2 mm e ha una cassa circolare con diametro da 48 mm realizzata in titanio (grado 5), materiale scelto per via della sua resistenza maggiore rispetto a plastica o alluminio.

Frontalmente, protetto da vetro zaffiro (quindi antigraffio), abbiamo un display AMOLED da 1,32 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e luminosità di picco a 3.000 nit, ottima notizia perché garantisce una leggibilità chiara anche sotto la luce diretta del sole.

Lo sportwatch integra poi una batteria da 540 mAh, più capiente del 20% rispetto a quella presente sul modello precedente, in grado di offrire fino a 20 giorni di autonomia con attività “moderata”. Si scende a circa 7 giorni di autonomia con 5-6 allenamenti a settimana, mentre l’autonomia “crolla” a 29 ore con GPS attivo.

GPS, funzioni per la corsa e per l’allenamento

A proposito di GPS, Amazfit Cheetah 2 Pro è dotato di un sistema di geolocalizzazione a doppia frequenza che supporta GPS e Galileo in contemporanea. Abbiamo poi un’antenna a polarizzazione circolare (con tecnologia PDR) che rende più accurato il tracciamento della posizione e dei movimenti.

Ciò è utile ai corridori perché garantisce misurazioni più precise per quanto concerne distanza e andatura, permettendo di ottimizzare la gestione di allenamenti e strategie di gara. Sempre per i corridori, abbiamo la visualizzazione in tempo reale dei tempi di arrivo previsti. Sono poi disponibili le mappe offline.

In ottica allenamento, lo sportwatch offre decine di parametri e analisi avanzate, consentendo agli utenti di personalizzare la visualizzazione dei dati per selezionare solo le metriche desiderate durante le varie tipologie di corsa.

Amazfit Cheetah 2 Pro offre il monitoraggio della soglia del lattato e, in combinazione con la stima del VO2 Max, l’orologio può indicare le zone di allenamento ottimali per guidare gli utenti verso il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento di resistenza e forma fisica. Per quanto concerne le attività sportive abbiamo il supporto a 170 discipline: allenamenti di resistenza, funzionali e forza.

Zepp Coach, l’allenatore basato sull’intelligenza artificiale, crea e aggiorna i piani di allenamento personalizzati in base al livello di forma fisica e alle distanze da raggiungere. Abbiamo poi l’integrazione con piattaforme esterne quali TrainingPeaks, Strava, intervals.icu, Komoot, Relive e Google Fit.

Monitoraggio della salute completo

Come ogni sportwatch targato Amazfit, anche il nuovo Cheetah 2 Pro analizza i dati post-allenamento (carico, tempo necessario per il recupero completo, confronto con le prestazioni precedenti, tempo di falcata, ampiezza del movimento) e fornisce metriche dettagliate sul recupero.

Dal punto di vista della salute, lo smartwatch integra il sistema BioTracker 6.0 PPG che abilita il monitoraggio di frequenza cardiaca (h24), SpO2, stress, misurazione con un tocco, sonno (con le fasi e i pisolini), respirazione, HRV (durante il sonno).

C’è inoltre l’integrazione di BioCharge, metrica che mostra il livello di energia dell’utente in tempo reale, aiutando i corridori ad adattare l’intensità dell’allenamento alla forma fisica di quello specifico momento.

Amazfit Cheetah 2 Pro è compatibile con altri accessori a marchio Amazfit, come Helio Strap ed Helio Ring, e con accessori di terze parti (come Stryd). Dal punto di vista del sistema operativo, abbiamo il più recente Zepp OS con supporto ad oltre 400 mini app: tra queste c’è Jet Lag Manager, un aiuto all’adattamento quando ci si sposta in una regione con un fuso orario diverso.

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Specifiche tecniche di Amazfit Cheetah 2 Pro

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di Amazfit Cheetah 2 Pro.

Dimensioni: 48 x 48 x 13,2 mm

x x Peso: 45,6 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiali: titanio di grado 5 (telaio e cassa), lega di alluminio (pulsanti), plastica (ghiera), vetro zaffiro (a protezione del display)

(telaio e cassa), (pulsanti), (ghiera), (a protezione del display) Cinturino: in silicone da 20 mm

Resistenza all’acqua: 5 ATM

Display: AMOLED da 1,32″ (466 x 466 pixel), 3.000 nit (picco)

da (466 x 466 pixel), (picco) Torcia integrata: LED a due colori (rosso e bianco)

(rosso e bianco) Memoria: 32 GB

Audio: speaker , microfono

, Sensori: BioTracker 6.0 PPG (5 PD + 2 LED), accelerometro, giroscopio, luce ambientale, geomagnetico, altimetro barometrico, temperatura

(5 PD + 2 LED), accelerometro, giroscopio, luce ambientale, geomagnetico, altimetro barometrico, temperatura Monitoraggio sport: Oltre 170 modalità Riconoscimento intelligente Modelli di formazione Allenamento a intervalli Zepp Coach

Monitoraggio salute: Frequenza cardiaca SpO2 Stress Misurazione con un tocco Sonno (con le fasi e i pisolini) Respirazione HRV durante il sonno BioCharge

Connettività: Wi-Fi 2.4 GHz , Bluetooth 5.3 (con BLE), GPS dual-band

, (con BLE), Batteria: 540 mAh con ricarica magnetica (basetta proprietaria con USB-C) Autonomia tipica da 20 giorni Autonomia con uso intenso da 10 giorni Autonomia con AoD da 8 giorni

con ricarica magnetica (basetta proprietaria con USB-C) Sistema operativo: Zepp OS 5.0 Oltre 400 mini app Compatibile con Android 7.0+ e iOS 14.0+

Confezione di vendita: 1x Amazfit Cheetah 2 Pro 1x Cinturino standard 1x Basetta di ricarica (senza cavo USB-C) 1x Manuale di istruzioni



Immagini di Amazfit Cheetah 2 Pro

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Render con varie schermate dell’interfaccia utente

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Disponibilità e prezzo di Amazfit Cheetah 2 Pro

Il nuovo Amazfit Cheetah 2 Pro è già disponibile all’acquisto in Italia, sia sul sito ufficiale di Amazfit che presso altri rivenditori (come Amazon), al prezzo consigliato di 449,90 euro.

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Lo sportwatch arriva nella sola variante con cassa da 48 mm nella finitura Titanium e cinturino nero in silicone. Prossimamente arriverà un secondo cinturino (in nylon verde e nero) che verrà venduto separatamente.