Amazfit ha appena presentato su scala globale lo smartwatch Amazfit Active Max. Il nuovo arrivato della popolarissima gamma Active è pensato per coloro che desiderano iniziare a fare esercizio fisico, migliorare la propria forma fisica e il proprio benessere.

Sostanzialmente si tratta di una versione ingrandita e potenziata di Active 2, smartwatch che è stato presentato nelle battute iniziali di questo 2025, grazie a un display più capiente, una batteria esagerata e tante piccole finezze che fanno bene all’esperienza d’uso nel quotidiano. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il prezzo di vendita per il mercato italiano.

Amazfit Active Max è ufficiale

Come anticipato in apertura, Amazfit Active Max è il nuovo smartwatch che Amazfit ha pensato appositamente per le persone che in passato erano meno attive o facevano esercizio solo occasionalmente ma che intendono cambiare in meglio, e in ottica regolarità, le proprie abitudini.

Questo smartwatch può monitorare oltre 160 sport e attività, incluso tutto il necessario per la preparazione alle gare HYROX, offre piani di allenamento personalzizati basati sull’intelligenza artificiale e analisi avanzate che evidenziano i progressi raggiunti durante l’utilizzo (nel breve e nel lungo periodo).

Amazfit Active Max uff - funzioni sportive

Amazfit Active Max presenta una coassa tonda e, frontalmente, ricorda il fratello minore Active 2 (nella versione Round) ma cresce dimensionalmente per ospitare un display AMOLED da 1,5 pollici, ben definito (480 x 480 pixel) e super luminoso (3.000 nit di picco), e una batteria monstre da 576 mAh (capiente più del doppio rispetto a quella che troviamo su Active 2).

Nonostante tutto, il peso resta inferiore ai 40 grammi e quindi gli consente di non creare troppo fastidio nell’uso quotidiano. Amazfit ha poi fatto in modo di automatizzare molte funzioni in modo da ridurre le “distrazioni” e semplificare le vie d’accesso per gli allenamenti, con i progressi che possono essere condivisi su piattaforme esterne.

In tal senso abbiamo riepiloghi dettagliati degli allenamenti (inclusi i dati post-allenamento e di recupero) sia sullo smartwatch che nell’app Zepp: questa mostra i risultati, i carichi di allenamento, i progressi di recupero (inclusa la qualità del sonno e la variabilità della frequenza cardiaca) e l’indicatore BioCharge (riflette l’attuale livello di energia dell’utente). Amazfit Active Max è in grado di monitorare decine di parametri, tutti sfruttati per realizzare le metriche che aiutino gli utenti a comprendere il funzionamento del corpo.

Amazfit Active Max uff - Lifestyle mappe

Grazie alla presenza dell’NFC, lo smartwatch supporta i pagamenti. C’è poi l’integrazione del servizio di mappe offline che offre mappe topogrfiche, mappe di stazioni sciistiche e mappe contorno, inclusa la possibilità di sfruttarle tutte per la navigazione. Amazfit Active Max integra uno speaker e un microfono, supporta l’abbinamento a cuffie e ad altri accessori sportivi (come Helio Strap e Helio Ring, giusto per rimanere in casa Amazfit), anche di terze parti.

Il sistema operativo Zepp OS, nella sua più recente versione, offre l’accesso a svariate mini-app (più di cento) tramite l’app Zepp: tra queste rientra Podcast, app che fornisce l’accesso a milioni di contenuti audio grauiti che possono essere scaricati per l’ascolto offline grazie ai 4 GB di memoria disponibile (su Active 2 è disponibile solo 1 GB).

Amazfit Active Max uff - Lifestyle Podcast

Specifiche tecniche di Amazfit Active Max

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Amazfit Active Max.

  • Diametro cassa: 47,4 mm
  • Peso: 39,5 grammi
  • Certificazione: 5 ATM, 50 m (waterproof)
  • Display: AMOLED da 1,5″ (480 x 480 pixel), 3.000 nit (picco)
  • Memoria interna: 4 GB
  • Audio: speaker microfono
  • Sensori: BioTracker 6.0 PPGaccelerometrogiroscopiotemperatura cutanealuce ambientalegeomagneticoaltimetro barometrico
  • Monitoraggio del fitness: oltre 160 sport e attività
  • Monitoraggio della salute: frequenza cardiaca, SpO2HRVsonno, respirazione guidata, ciclo mestruale
    • Funzionalità BioCharge
  • Connettività: Bluetooth 5.3NFCGPS
  • Batteria: 576 mAh
  • Sistema operativo: Zepp OS
    • Zepp Flow
    • Mini-app (inclusa l’app Podcast)
    • Mappe offline (topografiche, stazioni sciistiche, contorno)
    • Navigazione
    • Supporto ai pagamenti
    • Integrazione con piattaforme esterne (Strava, adidas Running, Google Fit, Google Health Connect, Komoot, Relive)

Amazfit Active Max uff - confezione di vendita

Immagini di Amazfit Active Max

Disponibilità e prezzo di Amazfit Active Max

Il nuovo Amazfit Active Max è già disponibile all’acquisto in Italia da oggi, martedì 30 dicembre 2025, sia sul sito ufficiale che presso i rivenditori autorizzati (incluso Amazon) al prezzo consigliato di 169 euro.

Acquista Amazfit Active Max su Amazon

