Amazon si prepara a cambiare la struttura del proprio servizio di streaming on demand con l’introduzione di Amazon Prime Video Ultra, un nuovo livello di abbonamento a pagamento che prenderà il posto dell’attuale opzione senza pubblicità. A fronte di un rincaro mensile, il nuovo piano introdurrà alcune funzionalità aggiuntive esclusive.

Il debutto è previsto per il prossimo 10 aprile, al momento esclusivamente negli Stati Uniti. A partire da quella data, dunque, Amazon Prime Video Ultra diventerà l’unica soluzione disponibile per guardare i contenuti in streaming senza pubblicità. Il costo sarà di 4,99 dollari al mese, ai quali va aggiunto il costo dell’abbonamento ad Amazon Prime, attualmente pari a 14,99 dollari al mese o 139 dollari all’anno negli Stati Uniti.

L’attuale piano senza pubblicità ha un costo di 2,99 dollari aggiuntivi (1,99 euro in Italia), dunque con l’introduzione di Amazon Prime Video Ultra gli utenti americani andranno incontro ad un rincaro di 2 dollari al mese. L’aumento di prezzo, però, è accompagnato da alcune funzionalità aggiuntive che giustificano il costo.

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Cosa include Amazon Prime Video Ultra

Per giustificare il rincaro del prezzo, Amazon ha introdotto una serie di funzionalità esclusive del nuovo piano Ultra. Gli utenti abbonati potranno avviare fino a cinque streaming simultanei (il limite attuale è di tre), mentre il numero massimo di contenuti da poter scaricare per la visione offline passa da 25 a 100. Con l’introduzione del nuovo piano, infine, lo streaming in 4K/UHD e il Dolby Atmos diventeranno un’esclusiva del livello Ultra, elementi che potrebbero spingere parte degli utenti a valutare il passaggio al nuovo abbonamento.

Funzionalità Prime Video incluso con Prime Prime Video Ultra
Catalogo di film, serie TV e sport in diretta (NFL, NBA, NASCAR, The Masters)
Streaming in HD
Supporto HDR
Dolby Vision Sì (novità recente)
Download per la visione offline Fino a 50 download Fino a 100 download
Streaming simultanei Fino a 4 dispositivi Fino a 5 dispositivi
Visione senza pubblicità No
Qualità UHD / 4K No
Supporto Dolby Atmos No
Prezzo Incluso nell’abbonamento Prime (14,99 $ al mese / 139 $ all’anno) 4,99 $ al mese dal 10 aprile (richiede Prime o Prime Video).

Nel comunicato ufficiale, Amazon spiega che offrire streaming senza pubblicità insieme a funzionalità premium richiede investimenti significativi e che questa nuova struttura dei prezzi è in linea con quella di altri servizi di streaming. Chi non vuole sottoscrivere l’abbonamento aggiuntivo al piano Ultra potrà comunque continuare ad avere accesso ai vantaggi principali del piano base di Amazon Prime Video, come lo streaming di contenuti HD/HDR, il supporto al Dolby Vision e il download di contenuti da guardare offline, che per l’occasione passano da 25 a 50.

Il nuovo piano di abbonamento Amazon Prime Video Ultra, come già detto, è al momento stato annunciato solamente per il mercato statunitense. Se l’iniziativa dovesse avere successo, però, è molto probabile che Amazon decida di portarlo anche in Europa nel corso dei prossimi mesi.