Anche Amazfit si getta nella mischia di coloro che provano a sorprendere a IFA 2025, presentando ufficialmente “il re degli orologi sportivi” sul mercato europeo: Amazfit T-Rex 3 Pro, questo il nome dello smartwatch, alza notevolmente l’asticella rispetto al modello “base” presentato sempre a Berlino praticamente 365 giorni fa.

Design realizzato in titanio, torcia LED a due toni integrata (alla Garmin) e mappe avanzate (anche offline, idem) con possibilità di pianificare il percorso sono solo alcune potenzialità di questo dispositivo che arriva in due varianti. Oltre alla confermata 48 mm, abbiamo la più compatta versione da 44 mm che differisce principalmente sul fronte estetico.

Amazfit T-Rex 3 Pro è ufficiale

Amazfit ha voluto rafforzare la propria posizione da “leader” nel mercato dei dispositivi indossabili dedicati agli sportivi e ha sfruttato una delle fiere più importanti nel settore dell’elettronica di consumo per presentare ufficialmente Amazfit T-Rex 3 Pro.

Il nuovo sportwatch del marchio è progettato ad hoc per gli appassionati di sport di resistenza, introducendo una dozzina di nuove potenzialità hardware e softeare, a partire dalla mappatura avanzata, un altoparlante e una torcia integrata, il vetro zaffiro a protezione del display.

Qualità costruttiva, display e audio

Questo dispositivo è progettato per l’uso in condizioni estreme: oltre al sopra-citato vetro zaffiro a protezione del display (utile per prevenire i graffi), troviamo titanio di grado 5 per la lunetta e i pulsanti; il resto della cassa è realizzata in materiale polimerico rinforzato con fibre. Sono poi integrati un LED bicolore (funge da torcia) e un segnale SOS.

Amazfit T-Rex 3 Pro arriva in due varianti (44 e 48 mm), entrambe dotate di un display AMOLED (circolare) in grado di raggiungere i 3.000 nit di luminosità di picco, ottima notizia perché la leggibilità sarà ottima anche in condizioni di luce ambientale estrema: abbiamo un pannello da 1,32 pollici sul modello da 44 mm e un pannello da 1,5 pollici sul modello da 48 mm.

Oltre ad integrare un microfono, il nuovo arrivato integra anche uno speaker che abilità le chiamate tramite Bluetooth, il controllo vocale dello smartwatch tramite Zepp Flow e la possibilità di ricever avvisi vocali durante le sessioni di allenamento (e durante le competizioni).

Lo smartwatch integra mappe offline più dettagliate

Alla pari degli altri modelli più recenti, anche Amazfit T-Rex 3 Pro integra le mappe urbane, topografiche e delle piste da sci offline e gratuite ma, rispetto al passato, abbiamo un maggiore dettaglio, maggiore intuitività e maggiore interattività.

Sono inclusi i punti di interesse vicini e i punti di interesse principali, la possibilità di cercare luoghi e creare o generare nuovi percorsi (anche per tornare indietro): basterà inserire una direzione e la distanza che desideriamo percorrere correndo o pedalando per avere a disposizione una mappa generata ad hoc.

Grazie all’utilizzo della polarizzazione circolare, lo smartwatch riceve in maniera più frequente i segnali GPS e supporta un sistema di localizzazione dual-band per ridurre al minimo le interferenze (del vento, degli alberi e degli edifici), migliorando la precisione della localizzazione e degli spostamenti.

Monitoraggio preciso di sport e salute

Amazfit T-Rex 3 Pro supporta 187 modalità sportive, incluse corsa e trail runnning, allenamento della forza e sport acquatici (abbiamo anche ottimizzazioni ad hoc per l’apnea, c’è la certificazione 10 ATM). Permane la partnership con HYROX e, di conseguenza, troviamo modalità speciali come HYROX Training, HYROX PFT e HYROX Race, con i dati che vengono visualizzati nell’app Zepp (o nell’app Strava).

Dal punto di vista della salute, troviamo il sensore PPG BioTracker 6.0 di ultima generazione che è in grado di monitorare i parametri vitali durante l’allenamento, post-allenamento e nella fase di recupero: VO2 max, carico di allenamento (a breve e lungo termine), tempo di recupero, frequenza cardiaca a riposo, variabilità della frequenza cardiaca, qualità del sonno.

Non mancano poi il monitoraggio della salute delle donne, la misurazione della temperatura cutanea, il monitoraggio dello stress e tante altre metriche. Tutti gli indici rilevati contribuiscono a rendere più preciso l’indicatore di affaticamento BioCharge Energy Score.

Autonomia ed ecosistema

Lo smartwatch è in grado di superare le tre settimane di autonomia nella versione da 48 mm (arriva a 25 giorni) con utilizzo normale, mentre con utilizzo intensivo l’autonomia scende a “soli” 10 giorni. Per la versione da 44 mm, l’autonomia raggiunge i 17 giorni con uso standard e circa 8 giorni con uso intenso.

