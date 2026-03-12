Le piattaforme di streaming stanno sperimentando sempre più spesso nuovi modi per aiutare gli utenti a scoprire contenuti e, nelle ultime ore, Disney ha annunciato una novità piuttosto interessante per Disney+; il servizio di streaming sta infatti introducendo Verts, una nuova sezione basata su video verticali pensata per rendere più semplice e veloce trovare qualcosa da guardare.

Si tratta, in sostanza, di un feed dinamico di clip verticali che gli utenti possono scorrere direttamente dall’app mobile, con un’esperienza che ricorda da vicino quella delle piattaforme social come TikTok e YouTube Shorts.

Disney+ lancia i video verticali nell’app con Verts

La nuova funzione, annunciata durante il Disney Global Tech & Data Showcase 2026, è stata progettata principalmente per la scoperta di contenuti.

Toccando l’icona Verts presente nella barra di navigazione dell’app mobile, gli utenti accedono a un feed verticale composto da brevi clip tratte da film e serie TV disponibili sulla piattaforma.

Il funzionamento è piuttosto semplice: si scorrono verticalmente le clip proprio come su un social, si possono aggiungere contenuti alla Watchlist oppure avviare direttamente la riproduzione completa del film o della serie da cui proviene la scena.

In altre parole, Disney punta a trasformare la scoperta dei contenuti in un’esperienza più immediata e coinvolgente, sfruttando un formato ormai familiare per gli utenti mobile.

Uno degli elementi centrali di Verts sarà il sistema di raccomandazione che alimenta il feed. Disney ha spiegato di aver sviluppato un algoritmo avanzato di suggerimento, pensato per mostrare clip sempre più rilevanti e personalizzate in base agli interessi dello spettatore; l’obbiettivo è permettere agli utenti di trovare rapidamente il prossimo contenuto da guardare senza dover navigare manualmente tra le categorie del catalogo.

Secondo l’azienda, i primi test hanno già mostrato un aumento del coinvolgimento degli utenti, anche se non sono stati condivisi dati precisi.

Com’è facile immaginare, Verts è progettato principalmente per l’esperienza mobile, il formato verticale consente infatti di scoprire contenuti in modo rapido, spesso mentre si utilizza lo smartphone per brevi sessioni di intrattenimento.

Il feed potrà mostrare scene provenienti da film recenti, serie TV di successo, o titoli del vasto catalogo Disney; un catalogo che, come ricorda l’azienda, copre oltre 100 anni di contenuti tra film, serie e produzioni originali.

Disney non è l’unica ad aver scelto questa strada, negli ultimi mesi diverse piattaforme di streaming stanno sperimentando feed basati su clip brevi per facilitare la scoperta di contenuti; tra queste troviamo anche Netflix, che ha annunciato una funzione simile all’inizio del 2026.

L’idea di fondo è piuttosto chiara, portare dentro le piattaforme di streaming un tipo di esperienza che gli utenti già utilizzano quotidianamente sui social, riducendo allo stesso tempo la dipendenza dalle piattaforme esterne che spesso diffondono clip di film e serie.

Il rollout di Verts è iniziato questa settimana e, almeno inizialmente, riguarda gli utenti Disney+ negli Stati Uniti; l’azienda non ha ancora confermato quando la funzione arriverà anche in altri mercati.

Disney ha comunque spiegato che questo lancio rappresenta solo una prima fase di sviluppo della funzionalità, in futuro Verts potrebbe includere nuovi tipi di contenuti, formati narrativi diversi e perfino contributi da parte dei creator legati ai vari fandom della piattaforma.

Se questo esperimento dovesse funzionare, potremmo quindi assistere a una trasformazione significativa nel modo in cui gli utenti scoprono film e serie su Disney+, con un’esperienza sempre più vicina a quella dei social video moderni.