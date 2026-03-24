Una scelta che per molti versi potrebbe sembrare sorprendente, ma che in realtà si inserisce in un trend già in atto nel settore TV: Philips ha deciso di abbandonare completamente Google TV sui suoi televisori del 2026, puntando tutto su Titan OS.

Una decisione che segna un cambio di rotta piuttosto netto (soprattutto considerando la diffusione della piattaforma di Google) e che, come spesso accade in questi casi, porta con sé vantaggi, compromessi e qualche inevitabile incognita sul futuro.

Philips ha deciso di abbandonare Google TV in favore di Titan OS

Entrando subito nel vivo della questione, il passaggio a Titan OS comporterà la rinuncia non solo a Google TV, ma anche ad alcune delle sue funzionalità più apprezzate.

Tra queste spicca senza dubbio l’assenza di Google Cast, ormai diventato uno standard di fatto nel mondo Android: gli utenti dovranno quindi affidarsi ad app di terze parti per trasmettere contenuti alla TV, con un’esperienza che, come molti di voi avranno probabilmente già sperimentato, può risultare meno immediata, e in alcuni casi meno affidabile.

Restano invece supportati Apple AirPlay e Apple HomeKit, segno di una certa apertura verso l’ecosistema Apple, mentre lato assistenti vocali la compatibilità dovrebbe includere anche lo strumento di Google e soluzioni basate su Alexa.

Ma cosa ha spinto l’azienda, o meglio TP Vision (che produce i TV a marchio Philips) a compiere questo passo? Le motivazioni ufficiali non sono state esplicitate in modo diretto, ma emergono comunque alcuni elementi chiave:

minore richiesta di risorse di sistema grazie a una struttura basata sul web

grazie a una struttura basata sul web maggiore controllo su interfaccia, funzionalità e sviluppo

su interfaccia, funzionalità e sviluppo possibilità di nuove fonti di guadagno (probabilmente pubblicità e servizi integrati)

Proprio quest’ultimo punto rappresenta uno degli aspetti più delicati, se da un lato potrebbe garantire maggiore sostenibilità economica alla piattaforma, dall’altro resta il timore che possa tradursi in un incremento di contenuti sponsorizzati o suggerimenti poco rilevanti.

Come prevedibile, passando da Google TV a Titan OS si perde qualcosa anche sul fronte della disponibilità di app, almeno nel breve periodo; tra i servizi già supportati troviamo comunque le piattaforme più importanti, tra cui YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, DAZN e Plex.

Non mancano però alcune assenze (almeno per ora), con Apple TV atteso per la primavera 2026, mentre Spotify e SkyShowtime dovrebbero arrivare successivamente. Più complicata invece la situazione per il gaming, niente app come Xbox, GeForce Now o Steam Link, con alternative limitate a servizi cloud come Blacknut e Boosteroid.

Dal punto di vista dell’esperienza utente, Titan OS punta su alcune funzionalità che cercano di semplificare la fruizione dei contenuti, tra le principali troviamo:

sezione sport dedicata , con eventi in diretta, in arrivo o in replica aggregati da diverse app

, con eventi in diretta, in arrivo o in replica aggregati da diverse app Continua a guardare direttamente in home

direttamente in home lista di visualizzazione per salvare contenuti da vedere in seguito

per salvare contenuti da vedere in seguito suggerimenti personalizzati, anche grazie alla partnership con TMDB

Non manca poi il supporto ai canali FAST (Free AD-Supported Streaming TV), oltre a contenuti gratuiti accessibili tramite app come Plex o Tubi. Interessante anche la possibilità, prevista in futuro, di filtrare completamente i suggerimenti provenienti da specifici servizi, una funzione che potrebbe risultare particolarmente utile per mantenere la home più pulita e rilevante.

Uno degli aspetti più interessanti di Titan OS riguarda la promessa di fino a 10 anni di aggiornamenti di sicurezza, un valore decisamente superiore alla media del settore. Resta però da capire quale sarà la velocità di sviluppo delle nuove funzionalità, alcune delle novità citate infatti erano già state promesse in passato e non è ancora chiaro quando verranno effettivamente implementate.

Con questa mossa, Philips si unisce a un gruppo sempre più ampio di produttori che scelgono piattaforme proprietarie o alternative, basti pensare a Samsung con Tizen o LG con webOS. La differenza però è che Google TV continua a rappresentare una delle soluzioni più complete e diffuse, soprattutto per gli utenti Android.

In definitiva, il passaggio a Titan OS rappresenta una scelta che potrebbe portare benefici in termini di prestazioni e controllo della piattaforma, ma che allo stesso tempo introduce alcune rinunce non trascurabili, soprattutto sul fronte dell’ecosistema e delle funzionalità più integrate.

Molto dipenderà dalla capacità di TP Vision di sviluppare rapidamente la piattaforma e di ampliare il catalogo di app, solo così potrà realmente competere con soluzioni consolidate come Google TV.