Tenendo GPS e display sempre attivi, l’autonomia cala notevolmente ma garantisce comunque 19-20 ore di attività continuativa nella variante da 48 mm o 13 ore di attività continuativa nella variante da 44 mm.

Amazfit T-Rex 3 Pro è compatibile sia con dispositivi Android (da Android 7.0 in avanti) che con dispositivi iOS (da iOS 15 in avanti) e, sfruttando l’app Zepp, può godere delle mini-app che ampliano i dati di allenamento e trasformano il fitness in “un gioco”. L’ultima novità del parco di mini-app si chiama Podcast e offre l’accesso gratuito a oltre 4 milioni di contenuti che possono essere scaricati ed ascoltati (offline) in un secondo momento.

Lo smartwatch può inoltre essere sfruttato in abbinata ad altri dispositivi di Amazfit (come Helio Strap e Helio Ring) o a dispositivi come fasce cardio, misuratori di potenza/cadenza e computer da bicicletta di produttori di terze parti.

Specifiche tecniche di Amazfit T-Rex 3 Pro

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro.

Dimensioni: 44,8 x 44,8 x 13,2 mm (versione da 44 mm) 48 x 48 x 14 mm (versione da 48 mm)

Peso (con cinturino): 62,8 grammi (44 mm) o 74,5 grammi (48 mm)

(44 mm) o (48 mm) Certificazione: 10 ATM

Materiali: titanio grado 5 (lunetta e pulsanti), polimeri rinforzati con fibre (cassa)

(lunetta e pulsanti), (cassa) Cinturino: da 22 mm (con sgancio rapido) in silicone

(con sgancio rapido) in Display: AMOLED con luminosità di picco a 3.000 nit Protezione: vetro zaffiro Diagonale: 1,32″ (44 mm) e 1,5″ (48 mm) Risoluzione: 466 x 466 pixel (44 mm) e 480 x 480 pixel (48 mm)

con luminosità di picco a SoC e memorie: ZPS3044 + Memoria: 64 MB (RAM) + 32 GB (eMMC)

+ Memoria: (RAM) + (eMMC) Audio: microfono e altoparlante Supporto alle chiamate Bluetooth

Sensori: BiotTracker 6.0 PPG (5 PD + 2 LED), accelerometro e giroscopio (a tre assi), sensore geomagnetico , barometro , luce ambientale , temperatura (anche della pelle), torcia

(5 PD + 2 LED), (a tre assi), , , , (anche della pelle), Funzionalità di salute: BioCharge , frequenza cardiaca , sonno (V3), salute delle donne , HRV , Prontezza , Respirazione , Stress

, , (V3), , , , , Stress Modalità sportive supportate: 187

Connettività: Wi-Fi b/g/n , Bluetooth 5.2 con BLE, GPS a doppia frequenza Mappe di base Mappe di contorno Mappe di stazioni sciistiche Indicazioni stradali dettagliate Ricerca punti di interesse Pianificazione di un percorso Percorsi di andata e ritorno Ricalcolo automatico del percorso

, con BLE, a doppia frequenza Batteria: 640 mAh (44 mm) e 700 mAh (48 mm) Autonomia con uso normale: 17 giorni (44 mm) o 25 giorni (48 mm) Autonomia con uso intenso: 8 giorni (44 mm) o 10 giorni (48 mm)

(44 mm) e (48 mm) Sistema operativo: Zepp OS 5 Configurazione tramite app Zepp Compatibilità con Android 7.0+ e con iOS 15.0+ Assistente IA Zepp Flow



Immagini di Amazfit T-Rex 3 Pro

Come anticipato poco sopra, il nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro è disponibile in due varianti (48 e 44 mm) che condividono una finitura (Black Gold) ma dispongono di una finitura esclusiva a testa: Tactic Black per il modello più grande; Gold and Gray per il modello più compatto.

Di seguito condividiamo una galleria d’immagini a testa per le due varianti, che differiscono per piccoli dettagli estetici (il 44 mm è molto meno “spigoloso” e “vistoso” del 48 mm) e una galleria di scatti da noi realizzati al termine dell’evento di lancio.

Variante da 48 mm

Variante da 44 mm

Scatti hands-on dal vivo

Disponibilità e prezzi di Amazfit T-Rex 3 Pro

Amazfit T-Rex 3 Pro è già disponibile all’acquisto in Italia, anche se per il momento nella sola variante da 48 mm in finitura Tactical Black, al prezzo consigliato di 399,90 euro.

Alla fine del mese di settembre sarà disponibile anche la variante da 48 mm in finitura Black Gold; la variante da 44 mm, nelle due finiture Black Gold e Gold and Gray, sarà disponibile in un secondo momento.

