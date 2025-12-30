Amazfit ha appena presentato su scala globale lo smartwatch Amazfit Active Max. Il nuovo arrivato della popolarissima gamma Active è pensato per coloro che desiderano iniziare a fare esercizio fisico, migliorare la propria forma fisica e il proprio benessere.

Sostanzialmente si tratta di una versione ingrandita e potenziata di Active 2, smartwatch che è stato presentato nelle battute iniziali di questo 2025, grazie a un display più capiente, una batteria esagerata e tante piccole finezze che fanno bene all’esperienza d’uso nel quotidiano. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il prezzo di vendita per il mercato italiano.

Amazfit Active Max è ufficiale

Come anticipato in apertura, Amazfit Active Max è il nuovo smartwatch che Amazfit ha pensato appositamente per le persone che in passato erano meno attive o facevano esercizio solo occasionalmente ma che intendono cambiare in meglio, e in ottica regolarità, le proprie abitudini.

Questo smartwatch può monitorare oltre 160 sport e attività, incluso tutto il necessario per la preparazione alle gare HYROX, offre piani di allenamento personalzizati basati sull’intelligenza artificiale e analisi avanzate che evidenziano i progressi raggiunti durante l’utilizzo (nel breve e nel lungo periodo).

Amazfit Active Max presenta una coassa tonda e, frontalmente, ricorda il fratello minore Active 2 (nella versione Round) ma cresce dimensionalmente per ospitare un display AMOLED da 1,5 pollici, ben definito (480 x 480 pixel) e super luminoso (3.000 nit di picco), e una batteria monstre da 576 mAh (capiente più del doppio rispetto a quella che troviamo su Active 2).

Nonostante tutto, il peso resta inferiore ai 40 grammi e quindi gli consente di non creare troppo fastidio nell’uso quotidiano. Amazfit ha poi fatto in modo di automatizzare molte funzioni in modo da ridurre le “distrazioni” e semplificare le vie d’accesso per gli allenamenti, con i progressi che possono essere condivisi su piattaforme esterne.

In tal senso abbiamo riepiloghi dettagliati degli allenamenti (inclusi i dati post-allenamento e di recupero) sia sullo smartwatch che nell’app Zepp: questa mostra i risultati, i carichi di allenamento, i progressi di recupero (inclusa la qualità del sonno e la variabilità della frequenza cardiaca) e l’indicatore BioCharge (riflette l’attuale livello di energia dell’utente). Amazfit Active Max è in grado di monitorare decine di parametri, tutti sfruttati per realizzare le metriche che aiutino gli utenti a comprendere il funzionamento del corpo.

Grazie alla presenza dell’NFC, lo smartwatch supporta i pagamenti. C’è poi l’integrazione del servizio di mappe offline che offre mappe topogrfiche, mappe di stazioni sciistiche e mappe contorno, inclusa la possibilità di sfruttarle tutte per la navigazione. Amazfit Active Max integra uno speaker e un microfono, supporta l’abbinamento a cuffie e ad altri accessori sportivi (come Helio Strap e Helio Ring, giusto per rimanere in casa Amazfit), anche di terze parti.

Il sistema operativo Zepp OS, nella sua più recente versione, offre l’accesso a svariate mini-app (più di cento) tramite l’app Zepp: tra queste rientra Podcast, app che fornisce l’accesso a milioni di contenuti audio grauiti che possono essere scaricati per l’ascolto offline grazie ai 4 GB di memoria disponibile (su Active 2 è disponibile solo 1 GB).

Specifiche tecniche di Amazfit Active Max

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Amazfit Active Max.

Diametro cassa: 47,4 mm

Peso: 39,5 grammi

Certificazione: 5 ATM , 50 m (waterproof)

, (waterproof) Display: AMOLED da 1,5″ (480 x 480 pixel), 3.000 nit (picco)

da (480 x 480 pixel), (picco) Memoria interna: 4 GB

Audio: speaker e microfono

e Sensori: BioTracker 6.0 PPG , accelerometro , giroscopio , temperatura cutanea , luce ambientale , geomagnetico , altimetro barometrico

, , , , , , Monitoraggio del fitness: oltre 160 sport e attività

Monitoraggio della salute: frequenza cardiaca , SpO2 , HRV , sonno , respirazione guidata , ciclo mestruale Funzionalità BioCharge

, , , , , Connettività: Bluetooth 5.3 , NFC , GPS

, , Batteria: 576 mAh

Sistema operativo: Zepp OS Zepp Flow Mini-app (inclusa l’app Podcast) Mappe offline (topografiche, stazioni sciistiche, contorno) Navigazione Supporto ai pagamenti Integrazione con piattaforme esterne (Strava, adidas Running, Google Fit, Google Health Connect, Komoot, Relive)



Immagini di Amazfit Active Max

Disponibilità e prezzo di Amazfit Active Max

Il nuovo Amazfit Active Max è già disponibile all’acquisto in Italia da oggi, martedì 30 dicembre 2025, sia sul sito ufficiale che presso i rivenditori autorizzati (incluso Amazon) al prezzo consigliato di 169 euro.

