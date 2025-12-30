Amazfit ha appena presentato su scala globale lo smartwatch Amazfit Active Max. Il nuovo arrivato della popolarissima gamma Active è pensato per coloro che desiderano iniziare a fare esercizio fisico, migliorare la propria forma fisica e il proprio benessere.
Sostanzialmente si tratta di una versione ingrandita e potenziata di Active 2, smartwatch che è stato presentato nelle battute iniziali di questo 2025, grazie a un display più capiente, una batteria esagerata e tante piccole finezze che fanno bene all’esperienza d’uso nel quotidiano. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il prezzo di vendita per il mercato italiano.
Amazfit Active Max è ufficiale
Come anticipato in apertura, Amazfit Active Max è il nuovo smartwatch che Amazfit ha pensato appositamente per le persone che in passato erano meno attive o facevano esercizio solo occasionalmente ma che intendono cambiare in meglio, e in ottica regolarità, le proprie abitudini.
Questo smartwatch può monitorare oltre 160 sport e attività, incluso tutto il necessario per la preparazione alle gare HYROX, offre piani di allenamento personalzizati basati sull’intelligenza artificiale e analisi avanzate che evidenziano i progressi raggiunti durante l’utilizzo (nel breve e nel lungo periodo).
Amazfit Active Max presenta una coassa tonda e, frontalmente, ricorda il fratello minore Active 2 (nella versione Round) ma cresce dimensionalmente per ospitare un display AMOLED da 1,5 pollici, ben definito (480 x 480 pixel) e super luminoso (3.000 nit di picco), e una batteria monstre da 576 mAh (capiente più del doppio rispetto a quella che troviamo su Active 2).
Nonostante tutto, il peso resta inferiore ai 40 grammi e quindi gli consente di non creare troppo fastidio nell’uso quotidiano. Amazfit ha poi fatto in modo di automatizzare molte funzioni in modo da ridurre le “distrazioni” e semplificare le vie d’accesso per gli allenamenti, con i progressi che possono essere condivisi su piattaforme esterne.
In tal senso abbiamo riepiloghi dettagliati degli allenamenti (inclusi i dati post-allenamento e di recupero) sia sullo smartwatch che nell’app Zepp: questa mostra i risultati, i carichi di allenamento, i progressi di recupero (inclusa la qualità del sonno e la variabilità della frequenza cardiaca) e l’indicatore BioCharge (riflette l’attuale livello di energia dell’utente). Amazfit Active Max è in grado di monitorare decine di parametri, tutti sfruttati per realizzare le metriche che aiutino gli utenti a comprendere il funzionamento del corpo.
Grazie alla presenza dell’NFC, lo smartwatch supporta i pagamenti. C’è poi l’integrazione del servizio di mappe offline che offre mappe topogrfiche, mappe di stazioni sciistiche e mappe contorno, inclusa la possibilità di sfruttarle tutte per la navigazione. Amazfit Active Max integra uno speaker e un microfono, supporta l’abbinamento a cuffie e ad altri accessori sportivi (come Helio Strap e Helio Ring, giusto per rimanere in casa Amazfit), anche di terze parti.
Il sistema operativo Zepp OS, nella sua più recente versione, offre l’accesso a svariate mini-app (più di cento) tramite l’app Zepp: tra queste rientra Podcast, app che fornisce l’accesso a milioni di contenuti audio grauiti che possono essere scaricati per l’ascolto offline grazie ai 4 GB di memoria disponibile (su Active 2 è disponibile solo 1 GB).
Specifiche tecniche di Amazfit Active Max
Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Amazfit Active Max.
- Diametro cassa: 47,4 mm
- Peso: 39,5 grammi
- Certificazione: 5 ATM, 50 m (waterproof)
- Display: AMOLED da 1,5″ (480 x 480 pixel), 3.000 nit (picco)
- Memoria interna: 4 GB
- Audio: speaker e microfono
- Sensori: BioTracker 6.0 PPG, accelerometro, giroscopio, temperatura cutanea, luce ambientale, geomagnetico, altimetro barometrico
- Monitoraggio del fitness: oltre 160 sport e attività
- Monitoraggio della salute: frequenza cardiaca, SpO2, HRV, sonno, respirazione guidata, ciclo mestruale
- Funzionalità BioCharge
- Connettività: Bluetooth 5.3, NFC, GPS
- Batteria: 576 mAh
- Sistema operativo: Zepp OS
- Zepp Flow
- Mini-app (inclusa l’app Podcast)
- Mappe offline (topografiche, stazioni sciistiche, contorno)
- Navigazione
- Supporto ai pagamenti
- Integrazione con piattaforme esterne (Strava, adidas Running, Google Fit, Google Health Connect, Komoot, Relive)
Immagini di Amazfit Active Max
Disponibilità e prezzo di Amazfit Active Max
Il nuovo Amazfit Active Max è già disponibile all’acquisto in Italia da oggi, martedì 30 dicembre 2025, sia sul sito ufficiale che presso i rivenditori autorizzati (incluso Amazon) al prezzo consigliato di 169 euro.
