Dopo oltre due anni senza rincari, DAZN ha modificato i prezzi di alcuni dei suoi abbonamenti. L’ultimo cambiamento è avvenuto a gennaio del 2024 e, in un mercato in continuo movimento fatto di rimodulazioni costanti in qualunque ambito, è un intervallo piuttosto lungo. A partire da oggi, però, il colosso dello streaming ha annunciato un rincaro di alcuni dei suoi piani di abbonamento, che però non riguarda i già iscritti al servizio.

A subire un rincaro sono i piani DAZN Full e Family, ma esclusivamente per i nuovi abbonati, cioè per chi decide di attivare un account da oggi in poi. Chi è già iscritto alla piattaforma e paga regolarmente un abbonamento mensile o ha già saldato un piano annuale, non verrà intaccato dalla modifica.

Il rialzo dei prezzi avviene in un momento in cui la piattaforma sta ampliando enormemente il proprio catalogo. Tra le novità già annunciate da DAZN figurano i diritti per la Coppa del Mondo 2026 e per gli Europei di Volley del 2026 e 2028, oltre all’integrazione dei canali Eurosport che trasmetteranno eventi come il Giro d’Italia e il Tour de France.

DAZN alza di due euro i prezzi di alcuni abbonamenti mensili

Guardando nel dettaglio le nuove modifiche, il piano DAZN Full annuale con pagamento anticipato passa a 379 euro, con un rincaro di 20 euro, mentre il costo per l’abbonamento mensile sale a 36,99 euro, con un rincaro di due euro. Allo stesso modo cresce anche il prezzo dell’opzione Flex, quella senza vincoli, che passa ufficialmente a 46,99 euro al mese.

Il secondo piano di abbonamento a subire dei ritocchi verso l’alto è quello di DAZN Family, pensato per due utenti su reti diverse: il piano annuale con pagamento anticipato sale a 619 euro, con un incremento di ben 60 euro, mentre le opzioni con pagamento mensile e quella Flex senza vincoli salgono, rispettivamente, a 61,99 euro e 71,99 euro, con un rincaro di due euro a testa.

Gli altri piani di abbonamento, come le formule MyClub Pass, Goal e Sports, mantengono gli stessi prezzi. Ricordiamo, ancora una volta, che questo aumento di prezzo riguarda esclusivamente i nuovi iscritti. Con i campionati che entrano nella fase conclusiva, è lecito aspettarsi un calo degli abbonamenti: un rincaro dei prezzi adesso costringerebbe gli utenti a pagare di più se dovessero iscriversi nuovamente a DAZN dopo l’estate, spingendoli di fatto a mantenere attiva la sottoscrizione per non incorrere in aumenti.

Al netto delle rimodulazioni, però, resta un aspetto che negli ultimi anni è diventato sempre più evidente. Il prezzo ufficiale è solo un punto di partenza perché tra sconti temporanei, offerte dedicate e campagne promozionali, molti utenti finiscono per pagare meno. Chi non ha particolare urgenza di attivare l’abbonamento a DAZN, quindi, riesce spesso a intercettare promozioni anche piuttosto vantaggiose nel giro di poco tempo.