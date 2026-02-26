Zepp Health ha presentato oggi il suo nuovo smartwatch sportivo Amazfit Active 3 Premium, disponibile da subito in Europa a un prezzo di lancio di 169,90 euro. Il dispositivo si posiziona nella fascia media del mercato degli smartwatch per la corsa e si distingue per una caratteristica che fino ad oggi era prerogativa di prodotti decisamente più costosi: il monitoraggio automatico della soglia del lattato, con stima della frequenza cardiaca e del ritmo corrispondenti a quel valore critico per l’allenamento di resistenza.

Il predecessore, Amazfit Active 2 (qui trovate la nostra recensione) si era ritagliato un ottimo spazio nel segmento degli smartwatch accessibili, e questo nuovo modello punta a fare ancora meglio. Amazfit Active 3 Premium non è un semplice aggiornamento cosmetico: aggiunge funzionalità di analisi dell’allenamento che avvicinano questo prodotto a segmenti di prezzo superiori, mantenendo una soglia di accesso che lo rende competitivo.

Design e display

Previous Next Fullscreen

Amazfit Active 3 Premium è realizzato in acciaio inossidabile e, cinturino incluso, pesa meno di 55 grammi. È dotato di uno schermo AMOLED da 1,3 pollici con una luminosità massima di 3.000 nit, ideale per una lettura impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. Il vetro zaffiro protegge lo schermo da urti e graffi, una scelta non scontata a questo livello di prezzo.

L’autonomia dichiarata è di 12 giorni con una singola ricarica, un valore competitivo per un dispositivo con queste specifiche, grazie alla batteria da 658 mah, la stessa montata su Amazfit Active Max (qui la nostra recensione). Il prodotto sarà disponibile in tre colorazioni: Aero White, Apex Silver e Atlas Blue, con supporto ai pagamenti NFC nella versione europea.

La caratteristica che maggiormente distingue Amazfit Active 3 Premium dalla concorrenza di pari fascia, è indubbiamente la capacità di stimare automaticamente la soglia del lattato durante la corsa. Il sistema calcola la frequenza cardiaca alla soglia (LTHR) e il ritmo corrispondente (LTP), due valori fondamentali per chi si allena con metodo per una gara, siano essi corridori alle prime armi o atleti più esperti.

A partire da questi dati, lo smartwatch definisce le zone di allenamento ottimali in base all’intensità e fornisce indicazioni in tempo reale su quando aumentare o mantenere il ritmo. Il monitoraggio della soglia di lattato si affianca al calcolo del VO₂ max, l’indicatore del consumo massimo di ossigeno, che misura la capacità aerobica dell’atleta. Insieme, questi due parametri offrono una base solida per strutturare un programma di allenamento progressivo, ideale anche per chi vuole rimettersi in forma dopo il periodo più freddo dell’anno.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Per lo sport

Il nuovo smartwatch integra ovviamente Zepp Coach, il personal trainer basato sull’intelligenza artificiale di Amazfit, che costruisce e aggiorna costantemente un piano di allenamento personalizzato in base al livello di forma fisica dell’utente e alla distanza target che quest’ultimo intende raggiungere. Per chi invece preferisce seguire un percorso più strutturato, senza doverlo costruire da zero. Zepp Coach offre una libreria di corsi già pronti e personalizzabili direttamente dall’orologio. I runner più esperti hanno invece la possibilità di creare i propri piani utilizzando modelli di allenamento specializzati.

Durante la corsa, l’orologio supporta oltre 80 parametri di allenamento, tra cui cadenza, tempo di contatto con il suolo, ampiezza dei movimenti del corpo e frequenza cardiaca di soglia del lattato. Gli utenti possono personalizzare la visualizzazione dei dati scegliendo di monitorare contemporaneamente fino a sei parametri su schermo, adattando la schermata al proprio livello di esperienza e al tipo di sessione.

Sono presenti modalità dedicate alla corsa su tapis roulant, sia tradizionale che motorizzato, e in totale il dispositivo supporta oltre 170 discipline sportive, incluso l’allenamento della forza con funzionalità analoghe a quelle della corsa. Amazfit Active 3 Premium registra e confronta le prestazioni di corsa in tempo reale con le sessioni precedenti, consentendo di analizzare i progressi tecnici attraverso i dati post-allenamento.

Sul fronte del recupero, l’orologio offre una serie di metriche che includono il tempo di recupero completo, la qualità del sonno, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) come indicatore indiretto dell’affaticamento del sistema nervoso autonomo, e il carico di allenamento su periodi di breve, medio e lungo termine. La funzione BioCharge mostra i livelli di energia in tempo reale, pensata per aiutare gli atleti a identificare il momento di forma ottimale in vista delle gare più importanti.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Integrato e innovativo

Una funzione inedita per questa fascia di prezzo è il monitoraggio automatico dell’usura delle scarpe da corsa. Il sistema misura il deterioramento in base alla distanza percorsa e aggiorna il dato automaticamente nell’app Zepp. È possibile monitorare più paia di scarpe contemporaneamente, ricevendo un avviso quando è il momento di sostituirle, una funzione particolarmente utile per chi alterna più modelli in base al tipo di allenamento.

Active 3 Premium è compatibile con gli accessori dell’ecosistema Amazfit, tra cui Helio Ring e Helio Strap. L’integrazione con oltre 400 app disponibili sulla piattaforma Zepp include strumenti come Burning Monitor per la stima delle calorie bruciate, una Podcast App con accesso a 4 milioni di contenuti scaricabili per l’ascolto offline, e Jet Lag Manager, che costruisce un programma personalizzato per adattare il corpo agli allenamenti in fusi orari diversi. Il dispositivo include anche mappe offline gratuite con navigazione, una caratteristica non scontata a 169 euro.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Prezzo e disponibilità

Amazfit Active 3 Premium è già disponibile su Amazon al prezzo di 169,90 euro, con consegna a partire dal 3 marzo. Tre le colorazioni a disposizione, Aero White, Apex Silver e Atlas Blue.