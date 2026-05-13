A nemmeno un mese dal lancio di Amazfit Cheetah 2 Pro, Zepp Health ha appena lanciato in Europa un nuovo sportwatch a marchio Amazfit della serie Cheetah, chiamato Amazfit Cheetah 2 Ultra e dedicato stavolta agli appassionati di trail running.

Il dispositivo è dotato di un sistema a GPS a doppia antenna, vanta un maggiore quantitativo di memoria e un’autonomia superiore rispetto al modello Pro, integra un chip NFC per i pagamenti direttamente dal polso e un set di potenzialità per gli allenamenti, con focus ovvio sul mondo della corsa e del trail running. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Amazfit Cheetah 2 Ultra è ufficiale

Come anticipato in apertura, è ufficiale a partire da oggi il nuovo Amazfit Cheetah 2 Ultra, uno sportwatch che, rispetto ai diretti competitor, si distingue per prestazioni superiori: l’azienda promette fino a 30 giorni di autonomia in condizioni di utilizzo standard e fino a 60 ore in modalità GPS (ad alta precisione) grazie alla batteria integrata da 780 mAh.

“Il nostro ultimo orologio Amazfit Cheetah 2 Ultra è pensato per gli appassionati di sport di montagna che non accettano compromessi e desiderano allenarsi in modo più efficace, gareggiare con maggiore sicurezza e superare i propri limiti attuali. Il Cheetah 2 Ultra, insieme al suo ecosistema integrato, offre più funzionalità, prestazioni e precisione superiori, oltre a un migliore adattamento alle reali esigenze dei corridori di montagna rispetto a molti altri dispositivi disponibili sul mercato.” Jesús Carrero – Direttore Generale, Amazfit EMEA

Qualità costruttiva e display ampio e luminoso

Il dispositivo si configura come il compagno affidabile e ideale per i corridori di montagna che superano distanze maggiori ai 160 chilometri e lo fa anche per quanto concerne il design e la qualità costruttiva (abbiamo sei certificazioni di livello militare).

Il Cheetah 2 Ultra integra un display AMOLED da 1,5 pollici ben definito e con luminosità di picco a 3.000 nit, aspetto che lo rende leggibile anche sotto la luce diretta del sole. La struttura del dispositivo è realizzata in titanio di grado 5, mentre il display è protetto da vetro zaffiro.

Per la sicurezza dei corridori in montagna, Zepp ha integrato una torcia a due colori (emette luce bianca e rossa), oltre a una modalità SOS, che può tornare utile durante le corse notturne e nelle situazioni di emergenza.

Perfetto per gli allenamenti con focus per i trail runner

Il Cheetah 2 Ultra è dotato della sensoristica più avanzata disponibile e offre analisi approfondite durante l’allenamento e il recupero, con un occhio di riguardo nei controlli dei trail runner che potranno monitorare 80 degli 84 parametri in tempo reale: tra questi rientrano distanza e andatura adeguate alla pendenza, velocità e angolazione delle salite, altitudine attuale e temperatura corporea.

Lo smartwatch, in tempo reale, si preoccupa anche di proporre un conto alla rovescia per alba e tramonto, visualizzando la pressione atmosferica. Abbiamo poi indicatori avanzati come il carico di allenamento, i livelli di affaticamento (a breve e lungo termine), la soglia del lattato, lo stato del sistema nervoso (tramite analisi della HRV), la funzione BioCharge.

Tutti questi indicatori forniscono al trail runner informazioni sempre aggiornate sulle condizioni del proprio corpo, contribuendo a creare una visione approfondita del recupero e guidando la gestione efficace delle varie sessioni di allenamento. Abbiamo poi il monitoraggio di oltre 180 modalità sportive.

La versione europea supporta i pagamenti tramite NFC

Amazfit Cheetah 2 Ultra raddoppia il quantitativo di memoria disponibile sul modello Pro: il nuovo arrivato offre 64 GB di spazio di archiviazione per mappe, contenuti audio e centinaia di applicazioni scaricabili dall’app Zepp (incluse le app sportive come TrainingPeaks, Runna e intervals.icu). C’è poi la possibilità di sincronizzare le attività con Strava.

Lo smartwatch, compatibile sia con gli smartphone Android che con gli iPhone, supporta il Wi-Fi a 2.4 GHz, il Bluetooth 5.2, un sistema di posizionamento preciso (GPS a doppia banda e doppia antenna per funzionare alla perfezione anche nelle foreste più fitte e nei burroni). Nella versione destinata al mercato europeo (quindi anche in Italia) è presente anche un chip NFC per i pagamenti direttamente dal polso.

Specifiche tecniche di Amazfit Cheetah 2 Ultra

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di Amazfit Cheetah 2 Ultra.

Dimensioni: 47,4 x 47,4 x 15,6 mm (inclusi i sensori)

x x (inclusi i sensori) Peso: 52 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiali: titanio di grado 5 (lunetta, cornice e fondello), vetro zaffiro (a protezione del display), plastica

(lunetta, cornice e fondello), (a protezione del display), Cinturino: in silicone o in nylon da 22 mm

Resistenza all’acqua: 5 ATM

Pulsanti: 4

Display: AMOLED da 1,5″ (480 x 480 pixel), 3.000 nit (picco)

da (480 x 480 pixel), (picco) Torcia integrata: LED a due colori (rosso e bianco)

(rosso e bianco) Memoria: 64 GB

Audio: speaker , microfono , motorino lineare della vibrazione

, , motorino lineare della vibrazione Sensori: BioTracker 6.0 PPG (5 PD + 2 LED), accelerometro, giroscopio, luce ambientale, geomagnetico, altimetro barometrico, temperatura

(5 PD + 2 LED), accelerometro, giroscopio, luce ambientale, geomagnetico, altimetro barometrico, temperatura Monitoraggio sport: Oltre 180 modalità Riconoscimento intelligente Modelli di formazione Allenamento a intervalli Zepp Coach (supporto avanzato per la corsa)

Monitoraggio salute: Frequenza cardiaca SpO2 Stress Misurazione con un tocco Sonno (con le fasi e i pisolini) Respirazione HRV durante il sonno BioCharge

Connettività: Wi-Fi 2.4 GHz , Bluetooth 5.2 (con BLE), NFC , GPS dual-band

, (con BLE), , Batteria: 780 mAh con ricarica magnetica (basetta proprietaria con USB-C) Autonomia tipica da 30 giorni Autonomia con GPS in modalità precisione fino a 60 ore

con ricarica magnetica (basetta proprietaria con USB-C) Sistema operativo: Zepp OS 5.0 Oltre 400 mini app Compatibile con Android 7.0+ e iOS 15.0+

Confezione di vendita: 1x Amazfit Cheetah 2 Ultra 1x Cinturino standard in silicone 1x Cinturino standard in nylon 1x Basetta di ricarica (senza cavo USB-C) 1x Manuale di istruzioni



Immagini di Amazfit Cheetah 2 Ultra

Disponibilità e prezzo di Amazfit Cheetah 2 Ultra

Il nuovo Amazfit Cheetah 2 Ultra è già disponibile all’acquisto in Italia, sia sul sito ufficiale di Amazfit che presso altri rivenditori (come Amazon), al prezzo consigliato di 599,90 euro.

Acquista Amazfit Cheetah 2 Ultra su Amazon

Lo sportwatch, alla stregua del modello Pro, arriva nella sola variante con cassa da circa 48 mm nella finitura Titanium e cinturino nero in silicone. In confezione viene fornito un secondo cinturino (in nylon nero a righe verdi e bianche).

Spunta TuttoTech.net come fonte preferita su Google