DAZN Italia ha annunciato che sarà l’unica piattaforma a trasmettere tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 anche nei bar, ristoranti e locali aperti al pubblico. L’annuncio arriva dopo che la piattaforma si era già assicurata i diritti per la trasmissione dell’intero torneo, e rappresenta una novità assoluta per DAZN nel mercato italiano.

L’accordo con la FIFA per il segmento business-to-business permetterà, dunque, ai tifosi di scegliere come e dove seguire il Mondiale: dal proprio divano, in mobilità su smartphone, tablet o PC, oppure riuniti nei locali per vivere insieme le partite. Scopriamo i dettagli di questa partnership.

DAZN For Business e l’offerta per i locali

Ebbene, come condiviso dalla stessa azienda tramite un comunicato stampa, a partire dall’11 giugno 2026, data di inizio del torneo, le partite delle nazionali più blasonate a attese come Argentina, Brasile, Inghilterra e Olanda saranno visibili nei locali grazie a DAZN For Business, il servizio di streaming sportivo dedicato a bar e ristoranti lanciato lo scorso anno.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha commentato così la notizia:

“Il calcio è passione condivisa e il Mondiale è il momento in cui questa passione raggiunge il suo apice. Questa estate porteremo l’emozione straordinaria della Coppa del Mondo FIFA 2026 anche nei locali dove saremo gli unici a trasmettere tutte le partite. Oggi il modo in cui tutti noi viviamo lo sport è cambiato, vogliamo scegliere come farlo, se da casa o connessi a uno schermo in mobilità. Con questa nuova acquisizione, DAZN offre ai tifosi italiani esattamente questo, la possibilità di seguire ogni singola partita del Mondiale dove vogliono e come vogliono, dal salotto di casa con gli amici, dal proprio smartphone o davanti allo schermo di un locale con persone che in quel momento condividono lo stesso amore per il calcio”.

Con l’abbonamento DAZN For Business, i proprietari di bar e ristoranti potranno trasmettere in diretta l’intera Coppa del Mondo, che si concluderà il 19 luglio 2026 con la finale al MetLife Stadium. Ma non solo questo; l’offerta include anche altri eventi sportivi in programma nei prossimi mesi, tra cui il Roland Garros 2026 in esclusiva su Eurosport, disponibile su DAZN dal 24 maggio, la fase finale del campionato di Serie BKT con i playoff a fine maggio, e la grande pallavolo con gli Europei femminili dal 21 agosto al 6 settembre e gli Europei maschili dal 10 al 26 settembre 2026.

I proprietari dei locali interessati ad attivare il servizio possono registrarsi online sul sito business.dazn.com oppure chiamare il numero 800776860.