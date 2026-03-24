Quando ieri si parlava di “telenovela” per l’inedito AMD Ryzen 9 9950X3D2 non stavamo affatto scherzando. Una vicenda che, a questo punto, sembra coinvolgere in qualche modo le mosse di Intel e il recente lancio della gamma di processori Core Ultra 200S Plus che ha debuttato ufficialmente nelle scorse ore.

Questa volta il protagonista “indiretto” della storia è un’altra CPU inedita, o per meglio dire apparentemente cancellata da Intel poco prima del lancio. Si tratta di Intel Core Ultra 9 290K Plus, ovvero quello che doveva essere il nuovo flagship dell’azienda di Santa Clara, ma che alla fine non è stato annunciato lasciando il posto a Core Ultra 7 270K Plus e Core Ultra 5 250K Plus.

Dopo l’avvistamento relativo a quello che dovrebbe essere invece il futuro top di gamma AMD, oggi arriva “casualmente” un nuovo benchmark del Core Ultra 9 290K Plus su Geekbench, segno anche qui che il prodotto esiste e per qualche motivazione non è stato annunciato. La cosa interessante sono però le prestazioni, a dir poco notevoli se guardiamo alle altre proposte Intel, quindi la questione si fa ancora più intricata e ambigua.

Intel Core Ultra 9 290K Plus: un netto miglioramento gen su gen, ma M5 Max è un osso duro

Senza andare ulteriormente a riscaldare la minestra, soprattutto perché ne abbiamo discusso solo ieri, in questa occasione parliamo più che altro di prestazioni e del netto miglioramento che avrebbe potuto portare il Core Ultra 9 290K Plus nel listino Intel. Anche se alla fine si tratta di un refresh del già valido Core Ultra 9 285K, e il Core Ultra 7 270K Plus riprende praticamente lo stesso design a 24 core con tutte le ottimizzazioni del caso ma con un prezzo di soli 299 dollari, il Core Ultra 9 290K Plus ha senza dubbio qualcosa da dire.

Su Geekbench 6 infatti, la CPU fa segnare un punteggio davvero notevole: 3.747 punti in single-core e 26.117 in multi-core. Per avere un termine di paragone, Core Ultra 9 285K sfiora nel migliore dei casi i 3.400 punti in single-core e 22.000/23.000 punti in multi-core, mentre l’attuale top di gamma AMD, Ryzen 9 9950X3D, lo supera in single-core (circa 3.500 punti) e pareggia nel test multi-threading.

Un’eventuale Ryzen 9 9950X3D2 non dovrebbe migliorare più di tanto, probabilmente risultando più efficace in gaming (si spera), quindi a questo punto iniziamo a non capire il perché della scelta Intel a livello marketing. Noi avevamo suggerito che Intel avrebbe sostanzialmente venduto due prodotti identici ma con una differenza di prezzo del 70-80% circa, una situazione che di sicuro avrebbe penalizzato il 290K Plus soprattutto vista l’ottima accoglienza riservata al 270K Plus.

Qui però si discute anche di riprendersi la leadership prestazionale, quantomeno su AMD in ambito desktop, perché se parliamo di prestazioni assolute il nuovo Apple M5 Max risulta attualmente il processore consumer più potente che si possa reperire nel 2026. Il SoC Apple infatti offre prestazioni impressionanti in tutte le tipologie di applicativi, riuscendo a far segnare su Geekbench uno score attualmente alla portata di nessuna azienda concorrente: oltre 4.200 punti in single-core e quasi 30.000 punti in multi-core, il tutto con una configurazione a 18 core.

Di sicuro le motivazioni dietro la scelta Intel hanno poco a che vedere con il SoC Apple, tuttavia, se all’ipotesi che abbiamo discusso sopra aggiungiamo anche questo elemento, ci accorgiamo che l’arrivo del Core Ultra 9 290K Plus non avrebbe portato di sicuro il “ritorno economico” ipotizzato in un primo momento.

Detto questo, staremo a vedere se almeno in campo CPU x86, AMD e Intel continueranno a marcarsi stretti. Se cancellato, il Core Ultra 9 290K Plus come detto non dovrebbe più arrivare sul mercato per via del socket LGA 1851 (che verrà abbandonato a breve), mentre per la proposta AMD c’è qualche speranza in più visto che il progetto Intel Nova Lake è leggermente avanti (per tempistica) ad AMD Zen 6.